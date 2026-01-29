México Deportes

Aficionados de Chivas critican lanzamiento del tercer uniforme del equipo: “ni que fuéramos el Cruz Azul”

La edición limitada ofrece nuevas variantes y estará disponible exclusivamente en partidos selectos del próximo torneo

El diseño del patrocinador no fue muy bien recibido por los fanáticos del rebaño. (Instagram / @Chivas)

Chivas sorprendió a sus seguidores al presentar de forma oficial del tercer uniforme alternativo, apartándose temporalmente de sus característicos tonos rojo y blanco. El anuncio generó distintas reacciones en la comunidad futbolística, dada la ruptura con la tradición del club rumbo al Clausura 2026.

La camiseta alternativa resalta por su tono azul rey e incorpora vivos en oro, un diseño atípico para la historia del equipo. Además, el uniforme muestra franjas en un azul más oscuro y, como fondo, contiene diversas representaciones del escudo del Club Unión, el nombre original de la institución.

Destacan también el cuello redondo en azul con detalles dorados, el escudo de Chivas en dorado y las marcas de los patrocinadores en la parte frontal. El parche de la Liga MX sobresale en la manga derecha y conserva los tradicionales colores blanco, rojo y verde. El remate dorado en cuello y mangas enfatiza el carácter especial de la prenda.

Aunque no será utilizado en la gran mayoría de los partidos, la combinación de colores desagradó a los fans. (TW Chivas)

Fans se lanzan contra el equipo

Si bien la afición rojiblanca es una de las más comprometidas con su equipo, en esta ocasión parece que el diseño y, sobre todo, los colores, no fueron los más acertados para el patrocinador.

En redes sociales se destacó el descontento con esta indumentaria resaltando, según sus propios comentarios, la falta de identidad para un club tan emblemático como lo es Guadalajara. Entre los que se destacan:

  • "@PUMAmexico ni que fuéramos el Cruz Azul. ¿Ese color qué tiene que ver con Chivas?“.
  • “Qué fea playera. Ya parece la del León o Pachuca por tanto anuncio, o la de Querétaro por los colores. Lo que menos resalta ahí es el escudo de Chivas”.
  • “Pues será cuestión de gustos, pero tanto patrocinador hace fea cualquier camiseta. Y luego dice Amaury que le venden caros los fichajes”.
  • “Está feo, para mí que los colores no representan la historia de los rojiblancos y no importaría el color que sea, siempre y cuando sean campeones”.
  • “En verdad que Puma no le ha echado nada de ganas en su último año”.
Tanto el color como los patrocinios fueron dos de los puntos más criticados en este uniforme. (TW Chivas)

¿Cuándo saldrá a la venta y cuál será su costo?

Pese a que no le fue bien con las críticas, la nueva playera azul de Chivas ya está disponible en tiendas oficiales y canales de venta del equipo. Se ofrece en versiones para dama, caballero y niño, con precios entre $1.599 y $2.699 pesos mexicanos.

Con todo y la polémica, la directiva informó que el uniforme alternativo se usará exclusivamente en algunos partidos del torneo Clausura 2026, sin precisar la cantidad ni los encuentros específicos, por lo que es posible que se vea muy poco en este año.

En este lanzamiento, Chivas busca reforzar su identidad histórica y resaltar la unión que comparten con su afición a lo largo de más de un siglo, aunque deberán trabajar en reconectar con los fans por medio del nivel futbolístico en el terreno de juego sobre la indumentaria que usarán.

