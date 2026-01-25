México Deportes

Donovan Carrillo termina entre los 15 mejores patinadores del mundo en el Campeonato Cuatro Continentes celebrado en Beijing

El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El patinador mexicano terminó su preparación de cara a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.(REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Donovan Carrillo finalizó en la posición 15 dentro del Campeonato de los Cuatro Continentes, celebrado en Beijing previo a lo que será su debut en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

Además de la destacada participación del patinador mexicano, otros talentos nacionales como Harlow Stanley, Seiji Urano y Andrea Montesinos compitieron en el evento.

Actuación de Donovan Carrillo

El mexicano finalizó en el lugar 15 del evento. (REUTERS/Brian Snyder)

Con miras a lo que será su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, Donovan Carrillo compitió en el Campeonato Cuatro Continentes, en lo que será su última prueba de cara a la justa olímpica.

El patinador tapatío acumuló un total de 213.05 puntos totales, producto de 74.00 unidades en la prueba del programa corto y 139.05 del programa libre, lo cual lo colocó en la decimoquinta posición general, colocándose como el mejor latinoamericano de la competencia.

El medallero completo quedó de la siguiente manera:

  • Oro: Kao Miura con 273.73 puntos (Japón).
  • Plata: Junhwan Cha con 273.62 puntos (Corea del Sur).
  • Bronce: Sota Yamamoto con 270.07 unidades (Japón).

Con esta actuación, el mexicano llegará motivado a los Juegos Olímpicos, donde busca mejorar lo conseguido en Beijing 2022, donde terminó en la posición 22.

Cómo le fue a los demás mexicanos

Harlow Stanley, Seiji Urano y Andrea Montesinos compitieron en las diferentes pruebas. (REUTERS/Ints Kalnins)

La dupla de Harlow Stanley y Seiji Urano finalizó en el lugar 15 en la prueba de la danza sobre hielo tras acumular 120.42 como puntaje total, producto de 44.96 unidades (danza rítmica) y 75.46 puntos (danza libre).

En el caso del evento femenino individual, Andrea Montesinos sumó un total de 127.97 puntos, luego de alcanzar 79.89 en el programa libre y 48.13 en el programa corto.

Horarios Donovan Carrillo Juegos Olímpicos de Invierno

De acuerdo al calendario oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno, las competencias de patinaje artístico están programadas para llevarse a cabo del 6 al 19 de febrero.

Sin embargo, las pruebas donde competirán Donovan Carrillo serán las siguientes:

Martes 10 de febrero

  • Programa corto
  • 11:30 horas

Jueves 13 de febrero

  • Programa libre
  • 12:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

México solamente tendrá representantes en la prueba de patinaje artístico individual masculino, ya que en las otras pruebas de la disciplina no lograron conseguir su clasificación.

