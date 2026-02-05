Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul: embajada de México adelanta el anuncio de la Máquina

Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul (X/ @EmbaMexUru) ((X/ @EmbaMexUru))

Cruz Azul ya tendría un nuevo delantero para el Clausura 2026 y así cubrir las bajas que ha tenido el plantel dirigido por Nicolas Larcamón. Se trataría de Christian Ebere, futbolista nigeriano proveniente del Club Nacional de Football de Uruguay.

A falta del anuncio oficial por parte de la directiva de La Noria, Ebere está a punto de convertirse en el nuevo refuerzo de Cruz Azul, y es que la Embajada de México en Uruguay se encargó de adelantar la exclusiva del conjunto cementero, pues a través de redes sociales compartieron detalles del encuentro que sostuvieron con el futbolista.

La embajada mexicana reveló que se reunieron con el nuevo jugador cementero con motivo de su trámite para obtener su visa de trabajo. Su arribo se oficializó cuando posó con personal diplomático y fue presentado en las redes sociales de la delegación poco antes del cierre de registros de extranjeros en la Liga MX.

Embajada de México adelanta el nuevo fichaje de Cruz Azul

El futbolista Christian Ebere posa junto a un representante de la Embajada de México en Uruguay, confirmando su próximo fichaje con el equipo Cruz Azul (X/ @EmbaMexUru)

A través de redes sociales, la embajada publicó: “Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del Cruz Azul“. Así se anticipó al comunicado formal del club y marcó un hito en la confirmación de su fichaje internacional.

El futbolista completó sus trámites administrativos en Montevideo y tiene prevista su llegada este viernes a la Ciudad de México. En territorio mexicano, su agenda iniciará con la ficha médica y pruebas físicas rutinarias, para luego integrarse gradualmente a los entrenamientos del plantel celeste.

El reloj avanza en la Liga MX, ya que la fecha límite de inscripción para jugadores internacionales es el 9 de febrero. En consecuencia, Cruz Azul acelera para cerrar su plantilla, confiando en estructurar un equipo sólido de cara al torneo.

Mientras tanto, la llegada de Joao Pedro sigue sin resolverse porque las negociaciones entre las partes no han desembocado en un acuerdo definitivo.

Trayectoria de Christian Ebere

La directiva de Cruz Azul intensifica las negociaciones con el Club Nacional de Uruguay buscando asegurar la llegada del veloz extremo nigeriano Christian Ebere. (Instagram/ @nacional)

Ebere se desempeña principalmente como extremo derecho y viene de disputar las últimas temporadas en el fútbol uruguayo, donde jugó para Plaza Colonia y Nacional. En estos clubes se consolidó como atacante veloz y desequilibrante en el carril ofensivo.

Durante la temporada 2022-23 con Plaza Colonia, disputó 38 partidos oficiales y anotó 17 goles, sumando experiencia tanto en torneos locales como en la Copa Uruguay. Su rendimiento atrajo el interés en el mercado de transferencias.

El traspaso de Ebere se vio condicionado por las necesidades de los equipos involucrados. La salida del uruguayo Camilo Cándido de Cruz Azul rumbo a Nacional facilitó la negociación, lo que permitió liberar una plaza de extranjero para el club mexicano. De este modo, la operación representó un doble beneficio: la salida de un jugador sin espacio en el plantel y el arribo de un refuerzo ofensivo aprobado tanto por el cuerpo técnico como por la directiva.