México Deportes

FC Juárez confirma el fichaje de Luca Martínez Dupuy para el Clausura 2026

Dupuy podría debutar el próximo fin de semana cuando los Bravos enfrenten a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez

Guardar
(Instagram / @fc_juarez)
(Instagram / @fc_juarez)

FC Juárez confirmó la incorporación de Luca Martínez Dupuy como nuevo jugador del club, marcando la llegada del delantero mexicano al futbol nacional para vivir su primera experiencia en la Liga MX, tras siete años de carrera en Argentina.

El atacante llega procedente de Godoy Cruz y vivirá su primera experiencia en la liga mexicana con el conjunto fronterizo, que anunció el fichaje a través de sus redes sociales oficiales.

El arribo de Martínez Dupuy se concreta luego de diversas versiones que lo vinculaban con clubes como Pumas, Cruz Azul o Chivas. Finalmente, será el equipo de Ciudad Juárez el que sume al atacante a su plantel de cara al próximo compromiso del torneo.

Experiencia en el futbol argentino y condiciones de su llegada

(Instagram / @fc_juarez)
(Instagram / @fc_juarez)

Luca Martínez Dupuy inició su trayectoria en Rosario Central y posteriormente se integró a Godoy Cruz, club con el que acumuló la mayor parte de su actividad profesional. En la Liga Argentina disputó un total de 129 partidos oficiales, en los que registró 17 goles y tres asistencias.

El delantero nacido en San Luis Potosí llegará a FC Juárez en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. Su salida se da en un contexto particular para Godoy Cruz, equipo que competirá esta temporada en la Segunda División de Argentina con el objetivo de buscar el ascenso.

Paso por selecciones nacionales y posible debut con los Bravos

(Instagram / @lucamartinez_)
(Instagram / @lucamartinez_)

Aunque su formación futbolística se dio en Argentina, Martínez Dupuy ha tenido participación con la Selección Mexicana en categorías inferiores. El atacante fue parte de los representativos Sub-20, Sub-21 y Sub-23, con los que disputó 17 encuentros y anotó cinco goles.

Su experiencia con la Selección Mayor se limitó a un partido, disputado en mayo de 2024 bajo la dirección técnica de Jaime Lozano, encuentro en el que no logró marcar.

La Liga MX reanudará actividades el próximo fin de semana y FC Juárez enfrentará a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez, duelo en el que Dupuy podría realizar su debut en el futbol mexicano.

Temas Relacionados

Luca Martínez DupuyFC JuárezLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

El delantero colombiano esperó más de tres semanas para ser inscrito por Cruz Azul

Los problemas que impidieron el

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

El joven mexicano, proveniente del Houston Dynamo y con presencia en selecciones juveniles, llegaría al club para aportar intensidad y creatividad

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Pese a la ilusión inicial y el respaldo del club, la falta de una plaza de extranjero impidió el registro del atacante

Este es el mensaje que

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

El triunfo de la Selección Mexicana ante Panamá quedó opacado por las críticas y las dudas sobre el compromiso de los jugadores de Chivas

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga

El acuerdo sería a préstamo con compra obligatoria, pendiente de detalles contractuales y administrativos

América ya habría alcanzado un
MÁS NOTICIAS

NARCO

Defensa se arma con el

Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Los problemas que impidieron el

Los problemas que impidieron el fichaje de Miguel Borja con Cruz Azul: ¿cuál es su nuevo club?

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional