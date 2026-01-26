¿Directo a Selección? Julián Quiñones iguala a Cristiano Ronaldo en la tabla de goleadores de la Liga Árabe

El exjugador de las Águilas se ha convertido en el goleador del equipo con una racha de más de 50 goles. (TW @AlQadsiahEN)

Julián Quiñones se encuentra encendido y a escasos meses de que Javier Aguirre revele la lista final de seleccionados, alcanzó a Cristiano Ronaldo en la cima de la tabla de goleadores de la Primera División de Arabia Saudita durante la temporada 2025/2026, con dieciséis tantos cada uno.

El empate del delantero se produjo tras la más reciente anotación del delantero mexicano ante el Al-Najma en la victoria 1-3 del conjunto visitante colocándolos en el tercer lugar general con 39 puntos, solo por detrás del Al-Ahli Saudi, que va en segundo lugar, y del Al Hilal que lidera el campeonato con 45 puntos.

Quiñones impulsa a su equipo

El exjugador del América fue figura para el Al-Qadsiah, marcando el segundo gol en el triunfo por 3-1 sobre el Al-Najma. Así llegó a 16 goles, igualando al atacante portugués, máximo referente del Al Nassr, además de ser nuevamente nombrado como el mejor jugador del partido.

El delantero se encuentra atravesando por una de sus mejores rachas. (TW AlQadsiah)

La competencia podría modificarse el lunes 26 de enero, cuando Ronaldo tendrá la oportunidad de sumar ante el Al-Taawon FC, equipo donde juega Roger Martínez. Un tanto del delantero luso rompería el empate en la tabla de máximos anotadores de la Saudi Pro League.

La pelea por los primeros puestos la sigue de cerca Ivan Toney (Al-Ahli), que suma quince goles en la campaña. Roger Martínez, quien también pasó por el América, lleva catorce anotaciones como delantero del Al-Taawon FC.

En el cuarto lugar figuran Joao Félix (Al Nassr) y Joshua King (Al Khaleej), ambos con trece goles. El Top 5 lo completa Mateo Retegui, del Al-Qadsiah, con once tantos en la presente temporada.

La presencia de Quiñones y otros futbolistas latinoamericanos destaca la creciente proyección de la liga saudí y el papel de los jugadores de México y Sudamérica en escenarios internacionales. El liderazgo de la tabla permanece abierto, con delanteros de alto nivel acechando la primera posición.

El gran momento por el que atraviesa lo podría en los primeros lugares elegibles para ser el titular en el mundial. (X/ @AlQadsiahEN)

Se cierran los lugares en la Selección Mexicana

México debutará en el Mundial 2026 ante Sudáfrica, sin embargo, algunas semanas antes el técnico Javier Aguirre deberá entregar la lista final en donde se conocerán los elegidos para representar al Tri en la justa.

Contrario a otros años, la delantera es una de las zonas más peleadas pues, aunque Santiago Gimenez se encuentra recuperándose de una lesión con su correspondiente operación, tanto él como Raúl Jiménez, Germán Berterame y Armando ‘Hormiga’ González se encuentran en la mira del técnico.

En ese sentido, si bien Quiñones se encuentra en una liga poco conocida en nuestro país, mantenerse cerca de una de las más grandes figuras del fútbol actual lo han llevado a ser considerado como el futbolista que debe representar a nuestro país en la Copa del Mundo México 2026.