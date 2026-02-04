México Deportes

Antoine Griezmann intercambió camisetas con Obed Vargas: así fue recibido el mexicano por su ídolo

El apoyo del referente francés al mediocampista mexicoamericano marcó el primer día de Vargas con el Atlético de Madrid

Guardar
El mediocampista mexicoamericano concretó su
El mediocampista mexicoamericano concretó su llegada al Atlético de Madrid tras cumplir el sueño de compartir vestuario con su ídolo Antoine Griezmann. (Instagram/ @obed.vargas)

La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid este martes 3 de enero no fue sólo un fichaje más del mercado invernal, sino la concreción de un sueño que comenzó meses atrás.

El mediocampista mexicoamericano de 20 años, formado en el Seattle Sounders, había declarado públicamente que Antoine Griezmann era su máximo ídolo, y ahora compartirá vestuario con él en uno de los clubes más importantes de Europa.

El mediocampista, admirador de Antoine
El mediocampista, admirador de Antoine Griezmann, ahora compartirá vestuario con su ídolo en el club colchonero. (X/ @Atleti)

El vínculo entre ambos jugadores nació en el Mundial de Clubes 2025, cuando Vargas enfrentó al Atlético y, tras el partido, intercambió camisetas con Griezmann. Hoy, ese recuerdo cobra un nuevo significado: Vargas ya no es sólo un fan que cumplió un sueño, sino un compañero de equipo que busca consolidarse en LaLiga.

El día en que Vargas y Griezmann se conocieron

El 19 de junio de 2025, Seattle Sounders cayó 1-3 ante el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes. Para Vargas, más allá del resultado, fue un partido inolvidable: enfrentó al club que seguía desde niño en Alaska y conoció a su ídolo.

  • Al finalizar el encuentro, se acercó a Griezmann y ambos intercambiaron camisetas.
  • Vargas declaró: “Griezmann es mi jugador favorito, siempre he querido ser como él”.
  • Ese gesto, que parecía anecdótico, se transformó en el primer capítulo de una relación que hoy continúa en el vestuario colchonero.
El vínculo entre Obed Vargas
El vínculo entre Obed Vargas y Griezmann surgió en el Mundial de Clubes 2025, tras un emotivo intercambio de camisetas entre ambos jugadores. (Instagram/ @atleticodemadrid)

La llegada de Vargas al Atlético convirtió aquel momento en un símbolo de aquello que comienza como un sueño que parte de la admiración y ese materializa en algo más grande.

Un recibimiento cargado de respaldo

En su primer entrenamiento en Majadahonda, Vargas fue arropado por Griezmann, quien lo acompañó en varias dinámicas de la práctica. El francés asumió el rol de mentor, transmitiéndole confianza y legitimidad frente al grupo.

Para el joven mediocampista, significó pasar de la foto viral a la realidad de compartir cancha con su referente. La afición interpretó este gesto como una señal de que Vargas cuenta con el respaldo del líder del equipo.

En su llegada, Griezmann brindó
En su llegada, Griezmann brindó apoyo y legitimidad a Vargas, destacándose como mentor durante el primer entrenamiento del mexicano con el Atlético. Reuters/Andrew Couldridge

Esto, además, contribuye a reforzar la narrativa de que el Atlético no lo fichó sólo por su talento, sino también por su capacidad de adaptarse a la identidad del club.

Lo que significa para México y su futuro

La historia de Vargas y Griezmann tiene un impacto que trasciende lo personal. Para México, representa el orgullo de ver a un jugador nacionalizado mexicano consolidarse en un club de élite.

Además, llega justo antes del Mundial 2026, donde se perfila como parte del cambio generacional del Tri. Su vínculo con Griezmann y el Atlético le otorga un perfil mediático que inspira a jóvenes futbolistas mexicanos que sueñan con llegar a Europa.

Vargas se proyecta como parte
Vargas se proyecta como parte clave del recambio generacional de la selección mexicana de cara al Mundial 2026, inspirado por su experiencia en el Atlético. EFE/ Bienvenido Velasco

De esta manera, aquel intercambio de camisetas en 2025 fue el inicio de una historia que hoy se convierte en realidad. Obed Vargas no sólo cumplió el sueño de jugar junto a su ídolo, Antoine Griezmann, también tendrá que asumir el reto de consolidarse en LaLiga y convertirse en referente para México rumbo al Mundial 2026.

Temas Relacionados

Obed VargasAntoine GriezmannAtlético de MadridSelección MexicanaMundial 2026Copa del MundoMundial de ClubesSeattle Soundersmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”

Amalia Carrasco explicó cómo recibió la noticia del arresto del Junior y el proceso legal que afronta

Mamá de Julio César Chávez

Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

El ex capitán bético celebró la incorporación del “Maguito” al Real Betis, enfatizando su conexión con México y el legado que asume

Andrés Guardado envía emotivo mensaje

Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El pateador Andy Borregales ha dejado una huella notable en la temporada de los Patriotas y reforzando la presencia latina en la NFL

Este es el jugador de

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

Fidalgo definió al Club América como un ‘club gigante’ y reconoció el impacto que tuvo en su formación como futbolista profesional

El mensaje que envió Álvaro

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network

Luego de una temporada extraordinaria con su equipo, el receptor azteca figura entre todo el talento de la Major League of Baseball

El mexicano Alejandro Kirk es
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU destaca envío de líder

EEUU destaca envío de líder del Cártel de Sinaloa y el CJNG en la tercera entrega masiva

FGR inició investigación tras el aseguramiento de granadas, drogas y armas en los municipios de Cotija y Tacámbaro

Conceden suspensión definitiva a César Duarte, exgobernador de Chihuahua, contra vinculación a proceso

Procesan a “El Chino Arce” de Los Salazar por ataque armado que dejó 8 muertos y 25 heridos en Sonora

Catean inmueble en Jalisco tras ataque armado contra elementos de la Guardia Nacional

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os anuncia listening party

Kenia Os anuncia listening party en el Palacio de los Deportes: venta, preventa y más

Afirman que Paulina Rubio está deprimida y su hijo con Colate podría ir a un internado

Sobrina de Maribel Guardia asegura ser testigo de las agresiones entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa

Los mejores memes de mexicanos que dejó el histórico triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026

Lucila Mariscal confiesa que falta de dinero y trabajo la llevó a internarse en asilo, vendió todas sus pertenencias

DEPORTES

Mamá de Julio César Chávez

Mamá de Julio César Chávez Jr. confesó que temió por la vida de su hijo tras su detención en EEUU: “Me asusté”

Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

El mexicano Alejandro Kirk es nombrado el quinto mejor catcher de las Grandes Ligas según la MLB Network