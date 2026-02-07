Final mexicana en la Serie del Caribe 2026: dónde y a qué hora ver

El esperado enfrentamiento entre Charros y Tomateros eleva la expectativa de la afición, mientras el Estadio Panamericano se alista para recibir a una audiencia internacional. (Ilustración: Jovani Pérez/ Infobae)

La Serie del Caribe 2026 vivirá un momento histórico: dos equipos mexicanos se enfrentan en la gran final del torneo. Los Charros de Jalisco (México Rojo) y los Tomateros de Culiacán (México Verde) se medirán en un duelo que asegura el regreso del título caribeño a México tras una sequía de diez años.

El ambiente en Guadalajara promete ser electrizante. El Estadio Panamericano de Zapopan ha sido sede de una semana intensa de béisbol, con asistencia masiva y un público que convirtió cada juego en una fiesta.

La Serie del Caribe 2026 tendrá una final histórica entre Charros de Jalisco y Tomateros de Culiacán este 7 de febrero. (X/ @beisboldecaribe)

Por ello, la final no sólo definirá al campeón, también simboliza la consolidación de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) como una de las ligas más competitivas del continente.

Dónde y cuándo se juega la final

El partido definitivo se disputará este sábado 7 de febrero de 2026 en el Estadio Panamericano de Zapopan, Jalisco, casa de los Charros de Jalisco.

La cita está programada para las 19:00 horas (tiempo del centro de México), lo que equivale a las 20:00 horas en Estados Unidos y las 17:00 horas locales en Jalisco.

Fecha: 7 de febrero de 2026

Hora: 19:00 CDMX / 20:00 ET / 17:00 local

Lugar: Estadio Panamericano, Zapopan, Jalisco

Este recinto, inaugurado en 2011, se ha consolidado como uno de los principales escenarios del béisbol internacional en México.

Los Charros de Jalisco buscarán levantar su primer título caribeño ante su afición, tras remontar en semifinales a Puerto Rico. (X/ @charrosbeisbol)

La localía de los Charros añade un ingrediente especial: jugarán ante su afición, que ha sido clave en cada victoria y que espera ver a su equipo levantar por primera vez el trofeo caribeño.

Dónde ver la final en vivo

La gran novedad es que el partido podrá verse de manera gratuita en YouTube, lo que asegura que el público tenga acceso abierto al juego sin necesidad de suscripción.

Televisión: TVC Deportes y ESPN

Streaming (pago): Disney+

Internet (gratuito): YouTube (canal oficial)

El duelo asegura el regreso del título de la Serie del Caribe a México luego de una década sin campeonatos para la Liga Mexicana del Pacífico. (X/ @beisboldecaribe)

La cobertura será amplia, tanto en México como en Estados Unidos y otros países de la región. De esta manera, el interés internacional refleja la importancia de este choque, que garantiza un campeón mexicano y marca un hito en la historia del torneo.

Cómo llegan los equipos

Ambos equipos llegan con historias distintas pero con la misma ambición: levantar su décimo campeonato en la Serie del Caribe y romper la sequía mexicana en el Caribe.

Charros de Jalisco (México Rojo):

Campeones de la LMP 2025-26.

En semifinales remontaron 8-6 a Puerto Rico.

Destacaron Connor Hollis, Bligh Madris y Leo Heras.

Posible abridor: Luis Iván Rodríguez.

Buscan su primer título caribeño.

Tomateros de Culiacán (México Verde):

Subcampeones de la LMP, invitados por ausencia de Venezuela.

En semifinales derrotaron 9-4 a República Dominicana.

Brillaron Estevan Florial y Luis Verdugo.

Posible abridor: Wilmer Ríos.

Aspiran a su tercera corona (1996 y 2002).

Ambos llegan con motivación máxima: los Charros quieren coronarse por primera vez y en su casa, mientras que los Tomateros buscan reafirmar su historia ganadora.

Con figuras como Estevan Florial y Luis Roberto Verdugo, losTomateros de Culiacán llegan como subcampeones de la LMP, tras eliminar a República Dominicana y aspirar a conquistar su tercera corona caribeña. EFE/ Francisco Guasco

Así, este duelo se convierte no sólo en una final, sino en una celebración del béisbol mexicano y en un mensaje claro: la LMP está lista para seguir compitiendo de tú a tú con las ligas más fuertes del Caribe.