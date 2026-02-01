Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

La producción mexicana nuevamente será protagonista en el partido que definirá al mejor equipo de la NFL en la campaña 2025-2026. (Jovani Pérez/Infobae)

Michoacán se prepara para exportar más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos con motivo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos de mayor impacto para la industria agroalimentaria mexicana.

La operación incorpora medidas para garantizar la llegada de aguacate michoacano procedente exclusivamente de huertas no deforestadas, respaldadas por certificación ambiental y programas de vigilancia satelital.

Funcionarios estatales estiman que la demanda para la final de la liga de fútbol americano superará la barrera histórica de 120 mil toneladas. Además, se contempla repetir este esquema de exportación para la Copa Mundial de 2026, cuya sede compartida abarcará Estados Unidos, México y Canadá.

Todo está listo para esta edición de la fiesta más grande del futbol americano. (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Varias localidades participarán en la venta

El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, subrayó la relevancia de estos eventos internacionales como plataforma para posicionar el “oro verde” en la gastronomía de los tres países. Señaló también que fechas como el Super Bowl y el 5 de Mayo impulsan la economía de los municipios que conforman la franja aguacatera de la región.

En el proceso de exportación participan cerca de 29 municipios, entre los que destacan Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro y Ario de Rosales. Estas localidades concentran buena parte de la producción de aguacate y ya se encuentran en fase de acopio para cumplir con los embarques destinados al mercado estadounidense. Méndez Fernández recalcó que, aunque otros estados también cultivan este fruto, “ninguno como el michoacano”.

Productores buscarán romper récord de exportación. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

Certifican al aguacate mexicano

El secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, confirmó que la exportación con destino al Super Bowl se rige bajo la certificación voluntaria Proforest Avocado, la cual garantiza que todos los envíos provienen de huertas libres de deforestación. Este proceso cuenta con el respaldo del programa Guardián Forestal, que emplea tecnología satelital y revisiones de campo para prevenir tanto el cambio de uso de suelo como los incendios provocados.

Actualmente, 42 empaques —que representan el 90% del volumen total de exportación de aguacate mexicano— participan en este esquema de vigilancia y certificación ambiental. Gracias a estas acciones, las autoridades han bloqueado la exportación proveniente de 2.900 huertas en Michoacán y Jalisco identificadas con deforestación reciente. Además, se han realizado más de 240 mil inspecciones a los cortes de aguacate con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y la fiabilidad ambiental del producto.

Los principales municipios aguacateros de Michoacán basan buena parte de su actividad económica en la producción y exportación del fruto, constituyéndose como modelos del enfoque sustentable que buscan consolidar tanto autoridades estatales como productores y empacadores.

Durante el mes de enero miles de toneladas cruzan de México a Estados Unidos para llegar al Super Bowl. (REUTERS/Daniel Becerril)

La protección ambiental integra también una dimensión comercial estratégica, ya que el sector impulsa la obtención de una Indicación Geográfica nacional bajo la denominación Aguacate Franja Michoacana. Este registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contribuirá a resguardar nombre y prestigio frente a competidores externos.

En la parte operativa, las autoridades han reforzado la capacidad de rastreo de los envíos, lo que permite identificar el origen de cada lote exportado y bloquear de manera automática aquellos procedentes de huertas con deforestación reciente. Estas acciones contribuyen a la conservación de los ecosistemas y al blindaje internacional de la marca aguacate michoacano.

Buscan llevar el aguacate a otro eventos

La experiencia adquirida en campañas de exportación anteriores constituye la base para el futuro crecimiento, especialmente ante el reto que supondrá atender la demanda global vinculada a la Copa Mundial de 2026. El objetivo es mantener el liderazgo nacional de la entidad y proyectar la calidad sustentable del fruto hacia mercados de Norteamérica y otras regiones.

El avance registrado en la exportación y producción de aguacate michoacano refleja el compromiso conjunto del sector productivo y de las autoridades ambientales, enfocados en consolidar un modelo de producción responsable y sustentable reconocido a nivel internacional.