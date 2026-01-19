México Deportes

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos

Esta semana habrá jornada a mitad de semana debido a los compromisos que tendrá México este semestre en las eliminatorias previo al Mundial Femenil 2027

Esta semana habrá jornada a mitad de semana debido a los compromisos que tendrá México este semestre en las eliminatorias previo al Mundial Femenil 2027. (TW Club América Femenil)

La Liga MX Femenil reanuda actividades este martes 20 de enero con la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026, luego de un comienzo de temporada que ha traído algunas sorpresas como las dos victorias consecutivas de Mazatlán o a las Amazonas, quienes en estos momentos están fuera de puestos de liguilla.

Debido a los compromisos de la selección mexicana durante este semestre en las eliminatorias de CONCACAF rumbo a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027, el calendario se apretará con jornadas a mitad de semana.

Calendario de juegos Jornada 4 Liga Mx Femenil

Toluca vs Tigres y Rayadas vs Cruz Azul son los juegos más interesantes de la jornada. (Foto: Especial)

A continuación te presentamos la agenda completa de partidos para esta jornada de la Liga Mx Femenil:

  • Pachuca vs Puebla | martes 20 de enero de 2026 | 19:00 horas | FOX en Tubi, FOX ONE
  • Atlético de San Luis vs América | martes 20 de enero de 2026 | 20:00 horas | ESPN y Disney+
  • Xolas de Tijuana vs Bravas de Juárez | martes 20 de enero de 2026 | 21:06 horas | FOX en TUBI, FOX ONE
  • Toluca vs Tigres | miércoles 21 de enero de 2026 | 18:00 horas | ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).
  • Necaxa vs Pumas| miércoles 21 de enero de 2026 | 18:00 horas | canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).
  • Santos vs León| miércoles 21 de enero de 2026 | 19:00 horas | FOX Y FOX ONE
  • Chivas vs Querétaro| miércoles 21 de enero de 2026 | 19:06 horas | Amazon Prime, Fox en Tubi, FOX ONE
  • Rayadas vs Cruz Azul| miércoles 21 de enero de 2026 | 20:00 horas | ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).
  • Mazatlán vs Atlas | miércoles 21 de enero de 2026 | 21:06 horas | FOX en Tubi, FOX ONE

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

Los encuentros más atractivos serán Toluca vs Tigres y Rayadas vs Cruz Azul, al tratarse de cuatro equipos con aspiraciones reales de competir por el campeonato en este torneo.

Cómo marcha la tabla general en la Liga Mx Femenil

El poder ofensivo del equipo regio las tiene en la primera posición de la tabla general. (Mark Smith-Imagn Images)

Después de tres semanas, así marcha la tabla de posiciones en la Liga Mx Femenil, donde la sorpresa más grande es no ver a las Amazonas en los primeros ocho de la tabla general, mientras que Mazatlán viene de sufrir su primera derrota:

  1. Rayadas de Monterrey: 9 puntos, +10 diferencia de goles
  2. Toluca: 9 puntos, +5 diferencia de goles
  3. América: 7 puntos, +7 diferencia de goles
  4. Pumas: 7 puntos, +6 diferencia de goles
  5. Cruz Azul: 7 puntos, +6 diferencia de goles
  6. Chivas: 7 puntos, +3 diferencia de goles
  7. Pachuca: 6 puntos, +6 diferencia de goles
  8. Bravas de Juárez: 6 puntos, +1 diferencia de goles
  9. Mazatlán: 6 puntos, -1 diferencia de goles
  10. Tigres: 4 puntos, +3 diferencia de goles

Sin embargo, apenas estamos en el amanecer del torneo, y muchas cosas pueden cambiar de aquí a que termine la temporada.

