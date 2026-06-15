Coreana que sufrió gesto racista por parte de un mexicano le manda un mensaje al país: “Volveré a Guadalajara”

Coreana que sufrió gesto racista por parte de un mexiano le manda un mensaje al país: “Volveré a Guadalajara” (Instagram/@inocat_t)

La influencer coreana Inocat_t comunicó el pasado 14 de junio del 2026 que se encuentra bien y a salvo luego de ser víctima de un gesto racista durante el partido entre Corea del Sur y República Checa en el Estadio Guadalajara, correspondiente al Grupo A del Mundial 2026.

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido envió un mensaje de agradecimiento a sus seguidores en México y anunció que regresará a la ciudad para continuar con sus proyectos.

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En su publicación, la influencer expresó: “Gracias por todo el cariño y apoyo que me han enviado desde México. Estoy bien y me encuentro a salvo, así que no se preocupen por mí. La próxima semana volveré a Guadalajara para seguir creando recuerdos inolvidables”. El mensaje fue acompañado de emojis de las banderas de México y Corea del Sur.

Además, la joven compartió que, a pesar del incidente, mantiene una visión positiva sobre su experiencia en el país. “Aunque México y Corea se enfrenten en la cancha, fuera de ella siempre seremos hermanos. Gracias por recordarme que el fútbol también une corazones. Nos vemos pronto, Guadalajara”, escribió en su publicación pública.

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“Me enamoré de la gente y de su calidez”: mensajes de Inocat_t en redes sociales (RS)

“Me enamoré de la gente y de su calidez”: mensajes de Inocat_t en redes sociales

En diversas historias compartidas en Instagram, Inocat_t respondió preguntas de sus seguidores sobre su percepción de México. En una de las historias, la influencer respondió a la pregunta “¿Te ha gustado México?” con la frase: “Sí, muchísimo. Vine por el Mundial, pero me enamoré de la gente y de su calidez”. El mensaje incluyó emojis y fue publicado junto a una fotografía en la que aparece con la playera de la selección mexicana.

En otra historia, la creadora de contenido compartió el mensaje de un seguidor que le pidió disculpas por lo ocurrido y le aseguró que “no todos los mexicanos somos iguales”.

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Ella respondió: “Lo sé. La gran mayoría de los mexicanos que conocí fueron muy amables conmigo. Gracias por tanto cariño”. Este tipo de mensajes refuerzan la percepción positiva que la influencer mantiene sobre la hospitalidad de la población mexicana.

El autor del gesto racista ofrece disculpas públicas y renuncia a su cargo

El incidente que involucró a Ulises Fernando Bernal Miramontes, identificado en redes sociales como el responsable del gesto racista hacia la influencer, generó críticas y exigencias de rendición de cuentas en plataformas digitales. Bernal Miramontes publicó un video en el que ofreció una disculpa pública a Inocat_t y anunció su renuncia a la presidencia del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco (CITGEJ).

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Además, la joven compartió que, a pesar del incidente, mantiene una visión positiva sobre su experiencia en el país (RS)

En el video, Bernal Miramontes reconoció que su conducta contradijo la hospitalidad que, según sus palabras, México busca mostrar a los visitantes extranjeros. El ingeniero afirmó: “Siempre que viene un extranjero a México queremos que se sienta como en casa y yo realicé todo lo contrario”. También informó que ya había contactado a la creadora de contenido para ofrecerle una disculpa presencial.

Uno de los puntos centrales de su mensaje fue el anuncio de su renuncia a la presidencia del CITGEJ. El ingeniero explicó que esta decisión tenía como objetivo deslindar a la institución de sus actos personales.

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“El día de hoy, en la mañana, también presenté mi renuncia al cargo del Colegio de Ingenieros, al cual representaba, porque también quiero deslindar a la institución de estos hechos”, sostuvo.

Redes sociales como espacio de rendición de cuentas

El incidente ocurrido durante el partido del Mundial se difundió rápidamente a través de las plataformas digitales, donde usuarios identificaron al responsable y exigieron sanciones. La presión en redes sociales llevó al CITGEJ a tomar postura y, finalmente, a la renuncia pública de Bernal Miramontes.

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El episodio puso en evidencia cómo las redes sociales funcionan como mecanismo de rendición de cuentas pública, especialmente en el contexto de un evento de alcance mundial como la Copa del Mundo 2026. El ingeniero aseguró en su mensaje que el hecho le genera “un profundo dolor” y reiteró que “nunca volverá a suceder un hecho similar”.

Usuarios identificaron al presunto responsable como Ulises Fernando Bernal Miramontes, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geomáticos del Estado de Jalisco. (X/ @cicej_)

Influencer confirma regreso a Guadalajara

A pesar del incidente, la influencer coreana reiteró su intención de regresar a la ciudad de Guadalajara. En sus mensajes públicos, agradeció el apoyo recibido y reafirmó su compromiso de continuar creando contenido en México. “La próxima semana volveré a Guadalajara para seguir creando recuerdos inolvidables”, aseguró en Instagram.

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