Bolivia vs México: cuándo y dónde ver el partido amistoso en vivo

Los dirigidos por Javier Aguirre tendrá su segundo encuentro de preparación del 2026 este domingo en territorio sudamericano

Los dirigidos por Javier Aguirre
Los dirigidos por Javier Aguirre tendrá su segundo encuentro de preparación del 2026 este domingo en territorio sudamericano. (REUTERS/Aris Martínez)

La selección mexicana disputará su segundo partido de preparación rumbo al Mundial 2026 este domingo 25 de enero, visitando a Bolivia a las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ramón Aguilera Costas.

Tras un triunfo agónico ante Panamá en los minutos finales del pasado jueves, el tricolor busca una actuación convincente en un terreno hostil como el sudamericano, aunque sin el factor altura, ya que el escenario está apenas a 400 metros sobre el nivel del mar, por debajo de los 2,240 de la Ciudad de México.

Cómo llega Bolivia a este enfrentamiento

La selección sudamericana tendrá su último juego de preparación previo al repechaje mundialista. (REUTERS/Claudia Morales)

La escuadra boliviana se alista para el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026, el cual se llevará a cabo en marzo desde el estadio de los Rayados de Monterrey.

En la repesca, Bolivia debutará ante Surinam el 26 de marzo, mientras que el ganador de esa llave se enfrentará a Irak por el boleto a la Copa del Mundo.

Para el equipo sudamericano, este también será su segundo partido amistoso del 2026, luego de igualar a un tanto frente a Panamá el pasado 18 de enero.

A lo largo de las eliminatorias mundialistas, Bolivia consiguió un total de 20 unidades con 6 victorias, 2 empates y 10 derrotas, resultados que le permitieron obtener su boleto al repechaje en búsqueda de regresar a una Copa del Mundo por primera vez en 32 años.

Cómo comenzó el 2026 para México

(X: @miseleccionmx)

Para este par de juegos amistosos ante Panamá y Bolivia, Javier Aguirre no pudo contar con la presencia de jugadores europeos al no tratarse de una Fecha FIFA, por lo que tuvo que convocar a futbolistas que militan ya sea en la Liga Mx o en la MLS.

Dentro de la convocatoria, lo más destacado fue la presencia de ocho elementos de Chivas, el club con más futbolistas dentro del seleccionado nacional para estos dos encuentros de preparación.

A pesar de presentar una alineación diferente a la habitual para el juego ante Panamá, el tricolor volvió a mostrarse impreciso dentro del terreno de juego con una falta de claridad ofensiva, avivando las dudas de la afición sobre su rendimiento rumbo a lo que será el Mundial 2026.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a que el resultado terminaría en un 0-0, un autogol panameño por parte de Robert Peralta tras un desborde de Jesús Gallardo por la banda de la izquierda, le dio a México el gol de la victoria en tiempo de compensación.

Cuándo y dónde ver el juego de Bolivia vs México

[X/@miseleccionmx]

El encuentro entre México y Panamá se llevará a cabo este domingo 25 de enero en punto de la 13:30 horas (tiempo del centro de México) y será transmitido a través de Azteca 7, Canal de las Estrellas y TUDN.

