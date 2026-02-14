México Deportes

Álvaro Fidalgo luce la bandera de México en su uniforme con el Betis

Fidalgo inició su aventura en LaLiga con el Betis sin romper el lazo que construyó con el futbol mexicano

(Instagram / @realbetisbaolmpie)
(Instagram / @realbetisbaolmpie)

La relación de Álvaro Fidalgo con México volvió a quedar en evidencia tras su llegada al futbol español.

El mediocampista, quien alcanzó sus mayores logros profesionales durante su etapa con el Club América, mostró públicamente su identificación con el país al portar la bandera mexicana en su indumentaria con el Real Betis, gesto que fue difundido por el propio club en redes sociales.

El futbolista, pieza clave del histórico tricampeonato azulcrema, regresó esta temporada a España para cumplir el objetivo de competir en LaLiga, luego de consolidarse en el futbol mexicano y obtener la nacionalidad mexicana, lo que lo hace elegible para representar al Tricolor.

Un regreso a España marcado por su identidad mexicana

(Instagram / @realbetisbaolmpie)
(Instagram / @realbetisbaolmpie)

Formado en el Real Madrid, Fidalgo ya sumó sus primeros minutos en el futbol español con el Betis, etapa que inició tras cerrar un ciclo exitoso en México.

Antes de su salida, el mediocampista completó el proceso para adquirir la ciudadanía mexicana, decisión que, según ha expresado, respondió al agradecimiento que siente por el país donde alcanzó estabilidad y protagonismo profesional.

Ese vínculo se reflejó recientemente cuando el Betis compartió imágenes del jugador portando la bandera de México en su playera, acompañadas de la frase “México lindo y querido”.

El gesto no pasó desapercibido y reforzó la conexión del club verdiblanco con el futbol mexicano, relación que en el pasado incluyó a jugadores como Andrés Guardado y Diego Lainez.

El presente de Fidalgo y la posibilidad de jugar en el Tri

(X / @RealBetis)
(X / @RealBetis)

En lo deportivo, Fidalgo ya disputó un par de encuentros con el Betis y ha recibido comentarios positivos por parte de su entrenador, Manuel Pellegrini, quien se ha mostrado conforme con su incorporación al plantel.

Con la nacionalidad mexicana ya formalizada, el mediocampista podrá ser considerado para la Selección Mexicana a partir de marzo. La eventual convocatoria dependerá de Javier Aguirre, quien ha señalado que todos los jugadores elegibles, en actividad y en condiciones físicas adecuadas, tienen opciones rumbo al Mundial 2026.

De concretarse el llamado, Fidalgo podría debutar con el Tricolor en el partido ante Portugal, programado en el Estadio Azteca, escenario que ya fue remodelado de cara a la próxima Copa del Mundo.

