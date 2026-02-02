México Deportes

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

El mediocampista formado en Seattle inicia su trayectoria en Europa con miras de convencer a Javier Aguirre para ser convocado al Mundial 2026

Obed Vargas es el nuevo
Obed Vargas es el nuevo fichaje del Atlético de Madrid, luego de las especulaciones que surgieron en torno al mediocampista mexicano, este 2 de febrero el Atleti hizo oficial la incorporación del jugador de 20 años.

Por medio de sus redes sociales oficiales dieron el anuncio de que el jugador procedente del Seattle Sounders será el nuevo refuerzo para la temporada 2026. Lo más sobresaliente del fichaje de Obed Vargas se trató que le ofrecieron un contrato por varios años, además, descartaron la posibilidad de que salga a préstamo, por lo que aseguró su permanencia con los colchoneros para competir en LaLiga.

“El Atlético de Madrid y el Seattle Sounders han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Obed Vargas, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030″, se lee en el comunicado.

Obed Vargas firma con Atlético de Madrid hasta 2030

Obed Vargas es el nuevo
Atlético de Madrid le ofreció a Obed Vargas un contrato de permanencia por cuatro años, de acuerdo con el periodista César Luis Merlo, el jugador quedó sujeto a no ser prestado, por lo que aseguró su permanencia y actividad en el primer equipo del Atleti.

Vargas firmó hasta 2030, se prevé que comparta vestuario con el delantero Antoine Griezmann esta temporada, lo que le permitirá foguearse junto a referentes del conjunto colchonero.

El mediocampista, de 20 años y con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, inicia así su primera etapa profesional en el fútbol europeo. La operación se concretó después de que Vargas pasara el reconocimiento médico en el Hospital Universitario Madrid Arturo Soria. La firma del traspaso tuvo lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en presencia del consejero delegado, Miguel Ángel Gil, detalló el club.

Carrera de Obed Vargas

El chico mexico-americano se perfila
  • Vargas nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska (Estados Unidos), y está nacionalizado mexicano. Se formó en las divisiones inferiores del Seattle Sounders y el Tacoma Defiance, precisó el Atlético de Madrid.
  • Debutó en la Major League Soccer (MLS) el 23 de julio de 2021, convirtiéndose en el tercer jugador más joven en estrenarse en la liga. Desde entonces, acumuló 158 partidos oficiales, en los que sumó ocho goles y once asistencias.
  • En la última temporada, fue elegido mejor jugador Sub-22 de la MLS, reconoció el club español. Además, Vargas ganó la Liga de Campeones de la Concacaf (2021/22) y la Leagues Cup (2025) como parte de su palmarés.
  • En el ámbito internacional, debutó con la Selección Mexicana mayor el 15 de octubre de 2024, durante un amistoso frente a Estados Unidos en el Estadio Akron de Guadalajara.

La llegada de Vargas potencia el perfil internacional del Atlético a las puertas del Mundial 2026, cita en la que México será una de las sedes. Su fichaje representa una apuesta estratégica que ofrece al joven mediocampista una plataforma clave en el fútbol europeo antes del torneo global.

