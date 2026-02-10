Donovan Carrillo habla tras su debut en Milano-Cortina 2026 y sueña con la final: “Hay que poner a México en el mapa”

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 10, 2026. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance during the Short Program REUTERS/Amanda Perobelli

El patinaje artístico mexicano volvió a tener presencia en la élite internacional este martes 10 de febrero, cuando Donovan Carrillo realizó su debut oficial en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, marcando un momento significativo para el deporte nacional. El atleta dedicó su participación a México tras una actuación que capturó la atención del público y de los jueces.

Carrillo salió al hielo con una rutina acompañada por “Hip-Hip Chin Chin”, una pieza musical de gran energía que mezcla jazz y samba, estilo que ha caracterizado al patinador tapatío a lo largo de su carrera. Su presentación combinó expresividad, técnica y conexión con la audiencia, elementos que han sido parte fundamental de su identidad deportiva.

Tras completar su programa, el mexicano recibió las siguientes calificaciones: 39.71 puntos en elementos técnicos, 36.85 en componentes del programa, una deducción de -1.00, para un total de 75.56 unidades, resultado que lo mantiene con posibilidades de avanzar en la competencia olímpica.

Minutos después de abandonar la pista, Donovan Carrillo compartió su sentir sobre lo que representa competir en unos Juegos Olímpicos.

“Los Juegos Olímpicos es algo inspirador. Es como un premio, yo creo, a todos los deportistas por tantos años de esfuerzo y dedicación. Hay tantos grandes deportistas que no llegan a unos Juegos Olímpicos. Ser parte de la historia creo que es un gran premio. Y, bueno, poner a México en el mapa creo que también es un plus. Esperemos que, con el paso del tiempo y los años, no nada más haya uno en patinaje sobre hielo, sino que cada vez seamos más”.

El patinador también habló sobre su relación con Milán, ciudad donde previamente compitió en su primer campeonato mundial, destacando el componente emocional de volver a ese escenario.

“Sin duda alguna, tantos recuerdos tan bonitos de este campeonato mundial, compitiendo con todos los patinadores que yo crecí admirando y viendo en internet cuando estaba creciendo. Creo que es revivir toda esa parte cuando tenía dieciocho años. Todavía no he tenido la oportunidad de conocer mucho de la ciudad, porque he estado enfocado en la villa y haciendo todo mi protocolo de entrenamiento, pero es una ciudad hermosa y espero también conocerla a más profundidad próximamente”, destacó.

Sobre su desempeño técnico, Carrillo se mostró autocrítico pero optimista respecto a sus opciones de avanzar.

“Bueno, pues ya, eh, en parte hice mi trabajo. Creo que por eso me mantengo optimista. El quad salto, triple toe fue de gran calidad. El triple lutz también. Digo, ahí el axel se escapó un poquito, pero, eh, me mantengo optimista. Creo que, que he entrenado muy duro y merezco estar en esa final, así que vamos a dejar que las cosas pasen y esperemos estar ahí”, explicó.

Finalmente, el mexicano reflexionó sobre el impacto de su trayectoria en las nuevas generaciones.

“Es algo magnífico. La verdad es que ser parte ahora de estos deportistas que tenemos en nuestro país, que inspiran y animan a más niños a que tengan un sueño. Eh, yo fui uno de esos niños, crecí admirando y viendo en televisión los Juegos Olímpicos, viendo a grandes referentes, por supuesto, en otras disciplinas, como en los clavados, que somos potencia en México. Así que el ser parte de ahora de esta... también me inspira muchísimo a seguir dando lo mejor de mí, seguir avanzando y seguir mejorando”.