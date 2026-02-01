Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Betis confirmó el fichaje de Álvaro Fidalgo proveniente del club América (X/ @RealBetis)

Es oficial, Álvaro Fidalgo se convirtió en el nuevo jugador del Real Betis. Este 1 de febrero el conjunto español confirmó la llegada del Maguito, quien concluyó su etapa con el club América de la Liga MX.

A través de un comunicado, el Betis informó el acuerdo al que llegaron con la directiva de Coapa para el traspaso del mediocampista. De acuerdo con lo que informaron los verdiblancos, Fidalgo se unirá como refuerzo para lo que resta de la temporada 2025-26 tras un traspaso.

"El Real Betis Balompié y el Club de Fútbol América han acordado el traspaso de Álvaro Fidalgo. El jugador ha firmado un contrato que lo unirá al club hasta el año 2030“.

El "Maguito" confirmó que no seguirá con las Águilas del América y la Liga MX se despidió del español. Crédito:X/@LigaBBVAMX

Por otra parte, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini reconoció la carrera del mediocampista español naturalizado mexicano. Recordaron su inicio en el futbol europeo y los triunfos que logró en la Primera División de México, como fue el tricampeonato americanista.

“Álvaro Fidalgo (Oviedo, 9/04/1997) pasó por las canteras de Real Oviedo y Sporting de Gijón antes de recalar en la cantera del Real Madrid en 2012 y, posteriormente, dar el salto al Real Madrid Castilla. Tras una cesión de un año al Rayo Majadahonda en la 16/17, regresó al filial madridista, donde permaneció hasta el año 2020 para marcharse al CD Castellón. Después de seis meses, se marchó a préstamo al América de México, quien acabó adquiriéndolo en propiedad en 2021″.

“Entre sus logros más destacados a nivel de club están la consecución de un Campeonato Clausura, una Campeones Cup y dos Campeonatos Apertura, conseguidos en su totalidad con el América”, se lee en el comunicado.

América se despide de Álvaro Fidalgo

América se despide de Álvaro Fidalgo (REUTERS/Daniel Becerril)

A la par que el Betis confirmó la incorporación del futbolista de 28 años, el Club América publicó un mensaje de despedida dirigido a Álvaro Fidalgo en sus redes sociales, en el que reconocieron su entrega y compromiso durante su paso por la institución.

“Maguito: Gracias por dejar el alma en cada balón, por demostrar lo que significa portar este escudo y por honrar nuestros colores en cada partido”, compartieron.

Además, le desearon éxito en su nueva etapa deportiva: “Hoy emprendes un nuevo vuelo rumbo al Real Betis Balompié, y no tenemos duda de que llevarás contigo la sangre azulcrema”, expresó el club en referencia al futuro profesional de Fidalgo.

El mediocampista Álvaro Fidalgo confirmó su salida del Club América y expresó un profundo agradecimiento a la afición azulcrema, subrayando la huella emotiva que deja tras cinco años en el equipo. El español, quien se prepara para regresar al fútbol europeo, afirmó que su partida no implica un alejamiento definitivo de la institución, pues dejó abierta la posibilidad de un reencuentro con el club en el futuro. “No hay duda, esto no es un adiós para siempre. Todo el mundo, o la gran mayoría, estuvo apoyándome, siempre me sentí muy querido, no lo voy a negar”, señaló.