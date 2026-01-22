El consejo que Javier Aguirre dio al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo a meses del Mundial 2026

Feb 23, 2025; Carson, California, USA; San Diego FC forward Chucky Lozano (11) controls the ball against the LA Galaxy during the second half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Jonathan Hui-Imagn Images

Hirving Chucky Lozano enfrenta un panorama complicado a pocos meses del inicio de la Copa Mundial 2026, San Diego FC le notificó al mexicano que ya no entra en planes para el inicio de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), ante esta situación, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, le compartió una serie de consejos al delantero para que considere su futuro con el Tri.

El caso de Lozano genera preocupación dentro del Tricolor. Aunque el atacante mantiene contrato en Estados Unidos, el club norteamericano comunicó que no contará con él, mientras el jugador desea permanecer en el equipo pese a las ofertas recibidas.

Por ello, el Vasco Aguirre se sinceró sobre la decisión que tendrá que tomar Lozano si aún aspira a un lugar en el equipo azteca para el Mundial 2026, en especial por la competencia interna que hay en su posición.

¿Qué le dijo Javier Aguirre al Chucky Lozano tras quedarse sin equipo?

Javier Aguirre explicó en rueda de prensa que buscó a Hirving Lozano tras conocer que el delantero quedó fuera de la actividad con el San Diego FC a pocos meses del Mundial 2026 y sostuvieron una charla sincera sobre lo que podrá pasar ante un posible llamado a selección.

“He hablado con él, más de una vez, la conversación es privada, pero sí te diría que tengo más argumentos si están jugando”, afirmó el seleccionador nacional al referirse al futuro del atacante.

El técnico explicó que la continuidad en los clubes es un requisito para ser considerado en la lista final para la Copa del Mundo 2026. “Necesito que juegue, para que sea considerado en la lista“. El seleccionador nacional subrayó que cada jugador debe analizar y asumir las consecuencias de sus decisiones profesionales.

“He hablado con Hirving, es su decisión, él tendrá que pensar en todo lo que implica y veremos qué sucede”, recalcó Aguirre ante los cuestionamientos sobre el futuro del Chucky.

Añadió: “Entendería cuestiones personales el no estar jugando o como en Europa, el no tener esa frecuencia de juego que me gustaría, quiero que al menos estén en buena forma física”. Además, compartió su visión sobre la exigencia de competir en el extranjero: “Soy de los que creen que estando en la banca, los entrenadores son exigentes, el hecho de ir a otro país, otro clima, otra alimentación, te pone en alerta y ese hecho te hace mejorar, eso te obliga a ser mejor”.

México alista partidos de preparación ante Panamá y Bolivia

Para la gira de enero, en la que México enfrentará a Panamá y Bolivia, el Chucky Lozano no fue incluido en la convocatoria. “Para la gira de preparación de enero, en el que México se medirá a Panamá y a Bolivia, el Chucky Lozano no fue contemplado en la lista con jugadores de Liga MX. Solamente el mediocampista Obed Vargas, del Seattle Sounders, fue añadido”, precisó Aguirre.

El entrenador detalló que evalúa otras posiciones bajo los mismos criterios. “Hablé también con Julián Araujo en Escocia, con Rodrigo Huescas, quiero ver cómo está, es una ocupación la lateral derecha”, comentó el seleccionador nacional. También destacó la elegibilidad de futbolistas mexicoestadounidenses tras el cambio de federación:

“A Richard (Ledezma) lo conozco desde que era enganche, lo llegué a ver de lateral también, con problemas defensivos pero arriba es un tren, le vino bien venir a México (Chivas). Platiqué con él, no es algo nuevo, cuestión de corregir aspectos defensivos, tiene que mejorar cosas, pero contento con lo que he visto; a Brian Gutiérrez lo conozco de Chicago, jugaba de pivote y por los costados, tiene ganas de jugar para nosotros, la Federación Mexicana de Futbol y Duilio Davino se encargaron del trámite conforme a lo correcto”.