PRI responde a impugnación de Morena tras elecciones en Coahuila: “Defenderemos el resultado incluso con la vida”

Una caricatura política muestra a Alejandro Moreno Cárdenas con expresión desafiante mientras los logos personificados del PRI y Morena se enfrentan en un ring de boxeo, simbolizando el conflicto poselectoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazó este lunes la impugnación que Morena presentó ante el Tribunal Electoral para anular las 16 diputaciones que el partido tricolor ganó en las elecciones del 7 de junio en Coahuila, y advirtió que defenderá cada voto “incluso con la vida”.

La alianza PRI-UDC obtuvo 684,211 sufragios —55.03% de la votación— frente al 26.20% de la coalición PT-Morena, una diferencia de casi 30 puntos porcentuales que el partido tricolor calificó de “limpia, legítima e inobjetable”.

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El Instituto Electoral de Coahuila validó los cómputos por unanimidad de sus consejeros. Morena, no obstante, documentó incidencias en 962 casillas, equivalentes al 22.6% del total instalado en el estado, y activó cuatro frentes legales simultáneos: denuncia ante la FGR, queja ante el INE, rastreo de recursos ante la UIF y un juicio político contra el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

El PRI acusa a Morena de no reconocer derrotas y pone la mira en 2027

Comunicado del PRI tras impugnación de Morena por resultados de la elección en Coahuila. (PRI)

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, firmó un comunicado fechado este 15 de junio en el que calificó la impugnación como “una muestra más de su incapacidad para reconocer la voluntad popular cuando los resultados no le favorecen”.

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En el documento, Moreno Cárdenas comparó a Morena con “la tradición autoritaria de los regímenes” de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y sostuvo que el partido guinda “reconoce las elecciones únicamente cuando gana”.

El comunicado también convoca a la construcción de “un gran frente opositor nacional” y a una participación masiva en las urnas de cara a 2027 y 2030. “El próximo año, millones de mexicanas y mexicanos tendrán nuevamente la oportunidad de decidir entre un proyecto fallido que destruye instituciones y divide al país, o una alternativa que ofrece capacidad, rumbo, resultados y futuro”, escribió Moreno Cárdenas.

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El dirigente tricolor también proyectó el conflicto hacia el siguiente ciclo electoral. “Si Morena es incapaz de aceptar una derrota local por más de 30 puntos porcentuales, ¿qué podemos esperar cuando enfrente el juicio ciudadano en las elecciones federales de 2027 y del 2030?”, escribió.

La noche del 7 de junio, en conferencia de prensa desde Saltillo, Moreno ya había marcado el tono: “Los cínicos, corruptos y narcopolíticos de Morena no pudieron con la fuerza de nuestra gente y ganamos los 16 de 16 distritos”, declaró.

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Morena denuncia “QRgate”

Morena denuncia irregularidades tras elecciones en Coahuila.

La respuesta de Morena llegó desde dos frentes. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, encabezó una conferencia de prensa en Saltillo la noche de las elecciones para denunciar lo que llamó una “operación sistemática de compra y coacción del voto”. El esquema, bautizado internamente como “QRgate”, habría funcionado mediante la entrega individual de códigos QR a ciudadanos, quienes debían fotografiar su boleta marcada a favor del PRI para recibir un pago mínimo de 500 pesos por sufragio.

Montiel Reyes aseguró que Morena posee la base de datos completa del sistema, obtenida por integrantes inconformes del propio PRI, y presentó videos de domicilios que operaban como centros de distribución de códigos y efectivo. “Hablamos del QRgate y que puede superar lo que conocimos en 2012 con el presidente Peña”, declaró.

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Una semana después, el partido formalizó la impugnación ante el Tribunal Electoral. El diputado federal Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Consejo General del INE, documentó las incidencias en 962 casillas y anunció que se acudirá a la Policía Cibernética para investigar los servidores, aplicaciones y bases de datos del sistema QR. También se presentó queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE por presunto rebase de topes de campaña del PRI.

La presidenta del partido guinda, Ariadna Montiel, sostiene que promotores priistas ofrecían dinero a cambio del sufragio, pedían una foto con el enlace y validaban la participación en un sistema digital.

El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja presentó el 12 de junio una demanda de juicio político contra el gobernador Jiménez Salinas y contra el titular de la fiscalía estatal Federico Fernández Montañez, por señalamientos de injerencia oficial y represión contra militantes. Ante la UIF, Morena solicitó el rastreo del origen de los recursos utilizados en la compra de votos mediante códigos QR y el congelamiento de cuentas por financiamiento ilícito.

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La jornada del 7 de junio en Coahuila registró una participación ciudadana de 50.74% sobre una lista nominal de cerca de 2.4 millones de ciudadanos. Las 4,275 casillas aprobadas se instalaron al cien por ciento, aunque no fue sino hasta el mediodía que todas operaron por la inasistencia de algunos funcionarios de casilla.

La jornada también marcó la primera prueba piloto de una Mesa de Escrutinio y Cómputo Electrónica para el procesamiento del voto emitido por internet.

El presidente del Consejo Local del INE en Coahuila, Miguel Castillo Morales, informó que la jornada transcurrió de manera pacífica, con 119 incidencias menores que no afectaron el curso general del proceso. Morena, no obstante, reportó episodios de tensión en varios municipios. En Torreón, la policía estatal habría retenido a dos diputadas federales del partido con un operativo de 20 patrullas. En Frontera, militantes fueron detenidos tras descubrir una instalación que operaba como centro de pago de votos.

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Los resultados del 7 de junio dejaron ganadores y bajas más allá del duelo PRI-Morena. PAN, Movimiento Ciudadano y el PVEM quedaron por debajo del umbral del 3% de la votación válida que exige el Artículo 28 del Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza. Eso significa que los tres partidos perderán el derecho al financiamiento público estatal y la posibilidad de participar en la asignación de diputaciones plurinominales y regidurías de representación proporcional.

México Avante, partido local que competía por primera vez, quedó con apenas 0.58% y enfrenta la consecuencia más severa: la cancelación de su registro estatal.

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El PRI encabeza las votaciones.

La sorpresa de la jornada fue Nuevas Ideas, partido local de nueva creación que obtuvo 5.89% y se convirtió en la tercera fuerza política del estado.

Los virtuales ganadores fueron los candidatos:

Francisco Javier Navarro Galindo — Distrito 1 Guillermo Ruiz Guerra — Distrito 2 Claudia María Garza Iribarren — Distrito 3 Cristina Amezcua González — Distrito 4 Esra Ibn Cavazos del Bosque — Distrito 5 Héctor Miguel García Falcón — Distrito 6 Sol María Luna Adame — Distrito 7 Ximena Villarreal Blake — Distrito 8 Verónica Martínez García — Distrito 9 Felipe González Miranda — Distrito 10 Héctor Hugo Dávila Prado — Distrito 11 José María Morales Padilla — Distrito 12 Luz Elena Guadalupe Morales Núñez — Distrito 13 María del Pilar Mar Arroyo Peart — Distrito 14 Julián Eduardo Medrano Aguirre — Distrito 15 Álvaro Moreira Valdés — Distrito 16