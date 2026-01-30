WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

El impacto mexicano en la historia del Royal Rumble es breve en números, pero significativo en trascendencia y memoria colectiva. (Ilustración: Jovani Pérez)

Este sábado 31 de enero de 2026, desde Arabia Saudita, la World Wrestling Entertainment (WWE) celebrará la edición número 39 del Royal Rumble, uno de los Premium Live Events (PLE) más representativos de la empresa. El combate estelar, la tradicional Batalla Real, volverá a marcar el rumbo hacia WrestleMania, el evento más importante del calendario anual de la compañía.

El ganador del Royal Rumble obtiene el derecho de retar por uno de los máximos campeonatos de la WWE, ya sea el Campeonato Mundial Pesado o el Campeonato Indiscutible, en WrestleMania 42, que se realizará en Las Vegas, Nevada. Esta estipulación convierte al combate en una de las oportunidades más trascendentales para cualquier luchador o luchadora dentro de la empresa.

A lo largo de la historia del Royal Rumble, únicamente dos luchadores de origen mexicano han logrado ganar esta batalla real en la rama varonil, aunque ambos casos presentan particularidades importantes. El primero ocurrió en la edición de 2006, cuando Rey Mysterio se consagró ganador del combate. Aunque nació en San Diego, California, Mysterio es de ascendencia mexicana y es reconocido como uno de los máximos exponentes del estilo de lucha libre mexicana a nivel internacional.

En aquella edición, Rey Mysterio estableció un récord histórico al permanecer 62 minutos con 12 segundos dentro del ring, una marca que se mantiene como la más extensa en la historia del Royal Rumble. El luchador conocido como el Maestro del 619 logró la victoria tras eliminar a Triple H y a Randy Orton, consolidando una de las actuaciones más recordadas del evento.

Rey Mysterio celebró y dedicó su victoria a Eddie Guerrero, quien falleció unos meses atrás.

Posteriormente, Rey Mysterio capitalizó su triunfo al coronarse Campeón Mundial Pesado en WrestleMania 22, al imponerse en una lucha de triple amenaza ante Randy Orton y Kurt Angle, cerrando uno de los momentos más emblemáticos de su carrera dentro de la WWE.

El segundo luchador mexicano en ganar el Royal Rumble fue Alberto del Río, también conocido como Alberto El Patrón o Dos Caras Jr., quien logró la hazaña en la edición de 2011. A diferencia de Mysterio, Alberto del Río nació en México, lo que lo convierte en el único mexicano por nacionalidad en ganar esta batalla real.

Alberto del Río celebra al conquistar el Royal Rumble del 2011.

La edición de 2011 fue histórica debido a que contó con 40 participantes, el número más alto registrado en el Royal Rumble. En esa ocasión, Alberto del Río logró imponerse tras eliminar a Randy Orton y a Santino Marella. Posteriormente, obtuvo la oportunidad de enfrentar a Edge por el Campeonato Mundial Pesado en WrestleMania 27, aunque no logró conquistar el título.

El Patrón no pudo vencer a Edge en WrestleMania 27.

En la rama femenil, la victoria de Bayley en el Royal Rumble 2024 reavivó la conversación sobre la presencia mexicana en este combate. Aunque no es mexicana por nacionalidad, Bayley, cuyo nombre real es Pamela Rose Martinez, nació en San José, California, y proviene de una familia de ascendencia mexicana.

Bayley, la luchadora de raíces mexicanos conquistó la Batalla Real del 2024.

Su triunfo la convirtió en la primera luchadora con raíces mexicanas en ganar el Royal Rumble, ampliando el impacto del legado mexicano en la historia del evento. Posteriormente, la mexicana retó a Iyo Sky por el titulo Mundial Femenil en WrestleMania 40, en donde triunfó.

Bayley ganó el Campeonato Femenil de la WWE en WrestleMania 40.