El mensaje que envió Álvaro Fidalgo a la afición del América en su presentación con el Betis

El mediocampista español se presentó en el Real Betis expresando un emotivo agradecimiento hacia el Club América y su afición, reafirmando los lazos creados durante cinco temporadas inolvidables en el futbol mexicano. (X/ @RealBetis_en)

La presentación de Álvaro Fidalgo como nuevo jugador del Real Betis fue mucho más que un acto deportivo. El “Maguito” aprovechó su primera conferencia de prensa con el club para enviar un mensaje cargado de gratitud hacia la afición del Club América.

Entre la ilusión por competir en Europa y la nostalgia por lo vivido en México con América, equipo que lo convirtió en referente durante cinco años, Fidalgo dejó claro que su salida no significa un adiós definitivo.

Con la salida de Fidalgo y Saint-Maximin, y con la llegada de Raphael Veiga, América se prepara para enfrentar el resto del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, sus palabras en la rueda conectaron con dos mundos: la afición americanista que lo despide con orgullo y la sevillana que hoy lo recibe con enormes expectativas.

América, un “club gigante” que lo marcó para siempre

Durante su discurso, el mediocampista se dedicó a reconocer la magnitud del América. Fidalgo explicó que fue en México donde se consolidó como futbolista y donde aprendió a convivir con la presión de portar un escudo histórico.

Reconoció al América como un “club gigante” , imposible de dimensionar para quienes no lo han vivido.

Destacó la pasión de la afición , que lo acompañó en cada partido y lo hizo crecer como jugador.

Admitió que las muestras de cariño en sus últimos días fueron una “barbaridad”, difíciles de asimilar incluso para él.

La despedida del futbolista estuvo marcada por palabras de reconocimiento a su antigua afición y al club mexicano, donde aseguró que los sentimientos y la conexión permanecerán más allá de su partida. REUTERS/Daniel Becerril

Con estas palabras, Fidalgo dejó claro que América no fue solo un club en su carrera, sino un lugar que lo transformó y le dio identidad. Su mensaje fue un homenaje a la institución que lo forjó.

Un mensaje de gratitud a la afición azulcrema

Por otro lado, en días previos, Fidalgo se dio a la tarea de agradecer a los seguidores americanistas por todo su apoyo y mensajes de cariño, reconociendo a la afición como un pilar dentro de América.

Aseguró que se va con el corazón en deuda , por todo lo que recibió de la afición.

Subrayó que nunca olvidará el cariño constante , que sintió desde el primer día en Coapa.

Compartió que lo conmovió el video viral de un niño que lloró por su partida, pues le permitió dimensionar el impacto que tuvo en las nuevas generaciones.

Álvaro Fidalgo manifestó que su salida del América no significa un adiós definitivo y dejó abierta la posibilidad de regresar en el futuro. X: @futboltotal.

Finalmente, el futbolista aseguró que “esto no es un adiós para siempre”, dejando abierta la posibilidad de un reencuentro con América. Su mensaje fue un recordatorio de que los lazos creados en el futbol trascienden fronteras y que, aunque cambien los colores, la huella en la afición permanece intacta.

Selección Mexicana: una posibilidad en el horizonte

Aunque el eje de la conferencia fue su llegada al Betis y su despedida del América, Fidalgo también habló brevemente sobre su futuro internacional.

Confirmó que ya cuenta con la doble nacionalidad , lo que le abre la puerta para representar a México en un Mundial.

Reconoció que sería atrevido hablar de ello antes de debutar en España , pero no descartó la opción: “Soy mexicano y es una posibilidad que tengo”.

Se negó a elegir entre España y México, asegurando que siente un cariño inmenso por ambos países.

Este comentario mostró que, aunque su prioridad inmediata es consolidarse en el Betis, Fidalgo no descarta convertirse en parte del proyecto de la Selección Mexicana en el futuro.

El 'Maguito' ha considerado vestir los colores del Tri en un futuro. (Gemini)

En este sentido, el “Maguito” concluyó haciendo hincapié en su compromiso con su nuevo equipo, demostrando que está dispuesto a darlo todo desde su llegada: “No prometo goles, pero sí ser un profesional desde el primer día hasta el último”, concluyó.