México Deportes

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986

La combinación de presión internacional, liderazgo empresarial y respuesta a la catástrofe definió el desenlace del torneo global

Guardar
Diego Maradona es llevado a
Diego Maradona es llevado a hombros mientras alza el trofeo de campeón del Mundial de México'86. EFE/ra

El Mundial 1986 es uno de los más recordados por los fanáticos del futbol. Ver a la Argentina de Maradona y Valdano fue un espectáculo que pocos pudieron ver. Sin embargo, pese a lo memorable que fue, estuvo a punto de ser cancelado de no ser por México.

Tras la renuncia de Colombia a ser anfitrión por problemas económicos y logísticos en 1982. México asumió el compromiso en medio de una grave crisis interna y, pese al impacto de un devastador terremoto en Ciudad de México meses antes del torneo, mantuvo la organización y consolidó su prestigio internacional.

¿Qué sucedió?

Colombia fue designada sede en 1974, pero con el tiempo no pudo cumplir con las crecientes exigencias de la FIFA: al menos doce estadios de 40.000 personas, infraestructura moderna y servicios de alto nivel. El entonces presidente Belisario Betancur anunció oficialmente la renuncia el 25 de octubre de 1982, desatando una situación inédita: por primera vez una Copa del Mundo estaba en riesgo real de quedarse sin sede.

Nuestro país ha sido parte
Nuestro país ha sido parte fundamental en la historia del fútbo. (Photo by Bob Thomas/Getty Images)

La FIFA abrió entonces un proceso rápido para elegir un nuevo anfitrión entre Canadá, Estados Unidos y México. Canadá fue descartado por falta de infraestructura y Estados Unidos decidió centrarse en su candidatura para 1994. El 20 de mayo de 1983, el Comité Ejecutivo de la FIFA eligió a México por unanimidad, convirtiéndose en el primer país que organizaba dos veces el torneo.

México heredó enormes retos: debía preparar una docena de estadios, asegurar transporte, comunicación, hospedaje y seguridad en poco más de dos años, todo bajo fuerte presión internacional. El país enfrentaba inflación, devaluaciones y tensiones sociales, y no tuvo el margen habitual de tiempo para semejante evento global.

México 86' es el mejor
México 86' es el mejor logo de la historia de los mundiales, según la FIFA (Foto: @FIFAWorldCup)

Ni el terremoto del 85 frenó a México

En septiembre de 1985, un potente terremoto sacudió Ciudad de México. Hubo pérdidas millonarias, destrucción de viviendas y parte de la infraestructura urbana quedó afectada. El desastre abrió serias dudas sobre la posibilidad de realizar el torneo, ya que faltaban ocho meses para el inicio.

Sin embargo, tras evaluar los daños, las autoridades nacionales verificaron que los estadios no sufrían afectaciones graves. Así, la decisión fue seguir adelante y mantener a México como sede, disipando las incertidumbres sobre una posible cancelación del torneo.

La organización implicó la colaboración de entidades públicas y privadas. Dirigentes deportivos y empresarios, como Emilio Azcárraga Milmo, desplegaron su experiencia y recursos para coordinar la logística. Su influencia empresarial y capacidad ejecutiva fueron determinantes para apuntalar la candidatura y garantizar el éxito en plazos ajustados.

En aquel verano, 'El Diego'
En aquel verano, 'El Diego' se consagró como el más grande ícono de Argentina y del mundo hasta la actualidad. (Images/Juha Tamminen/Archivo)

El histórico México 86

Entre el 31 de mayo y el 29 de junio de 1986, México recibió a 24 selecciones nacionales y se jugaron 52 partidos oficiales, demostrando una sólida capacidad organizativa. La infraestructura existente y la experiencia adquirida en 1970, junto con el entusiasmo de la afición, crearon el ambiente de una auténtica fiesta mundial.

El torneo de 1986 marcó momentos emblemáticos para el fútbol y, sobre todo, fortaleció la identidad nacional y la proyección internacional de México como sede de grandes eventos. Analistas coinciden en que la combinación de voluntad y capacidad de respuesta permitió superar obstáculos inéditos.

La edición de 1986 transformó lo que pudo ser una crisis futbolística global en una oportunidad para la imagen y los negocios de México. El país pasó de ser sede de emergencia a protagonista de una de las Copas del Mundo más recordadas, demostrando su habilidad para superar la adversidad en el escenario internacional.

La historia de ese Mundial confirma el impacto de la convicción y la capacidad organizativa para realizar grandes eventos aun en medio de circunstancias excepcionales.

Temas Relacionados

Mundial 1986MéxicoFIFATerremoto de Ciudad de MéxicoBelisario BetancurEmilio Azcárraga MilmoColombiaMéxico 86Diego Armando Maradonamexico-deportes

Más Noticias

México vs. Bolivia: sigue el minuto a minuto en vivo del segundo partido amistoso del Tri previo al Mundial 2026

El conjunto azteca visitará uno de los países más complicados para jugar al futbol debido a la altura

México vs. Bolivia: sigue el

Javier Aguirre declara que llevará a la mayoría de jugadores que serán convocados al Mundial 2026 en la fecha FIFA de marzo

El Vasco adelantó que el 80% de su lista final ya se encuentra definido, por lo que cerca de seis o siete lugares todavía están en disputa

Javier Aguirre declara que llevará

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido

Una serie de denuncias oficiales y la suspensión de un encuentro generaron incertidumbre entre clubes y planteles

FMF investiga a la Liga

Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Países Bajos

El ex jugador de Santos Laguna se estrenó en el viejo continente con una anotación para contribuir a la victoria de su equipo

Stephano Carrillo marca su primer

FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México

El torneo tendrá un formato similar al que ya se conoce en la Copa Intercontinental, donde los mejores equipos de cada continente competirán por el campeonato

FIFA Women’s Champions Cup 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo, electorales y

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

Descubre las 10 producciones que todos están viendo este fin de semana en Disney+ México

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

Jaime Camil sorprende con su imagen como Tronchatoro en Matilda el Musical

DEPORTES

México vs. Bolivia: sigue el

México vs. Bolivia: sigue el minuto a minuto en vivo del segundo partido amistoso del Tri previo al Mundial 2026

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido

Stephano Carrillo marca su primer gol oficial en Países Bajos

FIFA Women’s Champions Cup 2026: cuándo y dónde ver en México

¿Peligra su puesto en la Selección Mexicana? Técnico del Milan asegura que aún falta para el regreso de Santi Gimenez