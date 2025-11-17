Ángel Villacampa destaca el apoyo de Emilio Azcárraga y promete un América Femenil competitivo en la final ante Tigres

Villacampa junto a Ana Galindo en conferencia de prensa agradeciendo a la afición por el apoyo al América Femenil. (Foto: Diego Cedrix / Jesús Beltrán)

El América Femenil aseguró su regreso a una nueva final de la Liga MX Femenil después de vencer 2-0 a Chivas en la semifinal de vuelta, resultado que se sumó al 2-0 de la ida para un contundente 4-0 global en el Torneo Apertura 2025. Con anotaciones de Nicki Hernández e Irene Guerrero, las Águilas sellaron una eliminatoria en la que mostraron superioridad futbolística y fortaleza colectiva pese a un torneo marcado por lesiones, ausencias y exigencias constantes.

Tras el encuentro, el técnico azulcrema Ángel Villacampa ofreció una conferencia de prensa acompañado por su cuerpo técnico, un gesto poco habitual que él mismo explicó con un mensaje de reconocimiento hacia el trabajo silencioso detrás del éxito del equipo. Desde sus primeras palabras, el entrenador dejó claro que llegar a la final fue un esfuerzo conjunto y no individual.

“Antes de empezar la rueda de prensa, me gustaría hacer un reconocimiento, sobre todo público, porque ha sido un año muy complejo, de muchas lesiones, de muchas dificultades y de volver a estar en esa oportunidad, de disfrutar otra final. Es gran parte, si no es toda, por supuesto de las jugadoras, pero sobre todo gran parte de este cuerpo técnico, por su profesionalidad, por su trabajo, por su día a día. Porque uno solo no llega a ningún lado y acompañado se puede llegar a todos los sitios”, señaló el técnico español.

En su mensaje, Villacampa mencionó uno por uno a los integrantes de su staff, desde el área médica hasta la psicología, preparación física, análisis y utilería. También reconoció a Ana Galindo, su auxiliar técnica, como pieza clave en su gestión. Destacó que, pese al desgaste del torneo, todos lograron sostener el proyecto para volver a pelear por un título.

“Nosotras sabemos que hemos tenido muchas oportunidades de volver a ser campeonas, que por unas cosas, por otras, no se ha dado, pero el futbol te vuelve a poner otra vez. En una final no es nada fácil, créanme, porque todo el mundo sabemos que en el club en el que estamos, en el club que representamos, todo lo que no sea ganarla, sabemos perfectamente qué es lo que significa”, afirmó

Villacampa quiere el título de la Liga MX Femenil para Emilio Azcárraga

En medio de las complicaciones del torneo, principalmente por la larga lista de lesionadas, Villacampa consideró que el equipo desarrolló un carácter especial que les permitió no solo competir, sino fortalecerse con el paso de las jornadas.

“En esa dificultad hemos ido mejorando y creciendo en ese carácter competitivo. Ahora tenemos otra oportunidad y esperemos que por fin podamos, eh, darle un título, sobre todo, al patrón, el señor Azcárraga, dar un título al club por esta apuesta que tiene hacia el fútbol femenino tan seria y tan potente”, agregó.

El entrenador insistió en que el América Femenil vivió un semestre atípico, con más de diez bajas simultáneas en varias etapas del torneo. Pese a ello, el plantel logró clasificarse, recuperar jugadoras y cerrar la liguilla con un desempeño sólido.

“Yo creo que hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia arriba. No podemos mirar hacia abajo ni hacia atrás”, explicó.

Villacampa responde a Antonio Contreras: “La Capital es Azulcrema”

En un tono más directo, Villacampa también respondió a las declaraciones del técnico de Chivas Femenil, Antonio Contreras, quien había dicho que “la capital es rojiblanca”. El estratega azulcrema replicó entre risas:

“La capital... es azulcrema. No voy a decir más”.

Sobre lo mostrado ante Chivas, el técnico resumió con satisfacción el comportamiento del equipo en ambos partidos de la semifinal.

“Hemos hecho un partido muy serio, cediendo cero goles en contra… en esa seguridad defensiva, en esa seriedad, que ya hicimos un partido muy serio de visitante”, recalcó.

Finalmente, Villacampa aseguró que su equipo llega con fuerza, unión y convicción plena a la final del Apertura 2025 ante los Tigres.

“Uno que se va a dejar la vida por conseguir ese título, porque yo creo que las jugadoras se lo merecen, el cuerpo técnico se lo merece y sobre todo la afición”, concluyó.

Con este panorama y un plantel que pudo recuperar varias piezas clave, el América Femenil buscará un nuevo campeonato en una final en la que llega con confianza y la convicción de cerrar un semestre tan complicado como memorable.