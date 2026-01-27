México Deportes

Atlético de San Luis vs Chivas: cuándo y dónde ver el partido de la jornada 4 en la Liga Mx

Después de tres victorias consecutivas, el Guadalajara buscará continuar con su buena racha en casa ante el equipo potosino

Después de tres victorias consecutivas, el Guadalajara buscará continuar con su buena racha en casa ante el equipo potosino. (Infobae México: Jovani Pérez)

Atlético de San Luis se enfrentará a las Chivas este sábado 31 de enero en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Alfonso Lastras.

Tras una semana de pausa por los amistosos de la Selección Mexicana, la actividad en la Liga Mx vuelve con la cuarta jornada, donde el Guadalajara buscara mantener el buen ritmo con el cual comenzó la temporada al conseguir tres victorias consecutivas.

Cómo llega el Guadalajara al encuentro ante San Luis

Después de ser convocados por Javier Aguirre, el plantel llega motivado para este enfrentamiento. (Instagram / @Chivas)

El conjunto rojiblanco llega a este enfrentamiento luego de tener un gran comienzo de temporada: nueve puntos de nueve posibles al vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro.

Después de tener ocho jugadores convocados a la selección mayor, además de tres más para categorías inferiores, el plantel regresará motivado donde cada uno de ellos buscará seguir aumentando su nivel en la liga para buscar colarse en la lista de Javier “El Vasco” Aguirre para el Mundial 2026.

Actualmente, el Rebaño Sagrado se encuentra en la primera posición de la tabla general con nueve unidades por encima de los Diablos Rojos del Toluca, quienes marchan en segundo puesto con siete puntos.

Los siguientes encuentros serán determinantes para el cuadro tapatío, donde se medirán contra Atlético de San Luis y Mazatlán, antes de una seguidilla de encuentros complicados contra América, Cruz Azul, Toluca y Atlas.

Una aduana complicada de visitar

Atlético de San Luis y Chivas han protagonizado encuentros parejos a lo largo de la historia, donde dividen victorias. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Tras vencer al América en la segunda jornada, Atlético de San Luis empató ante Xolos de Tijuana y ahora busca su segundo triunfo del campeonato ante Chivas en casa.

A lo largo de la historia, Atlético de San Luis y Chivas se han enfrentado en 13 ocasiones con un historial parejo de cinco victorias por lado y tres empates.

En territorio potosino, la balanza favorece a los locales con dos triunfos, por uno del Guadalajara y tres empates.

Cómo ver el juego entre Atlético de San Luis y Chivas

El encuentro podrá seguirse a través de ESPN, Disney+ y ViX Premium. (Foto: Cuartoscuro)

El encuentro entre Atlético de San Luis y Chivas se enfrentarán este sábado 31 en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro de México) como parte de la jornada 4 de la Liga Mx y el juego podrá verse a través de las pantallas de ESPN, ViX Premium y el Plan Premium de Disney+.

