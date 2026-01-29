Confirmado: Mateusz Bogusz deja Cruz Azul, ¿a qué equipo de la MLS va?

(Kirby Lee-Imagn Images)

Cruz Azul hizo oficial este jueves la salida de Mateusz Bogusz, mediocampista polaco que dejó de formar parte del plantel celeste luego de que el club alcanzara un acuerdo con Houston Dynamo y la Major League Soccer (MLS).

La negociación se prolongó durante varios días debido a diferencias relacionadas con los porcentajes de la operación, situación que retrasó la resolución del traspaso.

Cruz Azul anuncia la salida y destaca su aporte deportivo

(X / @CruzAzul)

El conjunto cementero comunicó la salida de Bogusz mediante una publicación en redes sociales, en la que agradeció su paso por el equipo.

En el mensaje, el club resaltó uno de los momentos más recordados del mediocampista: el gol anotado en la Concachampions, considerado clave dentro del camino que llevó a Cruz Azul a conquistar el título.

Ese tanto quedó marcado como una de las principales contribuciones del jugador durante su estancia con la escuadra celeste, en una competencia que representaba uno de los objetivos prioritarios del club en los últimos años.

Bogusz se integra a Houston Dynamo y cierra su ciclo en La Noria

(Jesús Avilés / Infobae México)

Tras concretarse el acuerdo, Mateusz Bogusz viajó el pasado lunes a Houston para incorporarse a su nuevo equipo.

El futbolista se pondrá a disposición de su nuevo director técnico, con quien iniciará el proceso de adaptación que incluye pruebas físicas y médicas previas a su integración completa a la pretemporada del Dynamo en la MLS.

Con este movimiento, Cruz Azul da por concluido un ciclo breve pero significativo, ya que Bogusz formó parte del plantel que logró el título de la Concachampions, cerrando así su paso por la institución de manera oficial.