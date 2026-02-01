México Deportes

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

Nuestro país nuevamente se convertirá en el mayor exportador de esta fruta para el más grande evento de fútbol americano

Guardar
La producción mexicana nuevamente será
La producción mexicana nuevamente será protagonista en el partido que definirá al mejor equipo de la NFL en la campaña 2025-2026. (Jovani Pérez/Infobae)

Michoacán se prepara para exportar más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos con motivo del Super Bowl, uno de los eventos deportivos de mayor impacto para la industria agroalimentaria mexicana.

La operación incorpora medidas para garantizar la llegada de aguacate michoacano procedente exclusivamente de huertas no deforestadas, respaldadas por certificación ambiental y programas de vigilancia satelital.

Funcionarios estatales estiman que la demanda para la final de la liga de fútbol americano superará la barrera histórica de 120 mil toneladas. Además, se contempla repetir este esquema de exportación para la Copa Mundial de 2026, cuya sede compartida abarcará Estados Unidos, México y Canadá.

Todo está listo para esta
Todo está listo para esta edición de la fiesta más grande del futbol americano. (Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Varias localidades participarán en la venta

El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, subrayó la relevancia de estos eventos internacionales como plataforma para posicionar el “oro verde” en la gastronomía de los tres países. Señaló también que fechas como el Super Bowl y el 5 de Mayo impulsan la economía de los municipios que conforman la franja aguacatera de la región.

En el proceso de exportación participan cerca de 29 municipios, entre los que destacan Uruapan, Tancítaro, Tacámbaro y Ario de Rosales. Estas localidades concentran buena parte de la producción de aguacate y ya se encuentran en fase de acopio para cumplir con los embarques destinados al mercado estadounidense. Méndez Fernández recalcó que, aunque otros estados también cultivan este fruto, “ninguno como el michoacano”.

Productores buscarán romper récord de
Productores buscarán romper récord de exportación. (AP Foto/Armando Solis, Archivo)

Certifican al aguacate mexicano

El secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, confirmó que la exportación con destino al Super Bowl se rige bajo la certificación voluntaria Proforest Avocado, la cual garantiza que todos los envíos provienen de huertas libres de deforestación. Este proceso cuenta con el respaldo del programa Guardián Forestal, que emplea tecnología satelital y revisiones de campo para prevenir tanto el cambio de uso de suelo como los incendios provocados.

Actualmente, 42 empaques —que representan el 90% del volumen total de exportación de aguacate mexicano— participan en este esquema de vigilancia y certificación ambiental. Gracias a estas acciones, las autoridades han bloqueado la exportación proveniente de 2.900 huertas en Michoacán y Jalisco identificadas con deforestación reciente. Además, se han realizado más de 240 mil inspecciones a los cortes de aguacate con el objetivo de fortalecer la trazabilidad y la fiabilidad ambiental del producto.

Los principales municipios aguacateros de Michoacán basan buena parte de su actividad económica en la producción y exportación del fruto, constituyéndose como modelos del enfoque sustentable que buscan consolidar tanto autoridades estatales como productores y empacadores.

Durante el mes de enero
Durante el mes de enero miles de toneladas cruzan de México a Estados Unidos para llegar al Super Bowl. (REUTERS/Daniel Becerril)

La protección ambiental integra también una dimensión comercial estratégica, ya que el sector impulsa la obtención de una Indicación Geográfica nacional bajo la denominación Aguacate Franja Michoacana. Este registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial contribuirá a resguardar nombre y prestigio frente a competidores externos.

En la parte operativa, las autoridades han reforzado la capacidad de rastreo de los envíos, lo que permite identificar el origen de cada lote exportado y bloquear de manera automática aquellos procedentes de huertas con deforestación reciente. Estas acciones contribuyen a la conservación de los ecosistemas y al blindaje internacional de la marca aguacate michoacano.

Buscan llevar el aguacate a otro eventos

La experiencia adquirida en campañas de exportación anteriores constituye la base para el futuro crecimiento, especialmente ante el reto que supondrá atender la demanda global vinculada a la Copa Mundial de 2026. El objetivo es mantener el liderazgo nacional de la entidad y proyectar la calidad sustentable del fruto hacia mercados de Norteamérica y otras regiones.

El avance registrado en la exportación y producción de aguacate michoacano refleja el compromiso conjunto del sector productivo y de las autoridades ambientales, enfocados en consolidar un modelo de producción responsable y sustentable reconocido a nivel internacional.

Temas Relacionados

Aguacate michoacanoExportación de aguacateSuper BowlMichoacánCertificación ambientalProforest Avocadomexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana

El recinto alberga los partidos del AC Milán y del Inter en la Serie A, además de que ha sido sede de mundiales y finales de Champions

San Siro: Explora la historia

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

Este encuentro es uno de los más esperados de la semana ya que ambos conjuntos se encuentran empatados en puntos

América vs Pumas: a qué

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

El mediocampista español iniciará una nueva etapa profesional en la liga española tras dejar una huella indeleble en el equipo mexicano

José Ramón Fernández reconoce a

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México

El problema del seguro médico sigue afectando a los peloteros que buscan representar a sus selecciones en el torneo

Marcelo Mayer se perderá el

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Tal y como ha sucedido con Star Wars, el mundo de Disney vuelve a colaborar con el equipo mexicano para crear un jersey edición especial

Diablos Rojos Femenil y Stitch
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un taladro, videojuegos de Call

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro suma nuevas fechas

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

DEPORTES

‘Loco’ Abreu revela por qué

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México