Este es el jugador de los Patriotas de Nueva Inglaterra que le va a Chivas

El pateador eligió a las Chivas sobre el América. Crédito: Infobae México.

Durante la semana del Super Bowl LX, la ceremonia inicial reunió a los equipos de Patriotas de Nueva Inglaterra y Halcones Marinos de Seattle en el evento conocido como Opening Night.

Este evento dónde jugadores de ambos equipos dan declaraciones a los medios de comunicación, marcó el inicio formal de las actividades previas al gran partido, permitiendo el último encuentro entre ambos conjuntos antes de enfrentarse en el campo.

Durante este encuentro previo, el jugador venezolano Andy Borregales compartió que siente admiración por el Real Madrid. “La verdad yo siempre fui muy seguidor del Real Madrid”, dijo Borregales.

Además, reveló que tiene conocimiento sobre la Liga MX, demostrando su interés por el fútbol fuera de la NFL. Por lo que fue cuestionado por reporteros sobre si prefería América o Chivas. A lo que Borregales respondió:

“No sé, en México hay algunos equipos buenos, pero creo que voy a ir con las Chivas”, declaró.

Las Chivas marchan líderes del torneo actual. (Instagram: @chivas)

La historia de Andy Borregales

El camino profesional de Andy Borregales no se entiende sin la figura de su hermano mayor, José Borregales, quien también se desempeñó como pateador en la NFL y formó parte del equipo de los Bucaneros de Tampa Bay que conquistó el Super Bowl en 2021.

Antes de llegar a la NFL, Andy Borregales dejó huella en la Universidad de Miami al convertirse en el máximo anotador histórico del programa, con un total de 405 puntos.

Entre sus logros universitarios figura un gol de campo de 56 yardas, su mejor marca personal, que contribuyó a que fuera el único pateador elegido en el draft de 2025, seleccionado por Patriotas en la sexta ronda.

Borregales buscará ganar con Patriotas el Super Bowl. Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images

Durante su año de novato, el jugador sudamericano participó en los 17 partidos de la temporada regular. Consiguió anotar 27 de 32 goles de campo, alcanzando una efectividad del 84,4 %, y sumó 134 puntos para su equipo.

La Asociación de Escritores de Fútbol Americano de Estados Unidos reconoció su desempeño incluyéndolo en el Equipo Ideal de Novatos.

Borregales continuó siendo determinante durante los playoffs. En el duelo de comodines frente a Cargadores de Los Ángeles, fue responsable de diez puntos de Nueva Inglaterra.

Posteriormente, en el enfrentamiento contra los Texanos de Houston, convirtió cada punto extra que intentó y contribuyó a que el equipo asegurara su lugar en la Final de la Conferencia Americana.

Finalmente, hizo 4 de los 10 puntos en el duelo contra los Broncos de Denver que los tienen en el Super Bowl LX y este domingo buscará influir en el marcador para que los Patriotas se coronen.

La presencia de jugadores con raíces latinas destaca en la antesala del Super Bowl LIX. Los nombres que figuran son: Christian González, Jaylinn Hawkings y Andy Borregales por parte de Patriotas.

A este grupo se suman Elijah Arroyo y el safety Julián Love, del lado de Seahawks, quienes también comparten este lazo cultural.

Cada vez son más latinos en la NFL. Mandatory Credit: David Butler II-Imagn Images