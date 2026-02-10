México Deportes

Donovan Carrillo: el patinador mexicano saldrá a la pista de hielo como quinto en el orden

El mexicano busca terminar entre los mejores 24 patinadores de la prueba para clasificarse a la gran final

El mexicano busca terminar entre
El mexicano busca terminar entre los mejores 24 patinadores de la prueba para clasificarse a la gran final. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

En pocas líneas:

17:19 hsHoy

Dónde ver la competencia

El programa corto del patinaje artístico podrá verse a través de ViX de forma gratuita o en el Youtube y multiplataforma de Claro Sports.

17:08 hsHoy

El patinador mexicano luce con la bandera mexicana en la ceremonia de inauguración

Donovan Carrillo es la gran
Donovan Carrillo es la gran esperanza de México para conseguir una medalla olímpica. (@donovandcarr)

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el patinador compartió los momentos previos a portar la bandera de México en la ceremonia de apertura.

En un evento inaugural atípico al celebrarse en diferentes sedes, Donovan Carrillo y Sarah Schleper fueron los encargados de ondear la bandera nacional en el desfile de atletas.

Donovan Carrillo porta con orgullo la bandera de México en Milano-Cortina 2026: “Es un sueño hecho realidad”

El patinador mexicano compartió los instantes previos al desfile olímpico desde Italia

El patinador mexicano vivió uno
El patinador mexicano vivió uno de los momentos más simbólicos de su carrera.

La imagen de Donovan Carrillo caminando rumbo a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 volvió a emocionar al deporte mexicano.

16:48 hsHoy

Experiencia previa en Juegos Olímpicos

(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
(REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

Donovan Carrillo se prepara para su segunda participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno tras lo conseguido en Beijing 2022, donde el jalisciense hizo historia al convertirse en el primer patinador de México en clasificar a la final de la prueba individual masculina.

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano terminó su
El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.(REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Donovan Carrillo finalizó en la posición 15 dentro del Campeonato de los Cuatro Continentes, celebrado en Beijing previo a lo que será su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

16:17 hsHoy

Música que utilizará en su rutina

Donovan Carrillo elaboró este programa corto junto a Romain Haguenauer, reconocido entrenador que guió a la histórica pareja de danza Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron hacia el oro olímpico en Beijing 2022 y a cinco campeonatos del mundo.

La pista musical para su rutina será la siguiente:

  • “Hip-Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix)” de Maixm Illion
  • “The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba)” de Watazu
  • “Hip Hip Chin Chin” de Club des Belugas feat. Brenda Boykin
  • “Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix)”

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano terminó su
El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.(REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Donovan Carrillo finalizó en la posición 15 dentro del Campeonato de los Cuatro Continentes, celebrado en Beijing previo a lo que será su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

16:11 hsHoy

Previa de la competencia

(Chris Jones-Imagn Images)
(Chris Jones-Imagn Images)

La actividad del programa corto del patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno inicia a las 11:30 horas (tiempo del centro de México).

Donovan Carrillo, ocupa el quinto lugar en el orden de salida, por lo que su participación está programada para llevarse a cabo aproximadamente entre las 11:50 y 12:00 horas.

El patinador mexicano necesita finalizar entre los 24 mejores de esta fase para clasificar al programa libre del viernes 13 de febrero para seguir manteniendo vivas sus esperanzas de colgarse una medalla.

Definido el orden de salida para la primera competencia de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador mexicano busca regresar a una final olímpica tras lo conseguido en Beijing 2022, donde finalizó en el lugar 22

El patinador mexicano busca regresar
El patinador mexicano busca regresar a una final olímpica tras lo conseguido en Beijing 2022, donde finalizó en el lugar 22. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

A un día de que inicie la actividad de Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno, se dio a conocer el orden de salida para el programa corto, donde buscará brillar en la pista de patinaje artístico.

El mexicano busca terminar entre
El mexicano busca terminar entre los mejores 24 patinadores de la prueba para clasificarse a la gran final. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

