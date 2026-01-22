México Deportes

Felipe Baloy asegura que murió el ‘Gigante de Concacaf’: “México dejó de ser ese equipo al que le tenían miedo”

El panameño señala que la Liga MX perdió competitividad interna llegando a afectar de manera directa la presentación del Tri en la zona

El defensor canalero jugó varios años en México, por lo que conoce de primera mano el desarrollo de la liga local. (Especial)

Felipe Baloy, exdefensor panameño de reconocida trayectoria, lanzó críticas directas al presente de la Selección Mexicana y de la Liga MX alegando que, contrario a lo que se cree en nuestro país, el famoso ‘Gigante de Concacaf’ ya no representa una amenaza latente para los equipos de Centroamérica.

Fue durante una entrevista en el programa La Última Palabra (LUP) cuando dejó en claro su postura respecto al Tri en la actualidad. Para el exjugador de Rayados de Monterrey, la evolución del futbol fuera de México ha sido exponencial y ahora generan mayor competitividad en el área.

El excapitán de la selección de Panamá, Felipe Baloy, lanzó contundentes comentarios para la selección nacional. EFE/Esteban Biba/Archivo

¿Qué dijo el panameño?

Según Baloy, el combinado mexicano ha perdido el respeto y el temor que históricamente imponía en la Concacaf, lo que se ha visto reflejado en los resultados de los últimos años en donde le ha costado mucho más al combinado tricolor clasificarse a las Copas del Mundo.

“Yo creo, que desde hace muchos años, México dejó de ser ese equipo al que los centroamericanos le tenían respeto, inclusive en años anteriores, antes de que yo estuviera en selección, hasta miedo”, señaló Baloy.

El panameño añadió que la percepción se transformó: “Eso ya se perdió bastante, porque nos dimos cuenta que tenemos los jugadores para competirle a los fuertes del área, que eran México y Estados Unidos”.

Para Baloy, la merma en la imagen de la Selección Mexicana se explica por un descenso en su rendimiento y en su capacidad de imponerse en el área. Subrayó que actualmente los equipos centroamericanos y Estados Unidos se enfrentan a México con otra actitud y expectativas.

¿Hubo un retroceso en el futbol mexicano?

El exinternacional también dedicó espacio al análisis del fútbol de clubes. Explicó que la Liga MX, el máximo circuito del fútbol mexicano, ya no muestra el nivel de hace años: “Yo creo que la liga mexicana de hoy no es la misma a la de hace muchos años. Siento que han bajado el nivel, al que mostraban antes, y eso tiene que ver mucho, o repercute mucho a nivel de selección”.

El panameño resaltó como causa fundamental la suspensión del sistema de ascenso y descenso. “El tema del descenso y ascenso tiene que ver mucho, ojalá y cambie, ojalá y vuelva, porque a nivel personal, creo que le da más nivel a la liga”, expresó Baloy, insistiendo en que su ausencia afecta la competitividad.

En la comparación entre la Liga MX y la MLS, que es la liga estadounidense de fútbol, Baloy declaró: “Hoy los equipos de Estados Unidos compiten, y yo no creo que sea por el crecimiento de la MLS, sino que la liga mexicana ha bajado su nivel”.

Felipe Baloy ofreció una visión crítica sobre el panorama del fútbol mexicano, remarcando que el cambio no se debe solo al desarrollo exterior, sino a una caída interna del nivel competitivo nacional.

Temas Relacionados

Felipe BaloySelección MexicanaLiga MXMLSFútbol mexicanoAscenso y descensoSelección de PanamáConcacafmexico-deportes

