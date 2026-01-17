Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

La Federación Mexicana de Futbol mantiene en suspenso a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, pues ambos dependen de una autorización oficial de para poder debutar con la Selección Mexicana. (Especial)

La convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos de enero frente a Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero) generó gran expectativa.

Entre los nombres más comentados estuvieron los de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, futbolistas de Chivas. Su inclusión fue celebrada por la afición, pero también abrió un debate sobre su verdadera disponibilidad para jugar.

La convocatoria de Javier Aguirre para los partidos amistosos contra Panamá y Bolivia generó amplia expectativa entre la afición mexicana. (X/ @miseleccionmx)

El entusiasmo por verlos en acción se ha topado con un obstáculo que nada tiene que ver con su nivel futbolístico. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) aún espera la autorización de la FIFA y el aval de la US Soccer para que ambos jugadores sean oficialmente elegibles.

Mientras ese trámite no se concrete, podrán entrenar y acompañar al grupo, pero no disputar minutos contra Panamá y Bolivia.

El caso de Richard Ledezma

En este contexto, la situación de Ledezma es la más complicada. El lateral derecho participó en el Mundial Sub‑20 de 2019 con Estados Unidos, un torneo oficial de FIFA que lo vincula reglamentariamente a esa federación. Además, disputó un amistoso con la selección mayor en 2020.

Por haber jugado un torneo FIFA juvenil, necesita realizar el One Time Switch , un cambio de federación único e irreversible.

Los estatutos permiten el trámite porque tenía menos de 21 años en su último partido oficial con EE.UU. y no acumuló más de tres encuentros con la mayor.

Aun así, el proceso requiere primero la respuesta de US Soccer y después la autorización formal de FIFA.

Richard Ledezma requiere realizar el One Time Switch debido a su participación previa con Estados Unidos, lo que complicaría su habilitación. (Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports)

Ledezma aún estaría está habilitado para cambiar de federación, pero hasta que se complete el procedimiento no podrá debutar en los amistosos de enero.

El caso de Brian Gutiérrez

El mediocampista ofensivo de 22 años tiene un camino más sencillo. Gutiérrez jugó dos partidos amistosos con la selección mayor de Estados Unidos.

Al tratarse de amistosos, no está reglamentariamente atado a la federación estadounidense.

No necesita el One Time Switch, sólo la confirmación administrativa de US Soccer y la autorización de FIFA.

Su edad y su historial le permiten solicitar el cambio de manera directa.

Por haber jugado sólo amistosos, Brian Gutiérrez podría recibir más rápido la autorización para representar a México en partidos oficiales. (Foto: Melissa Tamez-USA TODAY Sports)

Esto significa que Gutiérrez podría ser elegible más rápido que Ledezma, aunque tampoco podrá tener minutos contra Panamá y Bolivia sin la autorización final.

Lo que está en juego para México

La FMF ha sido cuidadosa en la gestión de ambos casos. Si los jugadores tuvieran minutos sin autorización, México podría recibir una sanción, por lo que se ha optado por esperar la respuesta oficial.

Los amistosos de enero son la primera prueba de Aguirre con el Tri.

Ledezma y Gutiérrez estarán presentes en la concentración, pero su participación en cancha es incierta.

La expectativa es que el proceso se resuelva pronto, permitiendo que ambos se sumen plenamente al proyecto rumbo al Mundial 2026.

El equipo nacional deberá esperar la resolución formal por parte de las autoridades futbolísticas para definir la disponibilidad de ambos jugadores en los encuentros preparatorios programados bajo la dirección de Javier Aguirre. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la razón que impediría su debut contra Panamá y Bolivia no sería futbolística, sino administrativa, y hasta que FIFA emita la autorización, los dos jugadores deberán esperar para vestir oficialmente la camiseta del Tri.