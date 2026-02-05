México Deportes

Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul: embajada de México adelanta el anuncio de la Máquina

El delantero nigeriano está por inicia su etapa en la Liga MX tras un acuerdo cerrado a contrarreloj en el cierre de registros para el Clausura 2026

Guardar
Christian Ebere será el nuevo
Christian Ebere será el nuevo refuerzo de Cruz Azul (X/ @EmbaMexUru) ((X/ @EmbaMexUru))

Cruz Azul ya tendría un nuevo delantero para el Clausura 2026 y así cubrir las bajas que ha tenido el plantel dirigido por Nicolas Larcamón. Se trataría de Christian Ebere, futbolista nigeriano proveniente del Club Nacional de Football de Uruguay.

A falta del anuncio oficial por parte de la directiva de La Noria, Ebere está a punto de convertirse en el nuevo refuerzo de Cruz Azul, y es que la Embajada de México en Uruguay se encargó de adelantar la exclusiva del conjunto cementero, pues a través de redes sociales compartieron detalles del encuentro que sostuvieron con el futbolista.

La embajada mexicana reveló que se reunieron con el nuevo jugador cementero con motivo de su trámite para obtener su visa de trabajo. Su arribo se oficializó cuando posó con personal diplomático y fue presentado en las redes sociales de la delegación poco antes del cierre de registros de extranjeros en la Liga MX.

Embajada de México adelanta el nuevo fichaje de Cruz Azul

El futbolista Christian Ebere posa
El futbolista Christian Ebere posa junto a un representante de la Embajada de México en Uruguay, confirmando su próximo fichaje con el equipo Cruz Azul (X/ @EmbaMexUru)

A través de redes sociales, la embajada publicó: “Recibimos en la Embajada al futbolista Christian Ebere, quien será nuevo refuerzo del Cruz Azul“. Así se anticipó al comunicado formal del club y marcó un hito en la confirmación de su fichaje internacional.

El futbolista completó sus trámites administrativos en Montevideo y tiene prevista su llegada este viernes a la Ciudad de México. En territorio mexicano, su agenda iniciará con la ficha médica y pruebas físicas rutinarias, para luego integrarse gradualmente a los entrenamientos del plantel celeste.

El reloj avanza en la Liga MX, ya que la fecha límite de inscripción para jugadores internacionales es el 9 de febrero. En consecuencia, Cruz Azul acelera para cerrar su plantilla, confiando en estructurar un equipo sólido de cara al torneo.

Mientras tanto, la llegada de Joao Pedro sigue sin resolverse porque las negociaciones entre las partes no han desembocado en un acuerdo definitivo.

Trayectoria de Christian Ebere

La directiva de Cruz Azul
La directiva de Cruz Azul intensifica las negociaciones con el Club Nacional de Uruguay buscando asegurar la llegada del veloz extremo nigeriano Christian Ebere. (Instagram/ @nacional)

Ebere se desempeña principalmente como extremo derecho y viene de disputar las últimas temporadas en el fútbol uruguayo, donde jugó para Plaza Colonia y Nacional. En estos clubes se consolidó como atacante veloz y desequilibrante en el carril ofensivo.

Durante la temporada 2022-23 con Plaza Colonia, disputó 38 partidos oficiales y anotó 17 goles, sumando experiencia tanto en torneos locales como en la Copa Uruguay. Su rendimiento atrajo el interés en el mercado de transferencias.

El traspaso de Ebere se vio condicionado por las necesidades de los equipos involucrados. La salida del uruguayo Camilo Cándido de Cruz Azul rumbo a Nacional facilitó la negociación, lo que permitió liberar una plaza de extranjero para el club mexicano. De este modo, la operación representó un doble beneficio: la salida de un jugador sin espacio en el plantel y el arribo de un refuerzo ofensivo aprobado tanto por el cuerpo técnico como por la directiva.

Temas Relacionados

Christian EbereCruz AzulLiga MXClausura 2026mexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Medina defenderá por primera vez su cinturón mundial de la OMB

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

El lateral regresa a Europa luego de su paso por el futbol de los Países Bajos

Cruz Azul hace oficial la

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

El club se encuentra atraviesa por un momento complicado al perder a su delantero estrella para el Clausura 2026

Malas noticias para Cruz Azul:

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja

El equipo de MxM reveló en entrevista que el objetivo principal es conquistar México y obtener los títulos posibles del CMLL

Johnny Consejo asegura que le

América vs Olimpia: precios de los boletos para ver el partido de Concachampions en el Ciudad de los Deportes

Las Águilas lograron sacar una ventaja mínima en la vuelta

América vs Olimpia: precios de
MÁS NOTICIAS

NARCO

PRI y PAN reaccionan a

PRI y PAN reaccionan a la captura del alcalde de Jalisco

Héctor mató a un motociclista a tiros en Ecatepec, al detenerlo descubrieron que era un líder de “Los Mayas”

Gobernador de Jalisco reconoce a Claudia Sheinbaum por combate a la corrupción y la extorsión tras captura del alcalde de Tequila

¿Quién es Diego “N”, el alcalde de Tequila acusado de extorsión y nexos con el CJNG?

Diputado de MC, Sergio Torres, baleado en Sinaloa, evoluciona favorablemente pero sigue delicado: Rocha Moya

ENTRETENIMIENTO

Zayn Malik regresará a México:

Zayn Malik regresará a México: fechas, ciudades, preventa y venta de boletos

Usuarios aseguran que a Kenia Os se le subió la fama luego de que confesara que es “muy ambiciosa”

“¡Viva México!”: Bad Bunny lanza mensaje a mexicanos a días de su Halftime Show en el Super Bowl

Fátima Bosch toma distancia de dueños de Miss Universo: “Trato de no perder de vista la misión que Dios puso en mi corazón”

Picante cruce entre Christian Martinoli y Adrián Marcelo podría ponerlos cara a cara en un pódcast

DEPORTES

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián

Cristian ‘Chispa’ Medina vs Adrián ‘Gatito’ Curiel: cuándo y dónde ver peleas de mexicanos por el título mundial gallo

Cruz Azul hace oficial la salida de Jorge Sánchez al PAOK de Grecia

Malas noticias para Cruz Azul: Gabriel ‘Toro’ Fernández se perderá el partido contra Toluca por suspensión

Johnny Consejo asegura que le robará sus novias a Soberano Jr., mientras MxM promete coronarse como nuevos Campeones Mundiales en Pareja

América vs Olimpia: precios de los boletos para ver el partido de Concachampions en el Ciudad de los Deportes