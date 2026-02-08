Checo Pérez y Cadillac hacen historia: ¿A qué hora presentan su monoplaza para la F1 en el Super Bowl 2026?

La escudería eligió este evento para dar a conocer su nuevo vehículo. (Especial)

La escudería Cadillac Fórmula 1 reveló que presentará la decoración del monoplaza que utilizará Checo Pérez para la temporada 2026 este domingo 8 de febrero, durante la transmisión del Super Bowl.

El anuncio está previsto para realizarse en un corte comercial del evento lo que erradicaría la teoría de que saliera a la luz durante la presentación del cantante boricua Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo.

Bad Bunny en el Super Bowl 2026. (Composición fotográfica: NFL/REUTERS)

Una plataforma de talla mundial

El equipo estadounidense busca aprovechar la proyección internacional del Super Bowl para introducir su imagen y su nuevo diseño en la Fórmula 1, iniciando una etapa donde pretende definir su identidad desde el primer día, además de ganar adeptos frente a monstruos del automovilismo.

La escudería destaca la incorporación del piloto mexicano y ex Red Bull Sergio ‘Checo’ Pérez y del piloto finlandés y ex Mercedes Valtteri Bottas como grandes apuestas para encabezar el proyecto gracias a la amplia trayectoria y experiencia que acumulan ambas figuras.

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, Cadillac aspira a fusionar la cultura automovilística estadounidense con el prestigio internacional de la Fórmula 1. La estrategia apunta a captar la atención de millones de personas alrededor del mundo, algunos de los cuales podrían estar conociendo la categoría gracias a la exhibición en este evento deportivo.

Los pilotos fueron bien recibidos por los fanáticos de la F1. (X / @Cadillac_F1)

¿A qué hora será la revelación?

Luego de confirmar que se hará durante un espacio publicitario, se estima que la transmisión ocurra cerca de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. No obstante, es importante destacar que no hay un horario específico pues depende del desarrollo del partido, pausas y tiempos utilizados por los equipos por lo que puede ser algunos minutos después.

Los aficionados de América Latina tendrán diversas opciones para seguir la presentación del monoplaza. En la región, la transmisión estará disponible en ESPN, mientras que en México también podrá sintonizarse a través de FOX Sports México, Televisa y NFL Game Pass, lo que facilita el acceso simultáneo al anuncio y al partido.

Cadillac anunció en sus redes sociales que oficialmente dará a conocer su primer monoplaza de Fórmula 1 durante el Super Bowl 2026, donde presentará el auto que pilotarán Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en su debut en la máxima categoría del automovilismo. (X/Cadillac)

La estrategia publicitaria de Cadillac

Como parte de la campaña de lanzamiento, Cadillac organizará una activación especial en Times Square, Nueva York, del 6 al 9 de febrero. Una estructura de hielo se irá derritiendo en el espacio público, dejando ver la decoración final del auto ante el público urbano y digital que recorra la zona o siga la experiencia online.

El director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, Dan Towriss, ha resaltado que este lanzamiento es mucho más que la presentación de un nuevo diseño: representa la manera en que el equipo invita a los seguidores del automovilismo a sumarse a una nueva etapa de la categoría.

La apuesta de Cadillac con su debut se perfila como una oportunidad para conectar con nuevas audiencias y sumar adeptos a su proyecto en la máxima categoría del automovilismo.