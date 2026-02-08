México Deportes

Checo Pérez y Cadillac hacen historia: ¿A qué hora presentan su monoplaza para la F1 en el Super Bowl 2026?

El nuevo equipo del máximo circuito del automovilismo internacional ha genero gran expectativa con la revelación de

Guardar
La escudería eligió este evento
La escudería eligió este evento para dar a conocer su nuevo vehículo. (Especial)

La escudería Cadillac Fórmula 1 reveló que presentará la decoración del monoplaza que utilizará Checo Pérez para la temporada 2026 este domingo 8 de febrero, durante la transmisión del Super Bowl.

El anuncio está previsto para realizarse en un corte comercial del evento lo que erradicaría la teoría de que saliera a la luz durante la presentación del cantante boricua Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo.

Bad Bunny en el Super
Bad Bunny en el Super Bowl 2026. (Composición fotográfica: NFL/REUTERS)

Una plataforma de talla mundial

El equipo estadounidense busca aprovechar la proyección internacional del Super Bowl para introducir su imagen y su nuevo diseño en la Fórmula 1, iniciando una etapa donde pretende definir su identidad desde el primer día, además de ganar adeptos frente a monstruos del automovilismo.

La escudería destaca la incorporación del piloto mexicano y ex Red Bull Sergio ‘Checo’ Pérez y del piloto finlandés y ex Mercedes Valtteri Bottas como grandes apuestas para encabezar el proyecto gracias a la amplia trayectoria y experiencia que acumulan ambas figuras.

Bajo la dirección de Graeme Lowdon, Cadillac aspira a fusionar la cultura automovilística estadounidense con el prestigio internacional de la Fórmula 1. La estrategia apunta a captar la atención de millones de personas alrededor del mundo, algunos de los cuales podrían estar conociendo la categoría gracias a la exhibición en este evento deportivo.

Los pilotos fueron bien recibidos
Los pilotos fueron bien recibidos por los fanáticos de la F1. (X / @Cadillac_F1)

¿A qué hora será la revelación?

Luego de confirmar que se hará durante un espacio publicitario, se estima que la transmisión ocurra cerca de las 17:30 horas, tiempo del centro de México. No obstante, es importante destacar que no hay un horario específico pues depende del desarrollo del partido, pausas y tiempos utilizados por los equipos por lo que puede ser algunos minutos después.

Los aficionados de América Latina tendrán diversas opciones para seguir la presentación del monoplaza. En la región, la transmisión estará disponible en ESPN, mientras que en México también podrá sintonizarse a través de FOX Sports México, Televisa y NFL Game Pass, lo que facilita el acceso simultáneo al anuncio y al partido.

Cadillac anunció en sus redes
Cadillac anunció en sus redes sociales que oficialmente dará a conocer su primer monoplaza de Fórmula 1 durante el Super Bowl 2026, donde presentará el auto que pilotarán Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas en su debut en la máxima categoría del automovilismo. (X/Cadillac)

La estrategia publicitaria de Cadillac

Como parte de la campaña de lanzamiento, Cadillac organizará una activación especial en Times Square, Nueva York, del 6 al 9 de febrero. Una estructura de hielo se irá derritiendo en el espacio público, dejando ver la decoración final del auto ante el público urbano y digital que recorra la zona o siga la experiencia online.

El director ejecutivo de Cadillac Formula 1 Team Holdings, Dan Towriss, ha resaltado que este lanzamiento es mucho más que la presentación de un nuevo diseño: representa la manera en que el equipo invita a los seguidores del automovilismo a sumarse a una nueva etapa de la categoría.

La apuesta de Cadillac con su debut se perfila como una oportunidad para conectar con nuevas audiencias y sumar adeptos a su proyecto en la máxima categoría del automovilismo.

Temas Relacionados

Sergio Checo PérezTimes Square Nueva YorkValtteri BottasAudiencia GlobalautomovilismoCadillacF1Super Bowl 2026mexico-deportes

Más Noticias

New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Los Patriotas de Drake Maye buscarán su séptimo anillo, mientras que Seahawks irá por el segundo de la mano de Sam Darnold

New England Patriots vs Seattle

Manny Robles suma otro campeón mundial a su lista: estos son los “batacazos” más sobresalientes del entrenador mexicano

De la mano de Robles, Brandon Figueroa se proclamó campeón pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB)

Manny Robles suma otro campeón

José Urquidy se convierte en nuevo refuerzo de los Piratas de Pittsburgh

El lanzador mexicano volverá a tener una nueva oportunidad en Grandes Ligas previo a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol

José Urquidy se convierte en

El fuerte reclamo del DT de Mazatlán Femenil por falta de apoyo al equipo: “15 horas en camión, llegan muertas”

La crisis por los largos trayectos y la incertidumbre sobre el futuro del club somete a pruebas extremas la resistencia del plantel femenino

El fuerte reclamo del DT

Canelo Álvarez confiesa el verdadero motivo por el que perdió ante Terence Crawford: “Sé qué errores cometí”

El tapatío fue derrotado por el estadounidense el pasado 13 de septiembre

Canelo Álvarez confiesa el verdadero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera entre presuntos integrantes del

Balacera entre presuntos integrantes del CJNG y policías deja tres heridos el caseta de Chalco, Edomex

Quién es El Nito, declarado culpable por narcotráfico y lavado de dinero en EEUU

No eran camotes: detienen a Iram con 87 explosivos en Chihuahua

Cuerpos localizados en fosa clandestina de Sinaloa ya habrían sido identificados, asegura colectivo de búsqueda

Asesinaron a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano en Veracruz

ENTRETENIMIENTO

Alfredo Adame habla sin filtros

Alfredo Adame habla sin filtros de su tensa relación con Emilio Azcárraga en Televisa

Posible colaboración de Danna, Belinda y Kenia Os permanece en pausa

María León revela por qué terminó su relación mientras brilla en un festival musical europeo

Modelo ligada sentimentalmente a Christian Nodal asiste a Palenque y coincide con Ángela Aguilar

Actor de Televisa lanza crítica directa contra los “nepo babies” de la televisión mexicana

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: sigue el minuto a minuto del Super Bowl LX

Manny Robles suma otro campeón mundial a su lista: estos son los “batacazos” más sobresalientes del entrenador mexicano

José Urquidy se convierte en nuevo refuerzo de los Piratas de Pittsburgh

El fuerte reclamo del DT de Mazatlán Femenil por falta de apoyo al equipo: “15 horas en camión, llegan muertas”

Canelo Álvarez confiesa el verdadero motivo por el que perdió ante Terence Crawford: “Sé qué errores cometí”