Donovan Carrillo porta con orgullo la bandera de México en Milano-Cortina 2026: “Es un sueño hecho realidad”

El patinador mexicano vivió uno de los momentos más simbólicos de su carrera.

La imagen de Donovan Carrillo caminando rumbo a la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 volvió a emocionar al deporte mexicano.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el patinador artístico compartió los instantes previos a uno de los momentos más simbólicos de su carrera: portar nuevamente la bandera de México en una inauguración olímpica.

En las imágenes se observa al atleta instantes antes de ingresar al desfile, acreditaciones en mano y con la emoción reflejada en el rostro. El propio Carrillo explicó el significado especial de ese instante, consciente de que no se trata de una experiencia común ni repetible con facilidad en el alto rendimiento.

Donovan Carrillo es la gran esperanza de México para conseguir una medalla olímpica.

“Ya estamos aquí listos para entrar a la inauguración. Me dieron dos acreditaciones diferentes. Esta es para entrar al evento y esta es la que le dan a los abanderados. La bandera en este momento es de los más hermosos y emocionantes que puedo experimentar. Vivirlo una segunda ocasión es todo un sueño hecho realidad”, comentó Donovan Carrillo, deportista mexicano que competirá en patinaje artistico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 y desfilando orgullosamente con la bandera de México en la ceremonia de inauguración.

El momento tiene un valor histórico para Carrillo, quien ya había portado el lábaro patrio en Pekín 2022, convirtiéndose ahora en uno de los pocos atletas mexicanos en repetir ese honor dentro del olimpismo invernal. El video rápidamente generó reacciones de apoyo, orgullo y reconocimiento por parte de seguidores y figuras del deporte nacional.

Mexico's flag bearer Donovan Carrillo (L) and Mexico's flag bearer Sarah Schleper lead the delegation during the opening ceremony of the Beijing 2022 Winter Olympic Games, at the National Stadium, known as the Bird's Nest, in Beijing, on February 4, 2022. (Photo by Manan VATSYAYANA / AFP)

La ceremonia inaugural de Milano-Cortina 2026 se distinguió por su formato descentralizado. A diferencia de ediciones anteriores, el acto no se concentró en una sola sede, sino que se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos de Italia, reflejando la identidad regional del evento.

Sarah Schleper fue abanderada en Cortina.

En el caso de la delegación mexicana, Donovan Carrillo ondeó la bandera en el estadio San Siro, en Milán. De forma paralela, Sarah Schleper fue la encargada de portar el estandarte en Cortina d’Ampezzo, mientras que Lasse Gaxiola desfiló en Livigno. Regina Martínez y Allan Corona participaron en Predazzo como representantes del esquí de fondo, completando la presencia nacional en la inauguración.

Regina Martínez y Allan Corona desfilaron en Predazzo.

Más allá del simbolismo, Carrillo también tiene objetivos claros dentro de la competencia. El patinador tapatío tendrá dos apariciones fundamentales sobre la pista: el martes 10 de febrero, a las 11:30 horas tiempo de la Ciudad de México, competirá en el programa corto, instancia clave para asegurar su pase a la final. Posteriormente, el viernes 13 de febrero, a las 12:00 horas, disputará el programa libre, prueba decisiva para escalar posiciones en el ranking general y consolidar su presencia entre la élite mundial del patinaje artístico.