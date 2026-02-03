México Deportes

NFL en CDMX: cuáles son los equipos que han tenido un juego de temporada regular en México

Por primera vez desde 2022, la Ciudad de México volverá a sede de un encuentro de NFL en la cancha del Estadio Banorte

Por primera vez desde 2022,
Por primera vez desde 2022, la Ciudad de México volverá a sede de un encuentro de NFL en la cancha del Estadio Banorte. (EFE/Isaac Esquivel)

Este lunes 2 de febrero, la NFL anunció su regreso a la Ciudad de México con juegos de temporada regular programados del 2026 al 2028 en el Estadio Banorte.

Después de tres años de ausencia y una remodelación integral del Estadio Banorte para el Mundial 2026, la liga vuelve a una de las sedes con mayor afición al fútbol americano en el mundo.

Partidos de temporada regular que se han llevado a cabo en Ciudad de México

San Francisco, Arizona y Raiders
San Francisco, Arizona y Raiders son los equipos que más juegos han tenido en México. (GABINO ACEVEDO / CUARTOSCURO.COM)

San Francisco 49ers 14-31 Arizona Cardinals (2005)

Este duelo fue el primer juego de temporada regular de la NFL celebrado fuera de Estados Unidos.

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans (2016)

El Estadio Azteca albergó un vibrante choque entre dos equipos que clasificaron a la postemporada ese año. Aunque los Raiders han vivido años de sequía en épocas recientes, aquel conjunto representó lo mejor de la franquicia en los últimos 20 años.

La entrada para ese encuentro fue un auténtico lleno debido a la gran afición que tienen los Malosos en México y el juego respondió a las expectativas con un Derek Carr, Amari Cooper y Jamize Olawale que fueron los jugadores más importante de los Raiders en el duelo.

Posteriormente, ambos equipos volverían a cruzarse en la primera ronda de la postemporada, donde los Texans vencieron a Oakland debido a la lesión que sufrió el mariscal de campo titular de los Raiders al término de la temporada regular, lo cual le impidió participar en playoffs.

New England Patriots 33-8 Oakland Raiders (2017)

El Coloso de Santa Úrsula recibió a uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, Tom Brady, quien recibió una gran ovación de la afición mexicana.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra fueron superiores durante todo el encuentro ante unos Raides desmantelados, después del gran año que habían tenido en 2016.

Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers (2019)

Los Chiefs vencieron a los Chargers.
Los Chiefs vencieron a los Chargers. (Kirby Lee-USA TODAY Sports)

En 2018, el encuentro entre Chiefs y Rams que supuestamente se iba a llevar a cabo en el Estadio Azteca se canceló por las malas condiciones del césped, obligando a reubicar el duelo en Los Ángeles.

Lamentablemente para los mexicanos, ese juego terminó convirtiéndose en uno de los mejores juegos en la historia de la NFL con un 54-51 a favor de los Carneros.

Un año después, los Jefes de Kansas City volvieron a recibir la oportunidad de visitar la capital mexicana en un encuentro donde el mejor QB de la nueva generación, Patrick Mahomes, se impuso a los Chargers en un clásico divisional del Oeste de la Conferencia Americana.

San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals (2022)

Después de que en 2020 y 2021 no hubiera juegos de NFL en la Ciudad de México por la pandemia del Covid 19, la liga volvió en 2022 nuevamente con un encuentro entre San Francisco y Arizona, tal y como ocurrió en 2005.

El encuentro fue totalmente decantado hacia el conjunto de la bahía y este fue el último juego de la NFL en México antes de que comenzaran las remodelaciones del recinto rumbo al Mundial 2026.

Juegos de pretemporada que se han llevado a cabo en México

Además de temporada regular, la
Además de temporada regular, la NFL ha visitado territorio mexicano para disputar encuentros de pretemporada. (AP foto/Ginnette Riquelme)

Además de los juegos de temporada regular, anteriormente se llevaron a cabo encuentro de pretemporada dentro de territorio mexicano, los cuales son los siguientes:

  • 1978: New Orleans Saints 14-7 Philadelphia Eagles | CDMX
  • 1994: Houston Oilers 6-0 Dallas Cowboys | CDMX
  • 1996: Kansas City Chiefs 32-6 Dallas Cowboys | Monterrey
  • 1997: Miami Dolphins 38-19 Denver Broncos | CDMX
  • 1998: New England Patriots 21-3 Dallas Cowboys | CDMX
  • 2000: Indianapolis Colts 24-23 Pittsburgh Steelers | CDMX
  • 2001: Dallas Cowboys 21-6 Oakland Raiders | CDMX

La mayoría de los juegos se han llevado a cabo en Ciudad de México, pero Monterrey también tuvo la oportunidad de tener el suyo.

Encuentros internacionales que se llevarán a cabo en 2026

Además del duelo que se jugará en Ciudad de México, la NFL también anunció los siguientes encuentros internacionales para la próxima temporada:

  • Regresan a la Ciudad de México
  • Primer juego en Melbourne, Australia (los Carneros de los Ángeles serán locales)
  • Primer juego en París, Francia (Los Santos de Nueva Orleans serán el equipo anfitrión)
  • Primer juego en Río de Janeiro, Brasil
  • Regresan a Madrid, España
  • Regresan a Múnich, Alemania
  • 3 juegos en Londres

Con esto la NFL se sigue globalizando en búsqueda de expandirse a nuevos mercados.

