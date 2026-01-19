México Deportes

Liga Mexicana de Sóftbol: cuándo empieza la temporada y dónde ver en México

Las actuales campeonas, Diablos Rojos Femenil, debutarán este jueves en el Estadio Alfredo Harp Helú ante Charros de Jalisco

Las actuales campeonas, Diablos Rojos
Las actuales campeonas, Diablos Rojos Femenil, debutarán en el Estadio Alfredo Harp Helú ante Charros de Jalisco. (Infobae México: Jovani Pérez)

La Liga Mexicana de Sóftbol arranca este jueves 19 de noviembre su tercera temporada en la historia con una cuádruple cartelera que dará comienzo a unos meses de intensa actividad hasta definir al próximo campeón.

Con el anuncio de su regreso al programa de los Juegos Olímpicos, el progreso de esta disciplina en México cobra especial relevancia para que cada una de las jugadoras nacionales eleve su nivel y compita por una medalla en Los Ángeles 2028.

Cartelera para el día inaugural

Comienza tres meses de intensa
Comienza tres meses de intensa actividad en la LMS hasta conocer a un campeón en marzo. (X/@LigaMexBeis)

Esta es la lista de encuentros para el primer día de temporada en la Liga Mexicana de Sóftbol:

  • Charros de Jalisco vs Diablos Rojos del México
  • Algodoneras de Unión Laguna vs El Águila de Veracruz
  • Naranjeras de Hermosillo vs Bravas de León
  • Olmecas de Tabasco vs Sultanes de Monterrey

Cada uno de los equipos disputará 28 juegos en 14 series de dos encuentros cada una. Los cuatro mejores equipos avanzan a playoffs desde el 10 de marzo, culminando en la Serie de la Reina (a ganar 3 de 5) a partir del 17 de marzo.

La LMS debutó en 2024 con Charros Femenil como campeonas, venciendo a Sultanes en cuatro juegos , mientras que Diablos Rojos Femenil se quedó con el título más reciente, barriendo de igual forma al conjunto regiomontano.

Diferencias entre el sóftbol y el béisbol

El sóftbol tiene reglas diferentes
El sóftbol tiene reglas diferentes al béisbol. (REUTERS/Jorge Silva)

A pesar de que a simple vista parecían ser deportes similares, cada uno tiene sus particularidades:

  • El sóftbol se juega con una pelota más grande.
  • La distancia de lanzamiento en el béisbol es de 18. 4 metros y en el sóftbol es de 12.2 metros.
  • La distancia entre bases del campo de béisbol es de 27.45 metros y en el campo de sóftbol, 18. 3 metros.
  • Los lanzadores de softbol utilizan un movimiento de lanzamiento por debajo de la cintura. En cambio, en el béisbol se realiza por encima de la altura del hombro.
  • Los juegos de béisbol tienen 9 entradas, mientras que los de sóftbol tienen 7.
  • En el sóftbol, los corredores deben tener un pie sobre la base hasta que se realice el lanzamiento de la pelota.
  • Las sustituciones en el sóftbol son ilimitadas, es decir, un jugador o jugadora puede salir del juego y reingresar sin problema, mientras que en el béisbol el pelotero que sale no puede volver a jugar.

Así, ya conoces las diferencias entre ambos deportes para disfrutar de esta temporada en la Liga Mexicana de Sóftbol.

