DT del América Femenil arremete contra sus jugadoras tras empate con Juárez

Ángel Villacampa dejó ver su descontento tras dejar escapar la victoria que las hubiera puesto como líderes del torneo

Villacampa lució decepcionado tras la
Villacampa lució decepcionado tras la finalización del partido ante Tigres, al haber tenido una ventaja de tres goles. (Cortesía Germán Olarde)

La tercera posición en la tabla general se mantiene para el América Femenil tras la séptima jornada, pero el empate 1-1 ante Juárez dejó sensaciones encontradas en el equipo azulcrema.

Las dirigidas por Ángel Villacampa viajaron hasta la frontera con la intención de sumar tres puntos, aunque la falta de precisión en el ataque marcó la diferencia y evitó que regresaran a casa con la victoria.

El entrenador no encontró consuelo en el empate y, en un tono autocrítico, expresó su molestia por la manera en que se escaparon los puntos.

“Lo hablábamos ahora en el círculo, se puede empatar o ganar por buenas o por malas, pero no, perdonen, por pendejas, sinceramente”, subrayó el técnico, haciendo énfasis en que los detalles y fallas puntuales cambiaron el rumbo de un partido.

Para el estratega azulcrema, el análisis es directo: las equivocaciones en momentos clave terminaron por marcar el destino del encuentro.

Villacampa junto a Ana Galindo
Villacampa junto a Ana Galindo en conferencia de prensa. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

Regalar un gol en duelos tan cerrados puede les costó caro, y en esta ocasión, ese error impidió a las Águilas escalar a la cima de la clasificación.

Los refuerzos aún no se han adaptado

Villacampa también reflexionó sobre el proceso de adaptación que vive el plantel. Recordó que han llegado nuevas futbolistas y que el equipo está asimilando una idea de juego renovada.

A pesar de esos factores, el técnico consideró que la calidad y los nombres dentro del grupo deben traducirse en mejores decisiones en el último tercio del campo.

La falta de claridad en la definición fue un tema recurrente en la conferencia posterior al partido, en la que Villacampa hizo esa declaración polémica.

“La lectura es sencilla, tenemos que mejorar mucho ese último tercio porque, tantas llegadas con tan mala toma decisión, da igual las veces que vayamos, si no tomamos esa decisión que sea mucho mejor”, reconoció el técnico.

Para él, el margen de mejora es amplio y el reto es claro: transformar las oportunidades en goles.

Villacampa señala que los refuerzos
Villacampa señala que los refuerzos no se han adaptado. REUTERS/Eloisa Sanchez

El sabor que deja el empate es agridulce en el entorno azulcrema. El equipo sabe que aún está lejos de su mejor versión, pero la exigencia interna es alta y la autocrítica del entrenador marca el camino para corregir.

La visita al norte mostró que el equipo generó ocasiones, pero la definición no fue suficiente para desequilibrar el marcador.

El propio Villacampa fue el primero en señalarlo al final del partido, al reconocer que los errores ofensivos resultaron determinantes.

El siguiente compromiso será clave para el América Femenil, que se prepara para enfrentar a Cruz Azul el lunes 9 de febrero en el Clásico Joven.

Las Águilas buscarán aprovechar la oportunidad para afianzarse en los primeros puestos de la tabla y dejar atrás lo sucedido ante Juárez con un mejor desempeño sobre el terreno de juego.

Cuándo y cómo ver el

Así es la rutina de

Así brilló Donovan Carrillo y

¿Más competencia para Santi Giménez?:

Hijo del Santo le rinde
Atacan a balazos negocio del

Livia Brito: cómo inició el

Cuándo y cómo ver el

