México Deportes

El Tri, casi listo para el Mundial: Aguirre confirma que su convocatoria está definida al 80%

Los amistosos ante Panamá y Bolivia han permitido evaluar a los jugadores en condiciones similares a las que enfrentarán en la Copa del Mundo

El equipo nacional ha asegurado
El equipo nacional ha asegurado ya la mayoría de los puestos para la próxima Copa del Mundo, tras evaluar a los futbolistas en partidos de preparación y en condiciones similares. (Jovani Pérez / Infobae México)

La Selección Mexicana está próxima a cerrar su lista de convocados para el Mundial 2026. Javier Aguirre aseguró en conferencia de prensa que ya tiene resuelto el 80% de la convocatoria definitiva, señal clara de que el proceso de selección avanza con paso firme.

Los amistosos disputados ante Panamá y Bolivia han permitido al cuerpo técnico evaluar el rendimiento y la adaptación de los jugadores en escenarios exigentes, fuera del entorno habitual de la Liga MX.

La Selección Mexicana tiene avanzada
La Selección Mexicana tiene avanzada en un 80% la convocatoria final para el Mundial 2026, según confirmó Javier Aguirre. REUTERS/Henry Romero

Su decisión, de acuerdo a las declaraciones, estarían respondiendo al objetivo de observar a los elementos disponibles en circunstancias distintas, donde el clima, la altitud y la presión ambiental simulan lo que enfrentarán en la Copa del Mundo.

Una convocatoria nacional

La base del equipo que viajó a esta gira de enero se nutrió exclusivamente de futbolistas de la Liga MX y la MLS, sin convocados del futbol europeo para esta etapa.

Chivas se consolidó como el principal proveedor de talento, lo que refleja la confianza de Aguirre en los jugadores nacionales.

Ocho jugadores de Chivas integraron la lista:

  • Raúl Rangel
  • Richard Ledezma
  • Bryan González
  • Luis Romo
  • Brian Gutiérrez
  • Roberto Alvarado
  • Ángel Sepúlveda
  • Armando González
Ocho futbolistas del Club Deportivo
Ocho futbolistas del Club Deportivo Guadalajara formaron parte de la prelista, convirtiéndose en el principal semillero nacional e impulsando la apuesta de Javier Aguirre por elementos con rendimiento probado en la Liga MX. (X/ @miseleccionmx)

Esta selección refleja el enfoque en jugadores que han mostrado rendimiento y capacidad de adaptación, así como la importancia de la competencia interna para definir la lista final.

Sin dudas para Javier Aguirre en la portería

Uno de los aspectos en los que Aguirre mostró mayor certeza fue en la portería. El grupo de arqueros ha respondido tanto en los entrenamientos como en los partidos recientes, dando tranquilidad al cuerpo técnico sobre quiénes ocuparán ese puesto en el Mundial.

Porteros convocados para la gira:

  • Ángel Malagón (América)
  • Raúl Rangel (Chivas)
  • Carlos Acevedo (Santos)
Luis Ángel Malagón se ha
Luis Ángel Malagón se ha perfilado como uno de los porteros predilectos para Javier Aguirre en recientes convocatorias con la Selección Mexicana. (Foto: Jerome Miron-Imagn Images)

Aguirre valoró la actitud y el trabajo de todos, señalando que la portería es la posición con menos incertidumbre en la convocatoria. Esta certeza en la portería facilitaría el trabajo de planificación y permitiría enfocar la atención en otros sectores del campo donde la competencia aún está abierta.

Partidos de preparación y próximos ajustes

Los partidos disputados en Bolivia y Panamá han servido para exponer al plantel a retos similares a los que enfrentarán en la máxima competencia.

Aguirre ha valorado la actitud de quienes lograron mantener el ritmo y la concentración fuera de su entorno habitual, considerando este filtro como parte esencial del proceso selectivo.

Las recientes pruebas han permitido
Las recientes pruebas han permitido observar el rendimiento y la capacidad de adaptación de los elementos seleccionados. REUTERS/Aris Martinez

El cierre de la convocatoria dependerá del seguimiento a los jugadores en sus clubes y de la incorporación de quienes militan en Europa.

De esta manera, el cuerpo técnico continuará afinando detalles en los próximos meses, atento a la evolución física de los futbolistas y a cualquier contingencia antes de definir la lista definitiva para el Mundial 2026.

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador

Paul Heyman reconoce el talento

Donovan Carrillo avanza a la

El Fulham de Raúl Jiménez

WWE Saturday Night's Main Event
Localizan con vida a la

Aseguran que Kenia Os despidió

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador

Hubertus von Hohenlohe, el exesquiador azteca celebra su vida olímpica con ‘Sky México’

