¿Sin plan para el Super Bowl 2026? Estos son los lugares para ver el partido con fans de los Seahawks y Patriots en CDMX

Seguidores de ambos equipos ya se encuentran organizando un fin de semana lleno emoción por ver quién se consagra como campeón

El partido es uno de los más esperados de los últimos años pues nadie esperaba que los Pats lograran su pase a la final. (Gemini)

La fiebre de la NFL ha alcanzado su punto máximo en México. Este domingo 8 de febrero, aficionados de todo el mundo entero pondrá sus ojos en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, para presenciar el Super Bowl LX y nuestro país no es la excepción.

Sin embargo, para los miles de aficionados mexicanos, la verdadera fiesta se vivirá desde las pantallas donde la pasión por el “emparrillado” es tan vibrante como en cualquier ciudad de los Estados Unidos.

Con Bad Bunny encabezando el show de medio tiempo y una rivalidad renovada, la CDMX se declara lista para el “Súper Domingo”, principalmente los fanáticos de ambas franquicias quienes se han organizado para enviar su apoyo concentrados en un mismo lugar.

Bad Bunny será el símbolo de los latinos en la cancha del Levi´s Stadium. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

¿Cómo llegaron Patriots y Seahawks?

La edición 60 del Super Bowl nos regala una revancha histórica de aquel inolvidable Super Bowl XLIX. Ambos equipos han tenido temporadas de ensueño, desafiando las apuestas que los situaban como desvalidos al inicio del año.

  • Seattle Seahawks: Los “Halcónes Marinos” aseguraron su boleto tras una dramática victoria 31-27 ante los Los Angeles Rams en la Final de la Conferencia Nacional (NFC). Comandados por un Sam Darnold en estado de gracia y una defensa asfixiante liderada por Devon Witherspoon, Seattle busca su segundo trofeo Vince Lombardi.
  • New England Patriots: Por su parte, los de Foxborough regresan al gran escenario bajo la guía del joven quarterback Drake Maye y el coach Mike Vrabel. Tras vencer a los Broncos en una cerrada final de la AFC, los Patriots buscan convertirse en la primera franquicia en alcanzar los siete títulos de Super Bowl.
Las apuestas favorecen a los Halcones Marinos, pero en el terreno de juego nada está decidido. (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

¿Dónde vivir la pasión del Super Bowl en CDMX?

Para aquellos que buscan una experiencia auténtica y un ambiente inmejorable, grupos de aficionados en la Ciudad de México ofrecen sedes exclusivas para disfrutar del encuentro. Los grupos de animación oficiales ya han definido sus puntos de reunión:

Una de las opciones más destacadas es el evento organizado en Pinche Gringo BBQ Narvarte (Cumbres de Maltrata 360, Benito Juárez). Bajo el lema “Acompáñanos a vivir el Super Bowl LX: Patriots vs Seahawks”, los asistentes podrán disfrutar de:

  • Gran ambiente y dinámicas increíbles.
  • Auténtico BBQ estilo texano.
  • Cita: Domingo 8 de febrero, 5:00 PM.

Es importante mencionar que este es un evento con boleto; el enlace para adquirirlos se encuentra disponible en el perfil de Facebook de Legión Patriota CDMX.

Por su parte, los seguidores del equipo de Seattle también organizaron una reunión para apoyar a los suyos. El lugar elegido fue la sucursal de Wingstop en Lomas Plaza (Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 50) también recibirán a la afición desde las 5:00 PM con regalos sorpresa y la transmisión en vivo del duelo que definirá al nuevo monarca de la NFL.

Super Bowl LXSuper Bowl 2026Seattle SeahawksNew England Patriotsfutbol americanoBad Bunnyshow del medio tiempoCDMX

