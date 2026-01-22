México Deportes

El consejo que Javier Aguirre dio al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo a meses del Mundial 2026

El técnico del Tri fue claro con el mensaje que le envió al delantero que está en búsqueda de un equipo, lo invitó a considerar su futuro

Guardar
Feb 23, 2025; Carson, California,
Feb 23, 2025; Carson, California, USA; San Diego FC forward Chucky Lozano (11) controls the ball against the LA Galaxy during the second half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Jonathan Hui-Imagn Images

Hirving Chucky Lozano enfrenta un panorama complicado a pocos meses del inicio de la Copa Mundial 2026, San Diego FC le notificó al mexicano que ya no entra en planes para el inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), ante esta situación, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, le compartió una serie de consejos al delantero para que considere su futuro con el Tri.

El caso de Lozano genera preocupación dentro del Tricolor. Aunque el atacante mantiene contrato en Estados Unidos, el club norteamericano comunicó que no contará con él, mientras el jugador desea permanecer en el equipo pese a las ofertas recibidas.

Por ello, el Vasco Aguirre se sinceró sobre la decisión que tendrá que tomar Lozano si aún aspira a un lugar en el equipo azteca para el Mundial 2026, en especial por la competencia interna que hay en su posición.

¿Qué le dijo Javier Aguirre al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo?

¿Qué le dijo Javier Aguirre
¿Qué le dijo Javier Aguirre al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo? (REUTERS)

Javier Aguirre explicó en rueda de prensa que buscó a Hirving Lozano tras conocer que el delantero quedó fuera de la actividad con el San Diego FC a pocos meses del Mundial 2026 y sostuvieron una charla sincera sobre lo que podrá pasar ante un posible llamado a selección.

“He hablado con él, más de una vez, la conversación es privada, pero sí te diría que tengo más argumentos si están jugando”, afirmó el seleccionador nacional al referirse al futuro del atacante.

El técnico explicó que la continuidad en los clubes es un requisito para ser considerado en la lista final para la Copa del Mundo 2026. “Necesito que juegue, para que sea considerado en la lista“. El seleccionador nacional subrayó que cada jugador debe analizar y asumir las consecuencias de sus decisiones profesionales.

“He hablado con Hirving, es su decisión, él tendrá que pensar en todo lo que implica y veremos qué sucede”, recalcó Aguirre ante los cuestionamientos sobre el futuro del Chucky.

Javier Aguirre explicó en rueda
Javier Aguirre explicó en rueda de prensa que buscó a Hirving Lozano tras conocer que el delantero quedó fuera de la actividad (Twitter/@miseleccionmxEN)

Añadió: “Entendería cuestiones personales el no estar jugando o como en Europa, el no tener esa frecuencia de juego que me gustaría, quiero que al menos estén en buena forma física”. Además, compartió su visión sobre la exigencia de competir en el extranjero: “Soy de los que creen que estando en la banca, los entrenadores son exigentes, el hecho de ir a otro país, otro clima, otra alimentación, te pone en alerta y ese hecho te hace mejorar, eso te obliga a ser mejor”.

México alista partidos de preparación ante Panamá y Bolivia

Para la gira de enero, en la que México enfrentará a Panamá y Bolivia, el Chucky Lozano no fue incluido en la convocatoria. “Para la gira de preparación de enero, en el que México se medirá a Panamá y a Bolivia, el Chucky Lozano no fue contemplado en la lista con jugadores de Liga MX. Solamente el mediocampista Obed Vargas, del Seattle Sounders, fue añadido”, precisó Aguirre.

El entrenador detalló que evalúa otras posiciones bajo los mismos criterios. “Hablé también con Julián Araujo en Escocia, con Rodrigo Huescas, quiero ver cómo está, es una ocupación la lateral derecha”, comentó el seleccionador nacional. También destacó la elegibilidad de futbolistas mexicoestadounidenses tras el cambio de federación:

“A Richard (Ledezma) lo conozco desde que era enganche, lo llegué a ver de lateral también, con problemas defensivos pero arriba es un tren, le vino bien venir a México (Chivas). Platiqué con él, no es algo nuevo, cuestión de corregir aspectos defensivos, tiene que mejorar cosas, pero contento con lo que he visto; a Brian Gutiérrez lo conozco de Chicago, jugaba de pivote y por los costados, tiene ganas de jugar para nosotros, la Federación Mexicana de Futbol y Duilio Davino se encargaron del trámite conforme a lo correcto”.

Temas Relacionados

Hirving LozanoJavier AguirreSelección mexicanaChucky LozanoMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

La celebración por la Copa Mundial de 2026 incluirá la acuñación de piezas únicas en metales preciosos y aleaciones

México prepara otras tres monedas

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

El ex futbolista pidió ayuda para identificar al aficionado que homenajeó su placa ubicada al exterior del Estadio Metropolitano

Hugo Sánchez emprende búsqueda para

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero

El delantero naturalizado mexicano ya definió su futuro de cara al Mundial 2026 y su pelea por quedarse entre los seleccionados del “Tri”

Germán Berterame fichará con Inter

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex

El evento deportivo movilizará a más de 5 millones de visitantes, y la CDMX será una sede importante por albergar la inauguración en el Estadio Azteca

Mundial 2026 dejará una derrama

Javier Aguirre aclaró la razón por la que Gilberto Mora dejó la convocatoria del Tri

El director técnico de la Selección Mexicana mostró preocupación por la salud del jugador de Xolos, en especial por la proximidad con el Mundial 2026

Javier Aguirre aclaró la razón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran cocaína y metanfetamina tras

Aseguran cocaína y metanfetamina tras cateos simultáneos en Querétaro, hay siete detenidos

Procesan a sujeto implicado en el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora de Teocaltiche en Jalisco

Abogados de los hermanos Farías Laguna defienden su permanecía en la Marina ante la falta de sentencia

“El Químico” y otro mexicano son acusados en EEUU de fabricación y distribución internacional de fentanilo

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conciertos de Monsta X en

Conciertos de Monsta X en México: fans logran bajar precios en boletos y ajustes en beneficios tras quejas

Estas son las nominaciones al Oscar 2026 más probables para “Frankenstein” de Guillermo del Toro

Reestrenarán trilogía de ‘El señor de los anillos’ en cines de México en versión extendida: estas son las fechas de cada película

Homenaje a Juan Gabriel y José José en Bellas Artes: fecha y precios para el emotivo concierto sinfónico

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

DEPORTES

México prepara otras tres monedas

México prepara otras tres monedas conmemorativas para el Mundial 2026

Duelo estelar en Supernova 2: Alana Flores vs Samadhi Zendejas, fecha, cartelera completa e invitados especiales

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex