FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

(Instagram / @fc_juarez)

FC Juárez confirmó la incorporación de Luca Martínez Dupuy como nuevo jugador del club, marcando la llegada del delantero mexicano al futbol nacional para vivir su primera experiencia en la Liga MX, tras siete años de carrera en Argentina.

El atacante llega procedente de Godoy Cruz y vivirá su primera experiencia en la liga mexicana con el conjunto fronterizo, que anunció el fichaje a través de sus redes sociales oficiales.

El arribo de Martínez Dupuy se concreta luego de diversas versiones que lo vinculaban con clubes como Pumas, Cruz Azul o Chivas. Finalmente, será el equipo de Ciudad Juárez el que sume al atacante a su plantel de cara al próximo compromiso del torneo.

Experiencia en el futbol argentino y condiciones de su llegada

(Instagram / @fc_juarez)

Luca Martínez Dupuy inició su trayectoria en Rosario Central y posteriormente se integró a Godoy Cruz, club con el que acumuló la mayor parte de su actividad profesional. En la Liga Argentina disputó un total de 129 partidos oficiales, en los que registró 17 goles y tres asistencias.

El delantero nacido en San Luis Potosí llegará a FC Juárez en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. Su salida se da en un contexto particular para Godoy Cruz, equipo que competirá esta temporada en la Segunda División de Argentina con el objetivo de buscar el ascenso.

Paso por selecciones nacionales y posible debut con los Bravos

(Instagram / @lucamartinez_)

Aunque su formación futbolística se dio en Argentina, Martínez Dupuy ha tenido participación con la Selección Mexicana en categorías inferiores. El atacante fue parte de los representativos Sub-20, Sub-21 y Sub-23, con los que disputó 17 encuentros y anotó cinco goles.

Su experiencia con la Selección Mayor se limitó a un partido, disputado en mayo de 2024 bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, encuentro en el que no logró marcar.

La Liga MX reanudará actividades el próximo fin de semana y FC Juárez enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo en el que Dupuy podría realizar su debut en el futbol mexicano.