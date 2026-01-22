Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Hugo Sánchez busca al aficionado que limpió su placa en el Atlético de Madrid (IG/ @pelu_lazcano)

En redes sociales se hizo viral el acto de un joven, quien se tomó el tiempo para limpiar la placa conmemorativa de Hugo Sánchez, la cual se localiza en el exterior del Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid. La grabación generó una serie de reacciones entre aficionados mexicanos como extranjeros, la euforia fue tal que llegó hasta el propio Pentapichichi.

El actual comentarista deportivo vio el video, así que emprendió la búsqueda para dar con el paradero e identidad de este aficionado, pues el propio Hugo Sánchez explicó que le gustaría agradecer personalmente este gesto, con el que reconoció la importancia de Hugol en el futbol europeo.

Fue por medio de redes sociales que el jugador retirado pidió ayuda para localizar a esta persona, ya que insistió que es importante mostrarle su agradecimiento por tomarse unos minutos para limpiar la placa conmemorativa. Este fue el mensaje de Hugo Sánchez al respecto del tema:

Hugo Sánchez busca a aficionado que limpió su placa ubicada en el Estadio del Atlético de Madrid (X/ @hugosanchez_9)

“Ayúdenme a localizar a este chaval porque me gustaría agradecer de manera personal su gran detalle”, compartió en sus redes sociales oficiales.

Un aficionado mexicano homenajea la placa de Hugo Sánchez antes de ser retirada del pasillo de leyendas del Atlético de Madrid

El reciente homenaje espontáneo realizado por un aficionado mexicano a la figura de Hugo Sánchez en las inmediaciones del Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid ha renovado el debate sobre el legado del célebre exfutbolista y el estado de los reconocimientos a su carrera.

La intervención quedó registrada en un video viral, donde puede observarse cómo el seguidor limpia personalmente la placa dedicada al pentapichichi, como gesto de admiración y respeto ante el visible deterioro del homenaje. La situación adquiere mayor relevancia ante la inminente retirada de la placa, decisión adoptada tras la última votación de los socios del club, quienes a finales de 2025 resolvieron renovar el Paseo de Leyendas sin incluir al exdelantero mexicano entre los nuevos homenajeados.

El aficionado azteca no dudó en detenerse afuera del estadio Metropolitano para mostrar respeto por el penta pichichi. Crédito: IG @pelu_lazcano

En la grabación, el seguidor identificado como Joseph en la red social Instagram utiliza un trapo y agua para devolverle brillo a la placa, situada a escasos metros del estadio. Su acción no solo resonó entre los usuarios españoles, sino que también despertó simpatía y orgullo en México, país que considera a Hugo Sánchez como la figura más sobresaliente que ha dado su fútbol. Numerosos comentarios celebraron el gesto y manifestaron su descontento por el abandono y los repetidos actos de vandalismo que la placa ha sufrido a lo largo del tiempo.

La placa, instalada para conmemorar la trayectoria de Sánchez en el Atlético de Madrid, ha sido no solo blanco de falta de mantenimiento, sino también de actos vandálicos, provocando críticas recurrentes entre aficionados tanto mexicanos como españoles.

Estos hechos motivaron la decisión de la directiva de retirar próximamente el homenaje físico, lo que agravó la molestia de la comunidad mexicana y generó un renovado debate sobre el trato y la memoria de las grandes figuras extranjeras en la historia del club rojiblanco.