Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

Álvaro Fidalgo se despidió del club América (REUTERS/Daniel Becerril)

Álvaro Fidalgo confirmó su salida del Club América tras cinco años en la institución, la tarde de este domingo 1 de febrero ofreció una conferencia de prensa para despedirse del equipo de Coapa, así como de todo la afición que evidenció su tristeza por la partida del español.

El Maguito dedicó unas emotivas palabras para el equipo, los azulcremas y para aquellos que lo apoyaron durante su estancia en el futbol mexicano. En su mensaje, Fidalgo se dirigió a la afición y al club con palabras de agradecimiento y nostalgia, asegurando que en un futuro podrían reencontrarse

“No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo, o la gran mayoría, estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar”, sentenció.

Fidalgo explica la razón por la que se va del América (EFE/José Méndez)

Sobre el ambiente en sus últimos días con el club, Fidalgo describió: “Día difícil, demasiadas despedidas, muchas muestras de cariño desde siempre y lo que viví ayer, todo se multiplicó. Si me llegan a decir hace cinco años todo lo que íbamos a vivir, lo hubiera tachado de locos, pero lo conseguimos”.

Álvaro Fidalgo se conmueve con el video del niño que lloró por su partida

Durante la conferencia de despedida, el Maguito confesó que el video viral de un niño americanista que lloró tras darse a conocer su salida, explicó que fue algo muy emotivo para él, pues dimensionó lo importante que se volvió su figura en la afición, principalmente en las infancias. +

El "Maguito" confirmó que no seguirá con las Águilas del América y la Liga MX se despidió del español. Crédito:X/@LigaBBVAMX

“Ayer que iba para casa vi un niño en un video, ni siquiera pude terminar de ver el video porque estaba llorando, yo era el niño en ese momento. Increíble, a todos esos niños decirles que el futbol es increíble, tenemos la suerte de vivir cosas espectaculares... hay millones de niños que siguen al América y que al final llevan tu camiseta detrás", compartió.

Fidalgo explica la razón por la que se va del América

Respecto a la decisión de partir, Fidalgo explicó que el proceso fue personal y motivado por circunstancias fuera del ámbito deportivo. “Es una decisión totalmente mía, no fueron los mejores meses para mí, temas personales... a lo mejor eso hizo que la decisión fuera, aunque también es una decisión que quería tomar porque es un nuevo reto para mí”, declaró el jugador.

Fidalgo se despidió de los aficionados del América. X: @futboltotal.

El mediocampista hizo énfasis en los logros alcanzados junto al equipo: “Lo importante de todo era conseguir cosas con el club, y fuimos tres veces campeones de liga y mucho más. Estoy contento por el paso que voy tomar, pero es un día triste por lo que dejo atrás. Agradezco a todos los mensajes que me mandaron. De corazón, gracias, es algo increíble”.