Conoce las reglas de puntuación del patinaje artístico, deporte donde competirá Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno

El patinador mexicano competirá en el programa corto individual y en caso de quedar colocado entre los 24 mejores, avanzará a la final. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

A diferencia de otras disciplinas, los deportes invernales no suelen tener un lugar predominante en los programas de la televisión en México y, por ello, sus reglas y sistema de puntuación pueden resultar confusos para el público en general.

Con los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 a la vuelta de la esquina, aquí te explicamos de forma clara cómo se puntúa en el patinaje artístico, disciplina donde competirá Donovan Carrillo, para que llegues lo mejor preparado y disfrutes de cada una de las competencias del mexicano en la pista de hielo.

Sistema de puntuación

El puntaje final es la combinación de lo técnico con lo artístico. (Brian Fluharty-Imagn Images)

Los patinadores acumulan puntos en el patinaje artístico según el Sistema de Valoración de la ISU, que considera dos componentes clave: la Puntuación del Elemento Técnico (TES) y la Puntuación de los Componentes del Programa (PCS).

La Puntuación Total del Segmento (TSS) se calcula sumando ambas y restando deducciones por errores, como caídas o violaciones de tiempo. Este puntaje determina la clasificación final y el podio tras el desarrollo de todas las pruebas.

Las puntuaciones las decide un jurado compuesto por dos especialistas técnicos y un controlador técnico, los cuales evalúan el nivel de ejecución de los elementos técnicos, mientras que la parte artística es evaluada por nueves jueces.

Puntuación del Elemento Técnico (TES)

Cuando un patinador ejecuta un elemento durante un programa, un panel técnico analiza cada parte, como saltos, giros, secuencias de pasos y elevaciones para parejas y danza sobre hielo.

Los elementos tienen un valor base, y los puntos otorgados por el valor base varían en función del nivel de dificultad de la rutina presentada .

Una vez determinado el valor base, los jueces asignan un “Grado de Ejecución (GOE)”, que oscila entre +5 y -5, en función de lo bien que se ejecute cada elemento. El GOE se suma o se resta del valor base.

Componentes del programa (PCS)

Los componentes del programa se puntúan en una escala de 0,25 a 10, considerando tres categorías: composición, presentación y habilidades de patinaje.

La composición evalúa cómo se diseña o construye el programa en relación con la música, teniendo en cuenta los siguientes criterios: unidad; conexión entre y dentro de los elementos; patrón y área del hielo cubierta; movimientos multidimensionales y uso del espacio; coreografía que refleje la frase y la forma musical.

En el caso de la presentación se evalúa cómo se interpreta el programa en relación con la música, centrándose en los siguientes aspectos: expresividad y proyección; variedad y contraste de energía y de movimientos; sensibilidad musical y sincronización; movimiento unísono, unidad y conciencia del espacio (patinaje por parejas y danza sobre hielo).

Por último, las habilidades de patinaje evalúan la capacidad del patinador para ejecutar un repertorio de pasos, giros y movimientos de patinaje con control de la cuchilla y del cuerpo, teniendo en cuenta los siguientes criterios: variedad de líneas, pasos, giros, movimientos y direcciones; claridad de líneas, pasos, giros movimientos y control del cuerpo; equilibrio y deslizamiento; fluidez; potencia y velocidad.

Cuáles son las distintas pruebas del patinaje artístico

Habrá cinco pruebas diferentes para el patinaje artístico de estos Juegos Olímpicos. (ISU Skating)

Desde Sochi 2014, con la introducción de la prueba por equipos, los Juegos Olímpicos de Invierno comprenden un total de cinco modalidades del patinaje artístico:

Patinaje individual masculino

Programa corto

Programa libre

Patinaje individual femenino

Programa corto

Programa libre

Patinaje por parejas

Programa corto

Programa libre

Danza sobre hielo

Danza libre

Danza rítmica

Prueba por equipos (comprende las ocho pruebas y al final se suman los puntajes para determinar los medallistas)

Danza sobre hielo rítmica

Danza sobre hielo estilo libre

Patinaje por parejas programa corto

Patinaje por parejas programa individual

Patinaje individual femenino programa corto

Patinaje individual femenino programa libre

Patinaje individual masculino programa corto

Patinaje individual masculino programa libre

Donovan Carrillo competirá en las pruebas individuales de programa corto y libre, en búsqueda de volver a una final olímpica.

Cuántos se clasifican por prueba

Donovan Carrillo debe acabar entre los 24 mejores patinadores del programa corto para clasificar al libre. ( REUTERS/Evgenia Novozhenina)

En los Juegos Olímpicos de Invierno, el número de patinadores que avanzan a la final (programa libre) tras el programa corto varía según la disciplina de patinaje artístico:

Individual Masculino y Femenino: Avanzan los 24 mejores patinadores de un total de 30 que compiten en el programa corto.

Patinaje en Parejas: Avanzan los 16 mejores equipos de 20.

Danza sobre Hielo: Avanzan las 20 mejores parejas de 24.

En el evento por equipos, los 5 mejores países tras el programa corto/danza inicial pasan a la final.

Así, ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de la justa invernal.