Sarah Schleper logra el mejor resultado en la historia del esquí alpino femenil mexicano dentro de los Juegos Olímpicos de Invierno

La mexicana todavía competirá en la prueba del Slalom Gigante el domingo 15 de febrero. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Sarah Schleper finalizó en la posición 26 en su debut en la prueba de supergigante de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Este resultado es histórica debido a que nunca antes una mexicana dentro de la prueba había terminado en ese lugar.

Con esta actuación, también iguala lo conseguido por Hubertus Von Hohenlohe en la prueba varonil durante los Juegos Olímpicos de Invierno Sarajevo 1984.

Sin embargo, Sarah ya había tenido un mejor resultado cuando competía bajo la bandera de Estados Unidos en Turín 2006, donde terminó en el décimo lugar.

La experimentada esquiadora mexicana tendrá otra oportunidad para brillar dentro de la justa invernal este domingo 15 de febrero en el Slalom Gigante, programado a las 3:00 horas (hora de México).

Cómo se desarrolló la competencias

Sarah Schleper logró completar el recorrido en sus séptimos Juegos Olímpicos. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

En una pista de nieve azotada por condiciones climáticas cada vez más adversas, varias esquiadoras no lograron completar el recorrido.

Sin embargo, la mexicana, respaldada por su vasta experiencia en seis Juegos Olímpicos, superó los obstáculos, finalizó la prueba y conquistó un histórico lugar 26.

El medallero dentro de la competencia quedó conformado de la siguiente manera:

Medalla de oro: Federica Brignone (Italia)

Medalla de plata: Romane Miradoli (Francia)

Medalla de bronce: Cornelia Huetter (Austria)

A lo largo de toda la competencia, fueron 17 esquiadoras las que ni siquiera lograron completar la prueba debido a las malas condiciones del clima, donde atletas que pintaban como las favoritas fueron afectadas por esta situación.

Quién es Sarah Schleper

La atleta contrajo matrimonio con un mexicano y optó por representar a México en sus últimos tres Juegos Olímpicos. (REUTERS/Lisi Niesner)

Antes de competir por México, la esquiadora participó en cuatro ediciones olímpicas con el equipo de Estados Unidos: Nagano 1998, Salt Lake 2002, Turín 2006 y Vancouver 2010.

Tras su retiro en 2011, gracias a la maternidad y que contrajo matrimonio con Federico Gaxiola, optó por regresar a competencia pero bajo la bandera de México.

Sobre su sentido de pertenencia al país, Sarah Schleper mencionó en entrevista para Infobae México lo siguiente:

“Después de tres Olímpicos con México me siento más mexicana que nunca. Estoy muy orgullosa de ser mexicana, nunca en mi vida pensé que ser mexicana y competir por un país donde no naciste. Es una sensación increíble. Toda mi familia vive en México Vengo mucho a convivir con ellos, este hermoso país ya está dentro de mi corazón”.

Esta edición será muy especial debido a que a diferencia de otros Juegos Olímpicos competirá con su hijo Lasse Gaxiola, quien entrará a competencia