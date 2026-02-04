Antoine Griezmann intercambió camisetas con Obed Vargas: así fue recibido el mexicano por su ídolo

El mediocampista mexicoamericano concretó su llegada al Atlético de Madrid tras cumplir el sueño de compartir vestuario con su ídolo Antoine Griezmann. (Instagram/ @obed.vargas)

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid este martes 3 de enero no fue sólo un fichaje más del mercado invernal, sino la concreción de un sueño que comenzó meses atrás.

El mediocampista mexicoamericano de 20 años, formado en el Seattle Sounders, había declarado públicamente que Antoine Griezmann era su máximo ídolo, y ahora compartirá vestuario con él en uno de los clubes más importantes de Europa.

El mediocampista, admirador de Antoine Griezmann, ahora compartirá vestuario con su ídolo en el club colchonero. (X/ @Atleti)

El vínculo entre ambos jugadores nació en el Mundial de Clubes 2025, cuando Vargas enfrentó al Atlético y, tras el partido, intercambió camisetas con Griezmann. Hoy, ese recuerdo cobra un nuevo significado: Vargas ya no es sólo un fan que cumplió un sueño, sino un compañero de equipo que busca consolidarse en LaLiga.

El día en que Vargas y Griezmann se conocieron

El 19 de junio de 2025, Seattle Sounders cayó 1-3 ante el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Para Vargas, más allá del resultado, fue un partido inolvidable: enfrentó al club que seguía desde niño en Alaska y conoció a su ídolo.

Al finalizar el encuentro, se acercó a Griezmann y ambos intercambiaron camisetas.

Vargas declaró: “Griezmann es mi jugador favorito, siempre he querido ser como él” .

Ese gesto, que parecía anecdótico, se transformó en el primer capítulo de una relación que hoy continúa en el vestuario colchonero.

El vínculo entre Obed Vargas y Griezmann surgió en el Mundial de Clubes 2025, tras un emotivo intercambio de camisetas entre ambos jugadores. (Instagram/ @atleticodemadrid)

La llegada de Vargas al Atlético convirtió aquel momento en un símbolo de aquello que comienza como un sueño que parte de la admiración y ese materializa en algo más grande.

Un recibimiento cargado de respaldo

En su primer entrenamiento en Majadahonda, Vargas fue arropado por Griezmann, quien lo acompañó en varias dinámicas de la práctica. El francés asumió el rol de mentor, transmitiéndole confianza y legitimidad frente al grupo.

Para el joven mediocampista, significó pasar de la foto viral a la realidad de compartir cancha con su referente. La afición interpretó este gesto como una señal de que Vargas cuenta con el respaldo del líder del equipo.

En su llegada, Griezmann brindó apoyo y legitimidad a Vargas, destacándose como mentor durante el primer entrenamiento del mexicano con el Atlético. Reuters/Andrew Couldridge

Esto, además, contribuye a reforzar la narrativa de que el Atlético no lo fichó sólo por su talento, sino también por su capacidad de adaptarse a la identidad del club.

Lo que significa para México y su futuro

La historia de Vargas y Griezmann tiene un impacto que trasciende lo personal. Para México, representa el orgullo de ver a un jugador nacionalizado mexicano consolidarse en un club de élite.

Además, llega justo antes del Mundial 2026, donde se perfila como parte del cambio generacional del Tri. Su vínculo con Griezmann y el Atlético le otorga un perfil mediático que inspira a jóvenes futbolistas mexicanos que sueñan con llegar a Europa.

Vargas se proyecta como parte clave del recambio generacional de la selección mexicana de cara al Mundial 2026, inspirado por su experiencia en el Atlético. EFE/ Bienvenido Velasco

De esta manera, aquel intercambio de camisetas en 2025 fue el inicio de una historia que hoy se convierte en realidad. Obed Vargas no sólo cumplió el sueño de jugar junto a su ídolo, Antoine Griezmann, también tendrá que asumir el reto de consolidarse en LaLiga y convertirse en referente para México rumbo al Mundial 2026.