Condenan a 87 años de cárcel a exministerial por desaparición de dos personas en Cancún

Además de la pena de prisión, Jorge Luis Fonseca deberá pagar una multa de un millón 216 mil 320 pesos y una reparación del daño de 623 mil 493.20 pesos por cada una de las víctimas. (Imagen ilustrativa. Crédito: @FGEQuintanaRoo | Infobae México)

Más de seis años después de la desaparición de una pareja que fue sacada por la fuerza de un centro nocturno en Cancún por un grupo que, presuntamente, simuló un operativo policial, un exagente ministerial fue condenado a 87 años y seis meses de prisión por su participación en los hechos. A pesar de la sentencia, el paradero de las víctimas continúa siendo desconocido.

La condena fue impuesta a Jorge Luis Fonseca Contreras, luego de que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acreditó su responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de un millón 216 mil 320 pesos y una reparación del daño de 623 mil 493.20 pesos por cada una de las víctimas.

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De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron durante la madrugada del 22 de febrero de 2020 en el municipio de Benito Juárez. Las dos personas se encontraban en el bar Imperio Night Club cuando un grupo de hombres armados y encapuchados ingresó al establecimiento y las privó de la libertad.

Aunque la Fiscalía mantuvo bajo reserva la identidad de los agraviados durante el proceso judicial, reportes periodísticos publicados en Quintana Roo los identificaron como Jorge Armando Kiau Rodríguez y Diana García Rivera, ambos de 22 años al momento de su desaparición.

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Jorge Armando habría sido privado de la libertad junto con su novia, Diana García Rivera. (Colectivo Verdad, Memoria y Justicia)

Información difundida por familiares señaló que los jóvenes fueron sacados del establecimiento y trasladados en distintas camionetas con dirección a la delegación Alfredo V. Bonfil. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticia sobre su ubicación.

El caso generó cuestionamientos por el presunto involucramiento de agentes ministeriales

La desaparición cobró relevancia pública debido a las denuncias realizadas por familiares de las víctimas, quienes señalaron desde los primeros meses de la investigación la posible participación de elementos ministeriales en los hechos.

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De acuerdo con reportes difundidos por medios locales, evidencia audiovisual y diversa información proporcionada por Luisa Rodríguez Castro, madre de Jorge Armando, no fue incorporada inicialmente a la carpeta de investigación. La familia impulsó diversas acciones legales para que el caso fuera investigado bajo la hipótesis de desaparición forzada debido al presunto involucramiento de servidores públicos.

La ficha de búsqueda de la joven desaparecida la ubica por última vez en el bar Imperio, el 22 de febrero de 2020. (Crédito: FGR)

Las investigaciones posteriores permitieron establecer que Jorge Luis Fonseca Contreras conocía la ubicación de las víctimas dentro del centro nocturno y que presuntamente acordó actuar en su contra junto con Roberto “N”, alias “Puebla”, quien actualmente se encuentra vinculado a proceso.

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Según la Fiscalía, entre los posibles móviles identificados durante las indagatorias figuraban conflictos personales, problemas económicos y un atentado que el ahora sentenciado sufrió en abril de 2019, hecho que atribuía a la víctima masculina.

Fue detenido en Chiapas casi cuatro años después de los hechos

La captura de Jorge Luis Fonseca Contreras ocurrió el 30 de diciembre de 2023 en el municipio de Pichucalco, Chiapas, donde agentes cumplimentaron una orden de aprehensión relacionada con la desaparición de la pareja.

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Tras su detención fue trasladado para enfrentar el proceso penal que concluyó con una sentencia condenatoria de 87 años y seis meses de prisión.

Aunque el fallo representa un avance judicial en el caso, la investigación continúa abierta respecto al paradero de Jorge Armando Kiau Rodríguez y Diana García Rivera, quienes permanecen desaparecidos desde aquella madrugada de febrero de 2020.

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