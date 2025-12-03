Deportes

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

La novena mexicana se verá las caras contra dos selecciones que se encuentran en el top 5 del ranking mundial como Estados Unidos y Países Bajos

Este torneo será clave para que México mida su crecimiento de cara al regreso del softbol en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. (Photo by KAZUHIRO FUJIHARA / AFP)

México ya conoce a sus rivales en la Copa Mundial de Softbol Femenil 2026-2027, tras el sorteo de la fase de grupos. La Selección Mexicana integrará el Grupo C, enfrentando a potencias mundiales como China, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

La primera etapa de la Copa Mundial de Softbol Femenino 2026-2027 se disputará en tres sedes: Praga (República Checa) del 16 al 20 de junio, Lima (Perú) del 14 al 18 de julio, y Oklahoma City (EE.UU.) del 17 al 21 de septiembre.

Los dos mejores equipos de cada grupo, junto con dos comodines, clasificarán a la fase final que se celebrará en Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027.

Además, el softbol regresa como deporte olímpico en Los Ángeles 2028, lo que permitirá a México medir su nivel enfrentándose a las grandes potencias y así evaluar su progreso de cara a buscar el cupo a la cita olímpica.

Conformación de los grupos

La selección mexicana de softbol, ubicada como la cuarta mejor del continente americano, enfrentará un reto significativo en el Grupo C del Mundial Femenino WBSC 2026/2027, junto a potencias como Estados Unidos, Países Bajos y China. (X / @COM_Mexico)

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC por sus siglas en inglés) anunció cómo estarán conformados los grupos para la Copa Mundial de Softbol Femenino WBSC 2026/2027, que comenzará el año que viene con la fase de grupos en República Checa, Perú y Estados Unidos

  • Grupo A (Praga, República Checa): N.º 4 Canadá; N.º 6 Chinese Taipéi; N.º 9 Italia; N.º 10 Australia; N.º 11 Chequia; N.º 13 Cuba.
  • Grupo B (Lima, Perú): N.º 1 Japón; N.º 3 Puerto Rico; N.º 12 Gran Bretaña; N.º 15 Venezuela; N.º 18 Perú; y Uganda.
  • Grupo C (Oklahoma City, EE. UU.): N.º 2 EE. UU.; N.º 5 Países Bajos; N.º 7 China; N.º 8 México; N.º 26 Nueva Zelanda; y N.º 37 Sudáfrica.

México, posicionado como el cuarto mejor equipo del continente americano en el ranking WBSC, enfrentará un desafío formidable en el Grupo C para colarse entre los dos primeros lugares y avanzar a la fase final.

Crecimiento del sóftbol en México

La selección mexicana de softbol, que logró un cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ha consolidado su crecimiento con la creación de la Liga Mexicana de Softbol en 2024, donde Charros de Jalisco se coronó campeón inaugural y Diablos Rojos ganó la segunda edición. (REUTERS/Jorge Silva)

Tras conseguir el cuarto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde cayó en el juego por el bronce ante Canadá, el softbol mexicano experimentó un notable crecimiento dentro del país.

En la temporada 2024 se fundó la Liga Mexicana de Softbol (LMS), con Charros de Jalisco Femenil como las primeras campeonas al vencer 3-1 a Sultanes Femenil en la Serie de la Reina.

Para la segunda edición en 2025, Diablos Rojos Femenil se coronaron invictas 3-0 ante las mismas Sultanes, mientras la liga se expandió con nuevos equipos como Naranjeros de Hermosillo y Algodoneros de Unión Laguna, atrayendo mayor talento y afición.​

Sobre estos cimientos sólidos, México fortalece su softbol de cara al regreso olímpico en Los Ángeles 2028, con aspiraciones reales de pelear por medallas en un deporte cada vez más competitivo a nivel internacional.

