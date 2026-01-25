México Deportes

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El futbolista azteca presentó varias molestias que lo obligaron a parar en medio de la temporada del club turco y de cara a la próxima justa mundialista

El club Fenerbahce confirmó que
El club Fenerbahce confirmó que el mediocampista mexicano no se encuentra en condiciones de ingresar al terreno de juego.

Edson Álvarez no fue convocado por el Fenerbahçe para enfrentar al Göztepe este domingo, lo que generó dudas sobre su estado actual de salud. Tras los cuestionamientos, el club turco reveló que el mexicano no se encuentra en las mejores condiciones físicas, por lo que deberá ser valorado.

De acuerdo con el equipo, su ausencia se debe a molestias físicas, en un contexto donde aumentan las dudas sobre su permanencia en el fútbol europeo. La recuperación del mediocampista se ha vuelto esencial tanto para el club turco como para la Selección Mexicana, en medio de versiones sobre una posible transferencia.

Medios han afirmado que el
Medios han afirmado que el mediocampista podría estar cerca de regresar a México.

Un futuro incierto para el mediocampista

La lesión de Álvarez se produjo el 1 de diciembre en el derbi ante el Galatasaray, tras recibir un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido. Pese al dolor, el futbolista continuó jugando gracias al trabajo conjunto con el cuerpo médico. Sin embargo, las molestias persistieron y lo obligaron a detenerse, lo que le impidió participar en la Final de la Supercopa.

El futbolista siguió un proceso de rehabilitación que permitió su regreso en la Europa League ante el Aston Villa. Tras ese encuentro, las molestias reaparecieron, llevando a los servicios médicos y al cuerpo técnico a decidir su ausencia en partidos posteriores, incluida la final y el reciente duelo contra el Göztepe.

En la jornada siete de la Europa League, el Fenerbahçe perdió 1-0 ante el Aston Villa con gol de Jadon Sancho al minuto 25. Álvarez ingresó en el minuto 73 y jugó 24 minutos. Este resultado dejó al club turco en la posición 17 y prácticamente aseguró su presencia en los Playoffs, aunque la baja del mediocampista representa un reto para la fase final de la competencia.

Pese a los intentos por
Pese a los intentos por recuperarse, parece que el jugador azteca deberá estar en recuperación durante más tiempo.

‘El Machín’ detalla su situación actual

El futuro de Álvarez en Turquía es incierto. Diversos reportes señalan que el Fenerbahçe no ejercerá la opción de compra acordada con el West Ham, propietario de sus derechos federativos. El periodista Ceyhun Samet Yüksel ha informado que la directiva turca no tiene intención de adquirir los derechos de transferencia del internacional mexicano.

Desde sus redes sociales envió un comunicado a todos sus seguidores explicando que la lesión que pensaba haber superado, regresó: “Desafortunadamente, tras ese partido, la molestia regresó. Por ello, y nuevamente en conjunto con el cuerpo técnico y el cuerpo médico, decidimos volver a parar para reevaluar la situación y determinar con precisión la gravedad de la lesión”, indicó.

“Mis ganas de ayudar al equipo y estar en la cancha siempre han sido una prioridad. El objetivo es recuperarme bien, volver en plenitud y seguir mostrando mi mejor versión para contribuir a los objetivos que merece esta gran institución”, agregó en el documento.

El equipo médico del Fenerbahce
El equipo médico del Fenerbahce ha estado acompañando al jugador durante su recuperación.

Esta situación ha despertado el interés de otros clubes en el futbolista. Según el periodista Ahmed Komanc, Tigres buscó fichar al jugador, pero la propuesta fue rechazada porque su intención es seguir compitiendo en Europa.

En este escenario, el Ajax, donde militó entre 2019 y 2023, surge como posible destino; de acuerdo con De Telegraaf, el director deportivo Marijn Beuker viajó a Turquía para reunirse con el entorno del futbolista y analizar un potencial acuerdo.

Mientras continúan los rumores sobre una eventual transferencia, Álvarez afirma que su prioridad es completar la rehabilitación y regresar en las mejores condiciones. Su objetivo es volver a ser relevante para su club y mantener su lugar en la Selección Mexicana con la mira puesta en el Mundial de 2026. Con disciplina, busca consolidar su nivel y contribuir a los próximos retos deportivos.

