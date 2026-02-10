Donovan Carrillo: el patinador mexicano saldrá a la pista de hielo como quinto en el orden

El programa corto del patinaje artístico podrá verse a través de ViX de forma gratuita o en el Youtube y multiplataforma de Claro Sports.

La imagen de Donovan Carrillo caminando rumbo a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 volvió a emocionar al deporte mexicano.

En un evento inaugural atípico al celebrarse en diferentes sedes, Donovan Carrillo y Sarah Schleper fueron los encargados de ondear la bandera nacional en el desfile de atletas.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram , el patinador compartió los momentos previos a portar la bandera de México en la ceremonia de apertura.

El patinador mexicano luce con la bandera mexicana en la ceremonia de inauguración

Donovan Carrillo finalizó en la posición 15 dentro del Campeonato de los Cuatro Continentes, celebrado en Beijing previo a lo que será su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 .

Donovan Carrillo se prepara para su segunda participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras lo conseguido en Beijing 2022 , donde el jalisciense hizo historia al convertirse en el primer patinador de México en clasificar a la final de la prueba individual masculina.

La pista musical para su rutina será la siguiente:

Donovan Carrillo elaboró este programa corto junto a Romain Haguenauer , reconocido entrenador que guió a la histórica pareja de danza Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron hacia el oro olímpico en Beijing 2022 y a cinco campeonatos del mundo.

16:11 hs

Previa de la competencia

La actividad del programa corto del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno inicia a las 11:30 horas (tiempo del centro de México).

Donovan Carrillo, ocupa el quinto lugar en el orden de salida, por lo que su participación está programada para llevarse a cabo aproximadamente entre las 11:50 y 12:00 horas.

El patinador mexicano necesita finalizar entre los 24 mejores de esta fase para clasificar al programa libre del viernes 13 de febrero para seguir manteniendo vivas sus esperanzas de colgarse una medalla.

