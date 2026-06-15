México

Beca Gertrudis Bocanegra 2026: qué beneficiarios cobran su pago hoy lunes 15 de junio

La Beca Gertrudis Bocanegra arrancó hoy su calendario de pagos del bimestre mayo-junio y no todos los becarios cobran el mismo día

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Beca Gertrudis Bocanegra
La Beca Gertrudis Bocanegra entrega 1,900 pesos mexicanos cada bimestre a estudiantes de educación superior con dificultades para costear el transporte. (Becas Benito Juárez)

La Beca Gertrudis Bocanegra es un apoyo económico para estudiantes de educación superior que enfrentan dificultades para costear el transporte hacia sus centros de estudio.

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, entre las que figuran la creación de nuevos bachilleratos tecnológicos, la expansión de instalaciones educativas y el establecimiento de planteles con acceso a internet, según el portal oficial de registro y consulta de la beca.

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El propósito central es favorecer la permanencia escolar mediante un apoyo que busca cubrir los gastos diarios de transporte público y traslados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos se distribuyen por orden alfabético según la primera letra del apellido de cada becario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada beneficiario recibe 1,900 pesos mexicanos de manera bimestral.

Al cierre del año, el acumulado llega a un aproximado de 9,500 pesos mexicanos, conforme a las reglas de operación vigentes.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dependiente de la SEP, administra el programa bajo criterios de desarrollo social, según señaló Julio César León Trujillo, titular de esa coordinación, en redes sociales.

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Adolescentes con mochilas esperando el transporte público en una parada. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El dinero permanece disponible en las cuentas bancarias vinculadas al registro aunque el depósito llegue en fechas posteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quién va dirigida la Beca Gertrudis Bocanegra

El programa está dirigido a jóvenes dentro de los estados y planteles determinados por la Coordinación Nacional de Becas que cursen estudios en instituciones de educación superior y enfrenten dificultades económicas.

Los beneficiarios del programa, además de formar parte de los estados y planteles seleccionados, no deben tener más de 29 años de edad.

Si el aspirante es menor de edad al momento del registro, el trámite requiere adicionalmente los datos de la madre, padre o tutor.

Adolescentes con mochilas esperando el transporte público en una parada. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El monto anual acumulado de la beca llega a un aproximado de 9,500 pesos mexicanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tienen prioridad quienes presentan problemas para costear el transporte hacia sus centros de estudio.

León Trujillo ha señalado que el programa opera conforme a los lineamientos de las autoridades responsables, sin vinculación con intereses políticos.

Qué beneficiarios cobran el pago hoy 15 de junio

Los depósitos del bimestre mayo-junio comenzaron este lunes, con los beneficiarios con letra A y B como los primeros en recibir el pago.

León Trujillo difundió el calendario de pagos de continuidad 2026 correspondientes a este bimestre a través de su cuenta oficial de X.

Indicó también que los recursos se distribuyen por orden alfabético según la primera letra del apellido de cada becario, a lo largo de dos semanas.

La distribución es la siguiente:

  • Lunes 15 de junio: apellidos con letra A y B.
  • Martes 16 de junio: letra C.
  • Miércoles 17 de junio: letras D, E y F.
  • Jueves 18 de junio: letra G.
  • Viernes 19 de junio: letras H, I, J, K y L.
  • Lunes 22 de junio: letra M.
  • Martes 23 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q.
  • Miércoles 24 de junio: letra R.
  • Jueves 25 de junio: letra S.
  • Viernes 26 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z.
El calendario de pagos del bimestre mayo-junio fue difundido por Julio César León Trujillo a través de su cuenta oficial de X. (X/@Julio_LeonT)
El calendario de pagos del bimestre mayo-junio fue difundido por Julio César León Trujillo a través de su cuenta oficial de X. (X/@Julio_LeonT)

El esquema escalonado responde a la necesidad de distribuir los recursos entre más de 100,000 beneficiarios sin generar aglomeraciones, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Los becarios cuyo depósito corresponda a fechas posteriores no pierden el acceso: el dinero permanece disponible en las cuentas bancarias vinculadas al registro.

Collage de cuatro imágenes de estudiantes universitarios: una chica escribiendo, un chico leyendo un libro, una pareja con laptop y cuaderno, y otro chico escribiendo.
El programa está disponible para estudiantes de hasta 29 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo calendario de pagos del bimestre mayo-junio aplica para la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior y para la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, según precisó en su publicación.

Qué documentos se necesitan para el registro

Para completar el registro, los aspirantes deben ingresar al portal digital oficial de la beca, disponible en (becagertrudisbocanegra.gob.mx) con una Llave MX activa.

Los documentos requeridos son:

  • Clave Única de Registro (CURP).
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT).
  • Comprobante de domicilio emitido en los últimos tres meses.
  • Identificación oficial digitalizada, que puede ser INE, cartilla militar o pasaporte.
Infografía ilustrada que detalla los requisitos documentales (CURP, CCT, comprobante de domicilio, ID oficial) y el proceso online para la Beca Gertrudis Bocanegra.
Infografía detallando los documentos obligatorios y el proceso en línea para registrarse a la Beca Gertrudis Bocanegra, incluyendo CURP, CCT, comprobante de domicilio e identificación oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los registros se realizan en línea y requieren contar con todos los requisitos y la Llave MX activa de manera previa al inicio del trámite.

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