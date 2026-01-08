México Deportes

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Invierno: cómo le fue los atletas mexicanos en la edición pasada

Donovan Carrillo hizo historia en Beijing 2022 y busca mejorar lo conseguido hace cuatro años

A pocos días del encendido del pebetero en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, repasamos la actuación de la delegación mexicana en la edición pasada en Beijing 2022.

A lo largo de la historia, México no se ha destacado por tener grandes actuaciones en las justas invernales. Esto se debe, en gran medida, a que no es un país con abundante nieve ni infraestructura desarrollada para practicar deportes como el esquí, snowboard, entre otros.

Sin embargo, algunos atletas han optado por forjar sus caminos fuera de territorio mexicano en países como Canadá, Estados Unidos o en Europa para poder competir en eventos internacionales.

Cómo fue a México en Beijing 2022

Donovan Carrillo

Donovan Carrillo se convirtió en el atleta mexicano más destacado de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. El patinador rompió paradigmas al alcanzar la final, poniendo fin a 30 años de ausencia de México en esta disciplina.

El representante nacional brilló con una marca personal de 218.13 puntos, culminando en el puesto 22. Sin embargo, este resultado quedó en la anécdota ante la hazaña de clasificar no solo a la justa, sino directamente a la competencia por medallas.

Jonathan Soto

En la prueba de 15 kilómetros de cross country, Jonathan Soto finalizó en la posición 94.

Sarah Schleper

La mexicana hizo historia al competir en sus sextos Juegos Olímpicos, siendo los últimos dos con México, ya que los primeros cuatro representó a Estados Unidos.

Schleper participó en la modalidad Supergigante del esquí alpino, donde acabó en el sitio 35, mientras que en eslalon gigante lo hizo en el puesto 37.

Rodolfo Dickson

El mexicano participó en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno y acabó en el lugar 35 de eslalon gigante del esquí alpino tras acabar con un tiempo de 2:34.59.

Delegación mexicana confirmada para Milán-Cortina 2026

A menos de un mes para los Juegos Olímpicos de Invierno, hay una presencia de cinco atletas mexicanos confirmados que buscarán hacer historia en territorio italiano.

Allan Corona, Regina Martínez, Donovan Carrillo y Sarah Schleper ya tienen boleto sellado, mientras que el 18 de enero se definirá el último boleto entre Alessandro Cantele y Lasse Gaxiola en esquí alpino.

