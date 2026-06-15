El Tren Lechería-AIFA supera el millón de pasajeros en mes y medio de operación

Foto: SICT

En mes y medio de operación, el Tren Lechería-AIFA registra más de un millón de pasajeros, según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). El ramal de 22.94 kilómetros conecta de forma directa a viajeros con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, sin transbordos y en un trayecto de aproximadamente 50 minutos.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado informa que la ruta cuenta con seis estaciones y una terminal: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prados Sur, Cajiga, Xaltocan y Terminal AIFA. Todas las estaciones disponen de elevadores, guías podotáctiles y accesos a nivel para personas con discapacidad. La terminal aérea suma escaleras eléctricas.

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La línea opera con 10 trenes de cien metros de longitud. Cada unidad puede transportar a 719 pasajeros y, en caso de alta demanda, dos trenes pueden acoplarse para movilizar hasta 1,400 personas por viaje. El sistema de vigilancia incluye 294 cámaras y 448 bocinas para comunicación con los usuarios.

Los trenes emplean un Sistema Europeo de Control de Tráfico, que garantiza la seguridad en la operación. El recorrido desde la estación Buenavista permite conexión con la Línea B del Metro, líneas 1, 3 y 4 de Metrobús y Ecobici CDMX. En el Estado de México, enlaza con el Mexibús y con el transporte público local a través de los CETRAMs de cada estación.

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El acceso se realiza con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. El diseño contempla espacio para maletas y accesibilidad universal para todos los usuarios.

Las autoridades están realizando las últimas supervisiones antes de que se inaugure la obra (X/ @andreslajous)

Tarifas promocionales durante junio 2026 en el tren Felipe Ángeles Suburbano-AIFA

El Tren Felipe Ángeles mantiene en junio de 2026 la tarifa promocional de $45.00 en el recorrido completo entre Buenavista y el AIFA, según confirmó la cuenta oficial @TrenAIFA en X, una prórroga que cobra peso en pleno Mundial 2026 porque el precio regular previsto en el reglamento subiría ese mismo trayecto a $110.00 y aún no tiene fecha oficial de entrada en vigor.

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El ajuste pendiente implica que el viaje completo al aeropuerto costará más del doble cuando termine el periodo de lanzamiento, de acuerdo con el Reglamento para el Funcionamiento y Uso del Tren Buenavista-Ramal Lechería-AIFA, vigente desde abril de 2026. Hasta el cierre de la nota, ninguna autoridad había confirmado cuándo comenzará a cobrarse la tarifa regular.

La promoción arrancó con una vigencia de 30 días, hasta el 26 de mayo, pero las autoridades decidieron extenderla después de la inauguración del 26 de abril. Según el texto fuente, el reglamento permite inferir que el cambio debía aplicarse tras el primer mes de operación, aunque la prórroga activa mantiene sin efecto ese plazo.

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Para quien busca llegar al AIFA, la respuesta directa es esta: el trayecto completo desde Buenavista sigue en $45.00 durante junio, mientras que los viajes desde cualquier estación intermedia del tramo Lechería-AIFA cuestan $11.50 sin importar el destino dentro de ese ramal. El acceso solo funciona con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 26ABRIL2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, encabezó la inauguración del Tren Felipe Ángeles Buenavista-AIFA. Con esta transporte los usuarios del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles harán 60 minutos de la estación Buenavista y tendrá un costo de 45 pesos, aunque esta tarifa solo es promocional por la inauguración de operaciones. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

El reglamento fija una tarifa final de $110.00 para el trayecto completo al aeropuerto

La estructura tarifaria definitiva queda dividida por distancia, según el reglamento institucional: viaje corto de cero a 12.89 kilómetros por $11.50, viaje medio de 12.9 a 25.59 kilómetros por $26.50, viaje largo de 25.60 a 37.6 kilómetros por $40.00 y viaje al AIFA de cero a 41.2 kilómetros por $110.00.

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Los menores de 115 centímetros de estatura viajan gratis tanto durante la promoción como después de su conclusión, de acuerdo con el mismo reglamento. La Tarjeta de Movilidad Integrada también sirve para pagar en Metro, Metrobús, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici.

Jorge Mendoza, titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público, dijo al momento de la inauguración que las nuevas tarifas “serán mucho más accesibles que cualquier otro medio tradicional” para llegar al aeropuerto. Esa declaración ocurrió cuando todavía se esperaba que el esquema promocional terminara en mayo.

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El gobierno federal adquirió la totalidad del sistema a la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF, por lo que la operación pasó a ser 100% pública. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la línea el 26 de abril de 2026 junto con la jefa de Gobierno Clara Brugada y la gobernadora del Estado de México Delfina Gómez.