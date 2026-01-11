Scarlett Camberos se queja del arbitraje tras aparatosa lesión durante el partido entre América Femenil y Xolas

El conjunto de Coapa estará muy atento a la reacción de la jugadora y las especificaciones de los médicos. (IG Scarlett Camberos)

El inicio del torneo para América Femenil ha sido complicado, principalmente para la delantera Scarlett Camberos quien sufrió de un aparatoso corte en una de sus piernas exponiendo la dureza de la Liga MX Femenil y los complejos criterios del arbitraje.

Durante el partido que sostuvieron las de Coapa contra las Xolas de Tijuana, la jugadora fue expulsada al minuto 67 en el empate sin goles que se disputó en el Estadio Caliente. La jugadora recibió una segunda amonestación en una jugada cerrada, situación que provocó el inmediato descontento en la banca del América.

Camberos, portadora del dorsal 10, abandonó el campo entre reclamos, dejando a su equipo con una menos en un momento clave del encuentro, aunque lograron mantener el cero en su arco consiguiendo uno de los tres puntos a disputarse.

El encuentro no tuvo goles, pero se registraron varias entradas fuertes entre las futbolistas. (TW Club América Femenil)

Camberos reclama al arbitraje

Tras el partido, la futbolista publicó en Instagram una imagen de una cortada profunda y con sangre en su pierna izquierda, acompañada del texto “en fin…” mostrando su descontento tanto con la decisión de enviarla a las regaderas, como de la falta de sanción a favor de su equipo.

La historia de Camberos se viralizó rápidamente entre la afición del América Femenil. Muchos aficionados comenzaron a cuestionar la decisión arbitral al observar que, tras la jugada, fue la propia jugadora quien resultó lesionada. Entre los comentarios destacaron:

“Se pasaron de “rudas” las otras, pero dicen las señoras con silbato que ahí no hay problema".

“Deberían presentar reclamo por la amarilla y de paso castigo a la arbitra”.

“Malisimo el arbitraje y malo el entrenador. ¿A dónde vamos a parar?”.

La posible ausencia de Camberos para la siguiente jornada representa un reto deportivo para el cuerpo técnico dirigido por Ángel Villacampa. La directiva azulcrema deberá decidir si presenta una apelación de la sanción ante la liga.

La jugadora publicó la fotografía de su pierna en redes sociales desatando el enojo de la afición azulcrema. (IG Scarlett Camberos)

Aunque no se ha anunciado su baja por el momento, el equipo resentirá la baja de una de sus futbolistas más influyentes en la creación ofensiva y clave en el esquema de ataque de Villacampa, no obstante, las capitalinas se perfilan para ser uno de los equipos a vencer en este torneo Clausura 2026.

¿Qué sigue para América femenil?

En el terreno de juego, el club azulcrema resistió con diez jugadoras frente a Xolas de Tijuana, que no logró capitalizar la superioridad numérica. El duelo finalizó 0-0 y ambos equipos repartieron puntos.

Para la jornada 3 de la temporada regular, las Águilas recibirán al conjunto de las Centellas de Necaxa en el estadio Ciudad de los Deportes el próximo sábado 17 de enero en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Hasta el momento, el conjunto de Ángel Villacampa se ubica en la cuarta posición de la tabla general con 4 puntos producto de su victoria 2-1 contra Santos Laguna y el punto contra las tijuanenses, solo por detrás de Cruz Azul, Pumas y Chivas, quienes ocupan las primeras posiciones respectivamente.