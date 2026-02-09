Canelo Álvarez deja abierta la posibilidad de una revancha contra Dmitry Bivol: “¿Por qué no?”

Saúl Álvarez se arrepintió de haber peleado contra el ruso en las 175 libras Foto: Reuters

Canelo Álvarez volvió a hablar por primera vez tras perder su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford. En una reciente charla, el tapatío reveló los planes que tiene para su carrera en los que no descarta una posible revancha contra Dmitry Bivol, uno de los pocos boxeadores que le ha podido ganar.

Saúl se había mantenido como monarca absoluto de los supermedianos desde el 2021 cuando venció a Caleb Plant en un combate donde unificó los cuatro cinturones de la división (CMB, AMB, OMB y FIB).

Canelo Álvarez dispuesto una revancha contra Bivol

En entrevista con Mr. Verzace Podcast, Canelo aseguró tiene sentido hacer nuevamente una pelea contra Dmitry Bivol y destacó que le gustan los retos.

“No, no (un capitulo cerrado), ¿Por qué no? Veremos en el futuro. Tiene sentido. ¿Por qué no? Como digo, siempre me gustan los retos y ¿por qué no? Tal vez”, comentó el ex campeón mexicano.

Cabe recordar que el mexicano y el ruso se enfrentaron el 7 de mayo de 2022 en la T-Mobile Arena, Paradise, Nevada. Al final de la pelea, Bivol terminó por imponerse de manera unánime luego de que los tres jueces dieran resultados idénticos en sus tarjetas 115-113.

¿Contra quién pude pelear pelear Saúl Álvarez en septiembre de 2026?

Aunque Saúl ya tiene una fecha establecida para su regreso al cuadrilátero (12 de septiembre de 2026), todavía permanece en secreto la identidad de su próximo oponente. Sin embargo, las posibilidades para el boxeador tapatío son limitadas.

La salida de Crawford dejó vacantes todos los títulos disponibles. A pesar de este escenario, el nombre que surge con más fuerza como posible rival de Canelo es Christian Mbilli, quien recibió el reconocimiento de campeón mundial por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) después de que no se concretara la pelea frente al británico Hamzah Sheeraz.

Canelo Álvarez podría volver a los cuadriláteros para mayo de 2026 (X@Canelo)

¿Cuándo vuelve a pelear Bivol y qué ha dicho sobre pelear contra Canelo?

El regreso de Bivol se produce después de un periodo extenso de rehabilitación, que lo mantuvo lejos de los cuadriláteros. Ahora, el boxeador considera enfrentar a Eifert en un combate que podría tener lugar en mayo de 2026, una opción que está siendo evaluada tras su recuperación.

En su última aparición, Dmitry Bivol logró imponerse en la revancha ante Artur Beterbiev el 22 de febrero de 2025 en Riad, Arabia Saudita. Este triunfo permitió al ruso saldar cuentas pendientes, ya que en el primer enfrentamiento, ocurrido en octubre de 2024, el ruso había perdido tanto su invicto como los títulos unificados del peso semipesado.

Dmitry Bivol tiene en mente pelear contra Benavidez (REUTERS)

A lo largo de los últimos meses, el nombre de Canelo Álvarez también ha estado presente en las declaraciones de Bivol, quien ha reiterado su interés en una segunda pelea. No obstante, la prioridad inmediata parece ser la disputa por el título de la FIB.