Qué se sabe de Henry Martín y el supuesto interés de Cruz Azul para ficharlo este Clausura 2026

Los rumores sobre el futuro de Henry Martín han cobrado fuerza en el mercado de fichajes de la Liga MX, a tan solo dos semanas de que cierre el registro para el Clausura 2026, Cruz Azul volvió a protagonizar un rumor sobre lo que pasaría con su “nueve” tras perder el fichaje de Miguel Borja.

Versiones recientes sugieren un supuesto interés de Cruz Azul en incorporar al delantero del Club América como posible reemplazo tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas y más por el fichaje frustrado de Borja en la plantilla celeste.

Este lunes 26 de enero trascendió la versión de que el equipo de Nicolás Larcamón abría preguntado por la Bomba Martín, pese a que no ha tenido actividad por sus recientes lesiones, reportaron un supuesto interés, según Azteca Deportes.

¿Henry Martín se va a Cruz Azul?

En redes sociales este rumor generó una serie de reacciones entre la afición celeste, pues Henry se volvió una de las figuras más importantes del conjunto de Coapa, por ello alarmó el supuesto interés de La Máquina. Sin embargo, Carlos Ponce de León aclaró que dicho interés no corresponde a la ventana actual.

Según el periodista, la Máquina habría analizado el fichaje de Martín durante el mercado previo al Clausura 2025, antes de la renovación de Sepúlveda con Cruz Azul en febrero de 2025, cuya extensión lo vinculaba al conjunto cementero hasta diciembre de 2026.

El traspaso posterior de Sepúlveda a Guadalajara con el pago de su cláusula de rescisión reconfiguró la búsqueda de refuerzos en el ataque celeste. Además, la salida de Sepúlveda sumada al impedimento administrativo para concretar el fichaje de Borja, quien finalmente firmó en el extranjero, llevaron a la directiva encabezada por Iván Alonso y al entrenador Nicolás Larcamón a priorizar nuevos refuerzos ofensivos.

No obstante, según Ponce de León, explicó que la directiva de Cruz Azul actualmente privilegia delanteros menores de 30 años, en buen estado físico y con historial confiable en ese aspecto. Martín, quien cumplirá 34 años en noviembre de 2026, se encuentra fuera de ese perfil.

Por esta razón, fuentes especialistas consideran improbable que el delantero yucateco llegue a Cruz Azul en el corto plazo.

Los número de Henry Martín en América

En su paso por América, Henry Martín mantiene cifras sobresalientes: 307 partidos oficiales, 116 goles y 56 asistencias. Se ha convertido en referente histórico en el club, su participación reciente ha estado marcada por altibajos físicos.

A lo largo de 2025, molestias de diversa índole disminuyeron su presencia en las distintas competencias, profundizando las dudas sobre su futuro inmediato en el mercado de fichajes.