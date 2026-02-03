Andrés Guardado envía emotivo mensaje de bienvenida a Fidalgo tras su llegada al Betis

El histórico mediocampista mexicano entrega simbólicamente la batuta a Álvaro Fidalgo, destacando la identidad que le aporta su doble nacionalidad y deseándole éxito frente a la afición. (X/ @RealBetis_en)

La llegada de Álvaro Fidalgo al Real Betis no sólo ha generado expectativa deportiva, sino que también ha abierto la puerta a un espacio lleno de gestos cargados de simbolismo.

Así, el mediocampista, que firmó contrato hasta 2030 con el club sevillano, fue recibido con un mensaje especial de Andrés Guardado, histórico del Betis y referente de la Selección Mexicana.

Andrés Guardado, histórico del Betis y de la Selección Mexicana, recibió a Fidalgo con un mensaje de respaldo y confianza en redes sociales. Crédito: X/ @RealBetis

El saludo del “Principito” se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación de Fidalgo. Más allá de lo protocolario, sus palabras transmitieron respaldo, identidad compartida y un puente entre generaciones, reforzando la narrativa de que el “Maguito” llega con un perfil que encaja perfectamente con la historia del club.

El mensaje cargado de respaldo de Guardado

Guardado apareció en el video difundido por las redes oficiales del Betis para darle la bienvenida a Fidalgo. Sus palabras fueron directas y cálidas: “Hola, Álvaro. Sólo para darte la bienvenida a tu nueva casa. Estoy muy contento de que estés por acá. La verdad que eres todo perfil Betis”.

El ex capitán verdiblanco añadió que el mediocampista se enamorará del equipo y de su afición: “Te vas a enamorar de este equipo, de su gente, de su afición, de todo lo que implica ser del Betis”. Con ello, Guardado no sólo le habló a Fidalgo, también envió un mensaje a los seguidores, invitándolos a recibirlo con entusiasmo y confianza.

Guardado, quien disputó más de 200 partidos con el Real Betis, recomendó a la afición respaldar al nuevo refuerzo como garante del legado mexicano. REUTERS/Jon Nazca

Este respaldo cobra fuerza porque proviene de un jugador que dejó huella en el club, disputando más de 200 partidos y siendo referente dentro y fuera de la cancha.

Identidad compartida: “de paisano a paisano”

Uno de los momentos más significativos del mensaje fue cuando Guardado subrayó la doble nacionalidad de Fidalgo, reconociendo su vínculo con México.

“Así como yo con el tiempo que estuve acá me hice español, tú con el tiempo que estuviste allá sé que ahora eres mexicano”.

Con esta frase, el “Principito” reconoció la identidad híbrida de Fidalgo , que tras su paso por el América ya es considerado parte del fútbol mexicano.

El gesto conecta dos culturas y dos aficiones, reforzando la idea de que el mediocampista no llega sólo como español, sino también como un representante más de México en LaLiga.

Guardado destacó la doble nacionalidad de Fidalgo, subrayando su vínculo con México tras su paso por el Club América. (X/ @RealBetis_en)

Este detalle convirtió la bienvenida en un acto simbólico: Guardado entrega un reconocimiento que trasciende lo deportivo y coloca a Fidalgo como heredero del legado mexicano en el Betis.

Un puente entre generaciones en el Betis

Andrés cerró su mensaje expresando un respaldo total hacia el jugador: “Lo que haga falta, ya sabes que puedes contar con todos nosotros, con toda la familia Betis. Desearte todo el éxito del mundo, tu éxito va a ser el éxito de todos nosotros. ¡Mucho Betis!”.

De esta manera, estas palabras simbolizaron un relevo generacional. Guardado, quien fue capitán y referente, entrega simbólicamente la batuta a Fidalgo como nuevo embajador de México en el club.

El respaldo de Guardado simboliza el relevo generacional en el Betis, con Fidalgo asumiendo el papel de embajador mexicano en el club hasta 2030. (X/ @RealBetis)

Para la afición, escuchar al “Principito” legitimar al “Maguito” es garantía de que llega alguien con todas las cualidades para continuar el legado y aportar muchas alegrías al club.