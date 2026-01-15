Selección Mexicana presenta convocatoria para los juegos contra Panamá y Bolivia en la primera gira de 2026 (REUTERS)

La Selección Mexicana anunció la convocatoria de 27 jugadores para los primeros partidos de preparación de 2026, que enfrentarán al combinado nacional contra las selecciones de Panamá y Bolivia en calidad de visitante. Esta lista, revelada de manera oficial el 15 de enero de 2026 en la Ciudad de México, marca el inicio del proceso de reconstrucción táctica y de evaluación de talento de cara a los compromisos internacionales del año.

La selección nacional disputará dos encuentros: el primero será el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá ante Panamá, y el segundo el domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Aguilera Costas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Estos partidos servirán como banco de pruebas para los jugadores seleccionados y permitirán medir el desempeño del equipo mexicano en escenarios de alta exigencia fuera de casa.

Convocatoria de la Selección Mexicana para amistosos de enero

De acuerdo con información proporcionada en el comunicado, la convocatoria busca equilibrar experiencia y juventud.

Porteros:

Luis Malagón (América)

Raúl Rangel (Guadalajara)

Carlos Acevedo (Santos Laguna)

Defensas

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Israel Reyes (América)

Ramón Juárez (América)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Everardo López (Toluca)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Con esta variedad, la dirección técnica podrá observar el rendimiento de jugadores que militan tanto en instituciones de gran tradición como en escuadras emergentes.

Mediocampistas

Luis Romo (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Denzell García (FC Juárez)

Iker Fimbres (Monterrey)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Kevin Castañeda (Club Tijuana)

Obed Vargas (Seattle Sounders)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Marcel Ruiz (Toluca)

Diego Lainez (Tigres UANL)

Roberto Alvarado (Guadalajara)

Gilberto Mora (Club Tijuana).

Delanteros

Ángel Sepúlveda (Guadalajara)

Germán Berterame (Monterrey)

Armando González (Guadalajara)

La Dirección Deportiva de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) subraya la importancia de estos duelos preparatorios para poner a prueba a elementos nuevos, así como para fortalecer la cohesión grupal con vistas a futuros desafíos. Se resalta en la comunicación: “Esta convocatoria marca un inicio significativo para el grupo, pues se observarán a nuevos talentos en circunstancias internacionales relevantes.”

Estos dos partidos serán clave en enero, cuya realización fuera del territorio nacional representa una oportunidad para evaluar la capacidad de adaptación y el desarrollo táctico del equipo.

México inicia preparación mundialista contra Panamá y Bolivia

La cita a doble jornada, primero en Panamá y luego en Bolivia, abre una etapa de observación para los seleccionados y un periodo de análisis técnico para el cuerpo de entrenadores, quienes trabajarán con una nómina conformada por futbolistas de hasta 10 clubes distintos. La lista incluye representantes del América, Guadalajara, Santos Laguna, Cruz Azul, Monterrey, Atlético de San Luis, Toluca, FC Juárez, Club Tijuana, Seattle Sounders y Tigres UANL.

La Dirección Deportiva cerró el comunicado con un mensaje directo sobre las expectativas depositadas en este grupo: “Se han seleccionado a los elementos más destacados del momento, conforme al criterio del área técnica y en función de los retos que se presentan este mes,” sentando las bases para lo que podrá analizarse tras los encuentros en enero.