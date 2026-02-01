México

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América

Álvaro Fidalgo saldrá del América y su director técnico se despide de él

El jugador no salió ni a la banca para jugar vs Necaxa (X@ClubAmerica)

El futuro de Álvaro Fidalgo parece estar resuelto, el mediocampista español, tras más de cinco años en el América, prepara su regreso a Europa y apunta a continuar su carrera en España.

La inminente transferencia implica, además, que el futbolista dejaría atrás cualquier aspiración de representar a la Selección Mexicana, un tema que había estado latente durante su etapa en la Liga MX.

La ausencia del jugador en la lista de convocados para enfrentar a Necaxa en la Jornada 4 del Clausura 2026 generó sorpresa en el entorno azulcrema.

Hoy en el duelo vs Necaxa, Fidalgo se dejó ver en el césped del Estadio Ciudad de los Deportes, observando el calentamiento de sus compañeros en un ambiente marcado por señales de despedida.

Fidalgo se despidió de los aficionados del América. X: @futboltotal.

El técnico André Jardine abordó la situación con cautela al ser consultado sobre la salida del español. El entrenador explicó:

“Tiene realmente ofertas sobre la mesa. Ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, sobre todo en España, que es su país de origen... Hay que respetar estos sueños que tiene. Aquí es un jugador referente y va a ser siempre recordado, pero hay que respetar este momento”.

Jardine también aclaró que la decisión de apartarlo del partido buscaba darle tranquilidad para definir su futuro.

Mientras tanto, América y Real Betis ya habrían comenzado el intercambio de documentación necesario para que Fidalgo firme con el conjunto español hasta junio de 2030, lo que supone un contrato de cuatro años y medio.

Según reportes recientes, la operación avanzó rápidamente gracias a la gestión de Manu Fajardo, director deportivo del Betis, quien priorizó el fichaje y logró convencer al asturiano apostando fuerte por sus capacidades.

Fidalgo se despediría en una conferencia de prensa. (Mexsport)

El traspaso, que se concretaría en los próximos días, permitiría a América obtener una compensación económica antes de que el contrato del mediocampista expirara a finales de junio.

El monto exacto no ha sido revelado, pero se anticipa que será suficiente para satisfacer a todas las partes involucradas.

En lo deportivo, Fidalgo cierra su ciclo en México con una hoja de servicios destacada: acumuló 195 partidos de Liga MX, sumó otras 16 apariciones en torneos internacionales y anotó 20 goles en el campeonato local, además de un tanto en la Concacaf Champions Cup.

El propio futbolista tiene previsto despedirse públicamente del club y de la afición mediante una rueda de prensa, dejando en claro su cariño por el América, al que ha considerado su segunda casa.

La apuesta personal del Betis y el deseo de Fidalgo por volver a jugar en su país de origen marcaron el desenlace de una etapa que, para el jugador, termina con sentimientos encontrados pero con la puerta abierta a nuevos desafíos en el fútbol europeo.

